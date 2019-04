Podemos pedirá cárcel para Fernández Díaz y su secretario de Estado

La bomba explotó la semana pasada. El ex comisario José Luis Villarejo, encarcelado desde 2017 por el Caso Tándem, reconoció ante el juez que había participado en una “investigación policial” de “espionaje a Pablo Iglesias”, con el objetivo de que Podemos no llegara al Gobierno. Desde entonces, las nuevas revelaciones han estrechado el cerco contra el ex ministro Fernández Díaz.

El comisario jubilado aseguró en la Audiencia Nacional que tuvo acceso, en 2016, al contenido de un móvil que tenía datos personales, y también políticos, de Pablo Iglesias, y que había sido sustraído a una colaboradora de la máxima confianza del líder de Podemos en el marco de una “operación de espionaje” contra él.

A raíz de esas declaraciones, se ha conocido que el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, pagó el viaje y el alojamiento del venezolano Rafael Isea para que “probara” la presunta financiación del régimen de Maduro a Podemos; y que existe un audio que implica directamente al ex ministro con la trama de espionaje contra Iglesias.

Podemos les quiere llevar a la cárcel

La reacción de Podemos no se ha hecho esperar. Además de atacar con contundencia a Fernández Díaz y señalar directamente al Gobierno de Rajoy, ha exigido a Pedro Sánchez y al ministro Marlaska el cese inmediato del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, todavía en la Policía Nacional, por ser el enlace de Isea y por traerle a España con todos los gastos pagados.

No obstante, y más allá de estos pronunciamientos políticos, Podemos y Pablo Iglesias “van a por todas” contra Fernández Díaz y también el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al considerarles los impulsores de la “mafia policial” cuyo objetivo era que la formación morada no llegara al Gobierno.

Cabe recordar, en este sentido, que Podemos está personado como acusación particular en el Caso Tándem por el que está siendo juzgado Villarejo. Por otra parte, destacan desde la formación morada, la Fiscalía Anticorrupción ha desmentido esta semana al ex ministro, después de que éste asegurara que el “espionaje” a Podemos contaba con aprobación judicial.

Esa aprobación, explican al Confidencial Digital las fuentes consultadas, “no existe”, y el desmentido de la Fiscalía es “demoledor” para Fernández Díaz: “Se ha quedado sin argumentos jurídicos y podemos ir a por él con todas las de la Ley”.

Tanto al ex ministro como a su número dos, Francisco Fernández, “se les pueden imputar los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ya que los dos estaban al corriente de lo que se estaba haciendo y no sólo no lo denunciaron, sino que además autorizaron, con la firma del secretario de Estado, gastar dinero de todo en el espionaje y el alojamiento de Isea”.

Casado les ha dejado “desprotegidos”

Otro argumento que empuja a Podemos a pedir la imputación de Fernández Díaz y de su número dos es el hecho de que, a partir de que se constituyan las nuevas Cortes tras las elecciones generales del 28 de abril, se quedarán “absolutamente desprotegidos”.

En ese sentido, las fuentes consultadas recuerdan que tanto el ex ministro como Francisco Fernández han mantenido su escaño de diputados hasta el final de esta legislatura, y por tanto gozaban de la condición de aforados que les brindaba el Congreso. No obstante, recalcan, “eso se ha acabado”.

Todo ello porque Pablo Casado, “quizá oliéndose lo que podía salir”, no ha incluido a ninguno de los dos en las listas al Congreso, al Senado, ni al Parlamento Europeo. Por tanto, “se han convertido en ciudadanos de a pie corrientes y su imputación no dependerá del Supremo”.

La oportunidad, por lo tanto, está ahí, y Podemos no quiere dejarla pasar por alto: “Habrá novedades después de las elecciones”, afirman desde la formación.