Perplejidad en el Gobierno: Pedro Sánchez se ausenta por tercera vez en un mes del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros del 21 de diciembre se celebrará finalmente en la Casa Llotja de Mar de Barcelona. Moncloa ha elegido ese encuentro para aprobar la subida del salario mínimo. Pero algunos miembros del Gobierno comienzan a criticar las numerosas ausencias del presidente en las reuniones de los viernes en La Moncloa.

Pedro Sánchez termina un trimestre en el que se ha volcado en los viajes al extranjero. Desde que fuese investido hace seis meses, ha pisado más de quince países diferentes, lo que le ha valido las críticas de la oposición.

“Los viajes al extranjero están muy bien, pero primero hay que trabajar en casa para lograr los apoyos a los Presupuestos”, afeó hace unas semanas Pablo Iglesias al presidente del Gobierno.

Tercera ausencia en un mes

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a algunos ministros, las ausencias del presidente en las reuniones del gabinete están empezando a molestar a muchos de ellos.

Critican que Sánchez ha faltado a tres de los últimos cuatro Consejos de Ministros. No presidió la reunión los días 23 y 30 de noviembre. Ahora, este viernes tampoco asistirá porque acude al Consejo Europeo en Bruselas en plena escalada de tensión con Cataluña.

Pero especialmente sonada fue también su ausencia por el viaje a Cuba. Se produjo en una semana crucial para el futuro de la UE, en plenas negociaciones del Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, presumió de haber metido un gol a España con el acuerdo sobre Gibraltar.

Críticas a Carmen Calvo

Otros miembros del Gobierno apuntan, además, que los encuentros presididos por la vicepresidenta no resultan del todo resolutivos. Muchos de ellos quedan en nada y no acaban de desatacarse temas importantes. “Con Carmen Calvo no avanzamos igual”, critica un ministro del área económica.

“Recae sobre ella, nada más y nada menos, que el peso de la coordinación de todo el Gobierno, coordinar la reunión de subsecretarios cada semana y, cuando se lo permite la agenda, también ejercer como ministra de Igualdad. No puede llegar a todo”, resume otra ministra.

En Polonia durante el 2-D

La crítica persiguió también a Pedro Sánchez por el viaje a Katowice (Polonia) donde acudió a la Cumbre del Clima Cop24. Desde la ciudad polaca, el presidente siguió las elecciones andaluzas del 2-D, en las que los socialistas sufrieron un batacazo en su comunidad por excelencia.

Sánchez se limitó a publicar un tuit en el que defendió a su partido tras los resultados: “Mi Gobierno seguirá impulsando un proyecto regenerador y europeísta para España”, afirmó antes de dejar claro que los resultados de Andalucía “refuerzan su compromiso de defender la Constitución y la democracia frente al miedo”.

Desde algunos sectores del PSOE se culpó al presidente del fracaso electoral y de la irrupción de Vox: “Tenemos un PSOE destruido. Ya estábamos mal pero perder Andalucía ha sido el golpe de gracia. Lo que no logró nadie en 40 años ha sucedido con Pedro Sánchez. Hoy estamos muertos y él, en Polonia”, fueron algunos de los mensajes críticos.