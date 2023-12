Pedro Sánchez presenta su libro a puerta cerrada

Eduardo Parra / Europa Press

Una semana después de su publicación, el presidente del Gobierno ha presentado este lunes su segundo libro, Tierra firme. No ha sido una presentación literaria al uso, pues más que un gesto promocional, el evento ha recordado a un acto de partido.

El rasgo más evidente ha sido la asistencia de catorce de los veintidós miembros que conforman Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fundamentalmente del PSOE, pero también han acudido Ernest Urtasun y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, en representación de Sumar.

Además de los otros doce ministros (Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Alegría, Óscar Puente, Isabel Rodríguez, Ángel Víctor Torres, Jordi Hereu, Diana Morant, Ana Redondo, Elma Saiz y José Luis Escrivá), decenas de diputados, senadores y otros cargos públicos del Partido Socialista han acudido a arropar a su secretario general.

Tal es así que la práctica totalidad del público acudía bajo las siglas del partido. Militantes o no, para acceder al Círculo de Bellas Artes, donde se celebraba el evento, era necesario presentar la invitación al acto, previamente enviada por correo electrónico.

Los lectores que no habían recibido el pase y no tenían constancia de este requisito no pudieron entrar a la presentación. Sin embargo, como informó Confidencial Digital, sí pudieron seguirla en directo desde las redes sociales oficiales de La Moncloa. También pudieron hacerlo a través del Canal 24h de la televisión pública, donde el programa informativo Diario 24 conectó con el acto en varios momentos. Asimismo, durante la emisión de otras noticias, una ventana en la esquina inferior derecha conectaba con el Círculo de Bellas Artes y permitía seguir en todo momento la evolución del acto.

Restricciones a la prensa

Las limitaciones de acceso supusieron un hándicap no solo para el público, sino también para los periodistas. A diferencia de lo habitual en este tipo de actos, en que la entrada es libre o se gestiona a través de una acreditación previa, en esta ocasión no se ofrecieron indicaciones para inscribirse.

Al igual que para los invitados, los periodistas que cubrieron la presentación desde el interior del Círculo de Bellas Artes habían recibido una invitación que les permitía franquear los controles de seguridad. Sin dicha invitación, el férreo dispositivo de seguridad no permitía el acceso, ni siquiera presentando el carné de prensa. Este sistema resultó problemático incluso para los periodistas invitados, ya que por razones de aforo algunos se tuvieron que quedar fuera.

Protestas en la calle

Fuera se quedó también un joven ataviado con la bandera socialista y un ejemplar de Tierra firme, para que se lo firmara el presidente, que no pudo ver satisfecho su deseo. Con él y al otro lado de las vallas de seguridad se estableció el centenar de personas que acudió a protestar contra el presidente y sus compañeros de Gobierno y de partido. Tanto a su llegada como tras acabar el acto, los manifestantes expresaron su desacuerdo profiriendo diversos improperios.

Su principal blanco fue el propio Pedro Sánchez, seguido de cerca por los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska y de Transportes, Óscar Puente. "Pedro Sánchez, hijo de p…"; "Marlaska, maric…"; "Marlaska, valiente, valiente hijo de p…" u "Óscar Puente, p…ero y delincuente" fueron algunas de las consignas más repetidas.

Recuerdan a los eslóganes que se escuchan cada noche desde hace más de un mes en las protestas de Ferraz. No en vano, algunos de los ciudadanos congregados frente al Círculo de Bellas Artes suelen acudir también a las inmediaciones de la sede del Partido Socialista, como demostraban sus conversaciones. Algunos acudían a título individual; varios, en representación de Revuelta, la organización juvenil vinculada a Vox.

Intervención policial

Casi tan numerosos como los manifestantes fueron los agentes de la autoridad. Dos furgones policiales en la calle Alcalá; en exteriores, una treintena de escoltas y una cifra similar de policías nacionales, además de la seguridad habitual del propio Círculo… fue necesario movilizar un dispositivo especial de seguridad para evitar posibles altercados.

El grueso de los manifestantes actuó de una forma que podría considerarse grosera pero pacífica. No obstante, se produjo una situación en la que tuvo que intervenir la Policía Nacional.

Ocurrió durante una participación televisiva del periodista Antonio Maestre. Mientras realizaba un directo para laSexta, un transeúnte le incomodó de forma reiterada. Acabado el directo, este ciudadano se volvió a acercar a él y le espetó: "hijo de p…", a lo que el comunicador reaccionó con un análogo: "tu p… madre". El ciudadano justificó el carácter meramente verbal de su agresión por la presencia de la Policía, para más tarde amenazar con que no ocurriría lo mismo si lo ve por la calle, añadiendo que sabe «dónde vive en Fuenlabrada». Ante esta amenaza, Antonio Maestre se encaró con él, desoyendo la orden de los agentes, que procedieron a identificar a ambos y, junto con ellos, a otra manifestante que los instigaba desde la acera de enfrente.