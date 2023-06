Nuevas generaciones del PP ocultan quién es el responsable de la camiseta del “Que te vote Txapote”

El exdirigente de ETA Javier García Gaztelu, Txapote, en la Audiencia Nacional.

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular se están desentendiendo de la camiseta de merchandising con la frase: "Que te vote Txapote". Una sentencia dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para criticar los pactos firmados con la formación abertzale, EH Bildu, durante la última legislatura; y que trata de vincular al líder de Ejecutivo con el exdirigente de la banda terrorista ETA.

El pasado 19 de junio, las juventudes populares de la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid se fotografiaron con estas prendas, de color azul, con exclamaciones y con la bandera de España en paralelo al mensaje. El revuelo fue importante y la dirección nacional y regional de la organización rechazan tener nada que ver con la iniciativa. "Eso es cosa de las juventudes de Rivas", apuntan, desde la cúpula de la Comunidad de Madrid. "Nosotros no hemos gestionado nada", señalan desde NNGG España.

Borrar el tweet y el lema

La organización ha borrado el tweet y no ha vuelto a mencionar el lema en sus cuentas oficiales. Ni se sabe nada de las camisetas: ni cuántas se fabricaron, ni cuánto costaron, ni si se llegaron a repartir. La dirección nacional de Nuevas Generaciones del PP se desentiende de etsa iniciativa. "No sabemos nada. No tiene que ver con nosotrso", señalan a Confidencial Digital. La cúpula regional tampoco se responsabiliza del mensaje y apelan a la libertad de cada apéndice de la organización. "Es cosa de Rivas". Pero Rivas tampoco responde.

Un lema utilizado por Ayuso

La frase alcanzó su popularidad después de que un entrevistado la espetara en el programa matutino de Televisión Española. Lo que pretendía ser una conversación a un afectado por las multas de un radar móvil, terminó en mitin político. El señor comenzó a gritar a cámara: "¡Que te vote Txapote!". Un vídeo que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de su investidura, en la Asamblea de Madrid, a 21 de junio.

Pocos días después, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recogió el guante y repitió la frase como colofón de una de sus intervenciones en la asamblea regional. También llegó al Congreso de la mano de un diputado del Partido Popular, que le espetó este mismo verso a Sánchez durante una sesión de control en la Cámara Baja.

El partido Vox también ha empleado esta expresión en reiteradas ocasiones.

Pactos con Bildu

El lema critica los acuerdos parlamentarios del Gobierno de coalición. Bildu, formación vasca e independentista, ha apoyado distintas iniciativas del Ejecutivo a lo largo de la legislatura: desde la investidura del presidente, donde su abstención fue fundamental, hasta la ley de memoria democrática o la ley de vivienda.

En vísperas del inicio de la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, el partido abertzale incluyó en sus listas locales a 34 exetarras. Siete de ellos condenados por delitos de sangre. La polémica por las alianzas del Partido Socialistas volvió a saltar al centro del debate político.

Pero tras el 28-M, las aguas no se han calmado. El adelanto electoral de los comicios generales han supuesto gasolina para el fuego y los integrantes más jóvenes del PP decidieron llevar a cabo esta iniciativa de marketing; publicada en Twitter junto a una foto en la que aparecían tres personas del partido.

Críticas de las víctimas de ETA

Tras su publicación, varias víctimas del terrorismo de ETA salieron a criticar el uso continuo de esta frase: "Sabéis que hemos manifestado desde hace meses lo doloroso que nos resulta ese repugnante eslogan. Pero a sabiendas de nuestro dolor lo volvéis a repetir", comenzaba el comunicado emitido por Consuelo Ordóñez, hermana de miembro del PP, Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda terrorista en 1995, y presidenta de Covite (la asociación de víctimas que denunció la inclusión en listas de los condenados por terrorismo).

"¿Os gustaría que se pusiera de moda un eslogan con el nombre del asesino de vuestros padres, hermanos? ¡No tenéis vergüenza!", concluía el mensaje de Ordóñez. "Eso de “Que te vote Txapote” no nos hace ninguna gracia a los familiares de los asesinados por el etarra Txapote", denunció Ruben Mugica, hijo del dirigente socialista Fernando Mugica también asesinado por ETA.