La otra cara del desayuno informativo de Abascal: critica la “tortura de las encuestas” pero reconoce que Vox también las tiene

Santiago Abascal, en el desayuno informativo de Europa Press (Foto: Eduardo Parra / Europa Press).

El líder de Vox y candidato a las elecciones generales, Santiago Abascal, criticó la proliferación de sondeos electorales y se refirió a la “tortura” de las encuestas diciendo que pasa más tiempo respondiendo a preguntas sobre ellas que a hablar del programa de Vox.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Abascal, afirmó que en realidad la mayoría de las encuestas se realizan para movilizar el voto, sugirió la posibilidad de prohibirlas, y apuntó que habría que hacer una auditoría sobre las que se publican.

Recordó el caso del canciller austríaco Sebastian Kurz, que tuvo que dimitir en octubre de 2021 tras descubrirse que se habían manipulado las encuestas electorales.

Las encuestas de Vox

"Ahora ha ocurrido una cosa que no pasaba antes: hay un tracking diario de todas las casas demoscópicas", dijo Abascal.

Y, sin embargo, el líder de Vox reconoció que su partido también hace encuestas, aunque matizó que era “para estar informados”.

Siguiendo con encuestas, el moderador le presentó una de Vox sobre las 16 provincias en las que el partido se juega un escaño. Abascal dijo que no la conocía, preguntó si era de Vox, y le respondieron que de Disenso, la fundación de Vox. “No leo mucho los periódicos”, se justificó.

Encuentro con Garriga

Antes de iniciarse el desayuno, hubo un encuentro a solas entre Santiago Abascal y el secretario general de Vox y cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Ignacio Garriga, que el día anterior había protagonizado un incidente cuando se enfrentó a unos manifestantes que portaban banderas LGTBI.

Se apreciaba cierta tensión entre ambos. Abascal le preguntó qué tal se encontraba, y Garriga respondió con un escueto “Bien. Aquí seguimos”. No obstante, entraron juntos en la sala donde se celebró el desayuno y estaba la prensa.

El líder de Vox llevaba consigo un libro. El moderador le preguntó, y respondió que se lo acababa de regalar Jorge Buxadé y aún no lo había leído. Se trata de “La España que queremos”, de José Calvo Sotelo, que Buxadé ha prologado.

Sala llena, seguridad

La sala donde se celebró el desayuno estaba llena, con casi todas las televisiones y radio, aunque sin muchas personalidades conocidas. Uno de ellos, Jabier Tebas, presidente de la Liga, no habitual en estos encuentros y que, cuando se le preguntó por su presencia, respondió que “le había invitado”.

No se vio seguridad por parte de los cuerpos del Estado, pero sí un par de guardaespaldas del propio partido. Asistieron algunos embajadores.

Centrales térmica y presas

Durante el desayuno, el moderador se asombró de la afirmación de Abascal de que se estaban ‘volando’ centrales térmicas, para decir que lo desconocía. El líder de Vox respondió que se está publicando en la prensa, y citó la central de Andorra.

En numerosas ocasiones, Abascal salió en defensa del campo, de la agricultura y ganadería, y contra la Agenda 2030, que “nos la han impuesto porque nadie la ha votado”. Y dijo que el derribo de presas, que se ha puesto en marcha por toda España, va a acabar con el 50% de la agricultura.

Por un solo voto

El moderador preguntó a Abascal: “¿Si a Feijóo le falta un solo voto, exigirá entrar en el Gobierno como condición para dárselo?”. La respuesta del líder de Vox fue: nuestra demanda dependerá de la fuerza que tengamos entonces.

Explicó por qué piden entrar en los gobiernos: porque el PP incumple los pactos de legislatura. “Lo hemos comprobado en varios sitios (Madrid, Murcia, Andalucía…). Por eso ahora pedimos entrar en el Gobierno”.

El coche escoba

Vox no es el coche escoba del PP, dijo Abascal. El problema es que hemos encontrado varios PP distintos. En Murcia, donde nos ha votado el 18 por ciento, no aceptaremos apoyar el PP sin entrar en el Gobierno. No hemos pedido el voto -dijo- para después regalarlo. No me preocupa si hay que repetir o no las elecciones.

No descarto que después de las elecciones del 23 de julio, el PP cambie. Pero no daremos nuestro apoyo a cambio de nada. No vamos a traicionar a quienes nos han votado.

¿Exigirá se vicepresidente del Gobierno?, le preguntó el moderador. “Yo me presento a la presidencia”, contestó.

A peor en Cataluña

Abascal afirmó que Vox nació en 2014, por las carencias del Partido Popular, y que la militancia creció definitivamente en 2017, tras los atentados islamistas de Barcelona

Sobre Cataluña, dijo que el Estado se ha “rendido” y habrá que recuperar las cosas con fortaleza y tiempo.

Creo que la situación no se ha arreglado, sino que, al contrario, habrá "situaciones peores que en 2017".