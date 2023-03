El PP calcula que el éxito en las autonómicas y municipales se traducirá en 8 escaños más para Feijóo en las generales

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, a en febrero de 2023.

El Partido Popular (PP) considera las elecciones autonómicas y municipales como una rampa de despegue hacia La Moncloa. Génova confía en que los resultados tras el 28 de mayo sirvan para aumentar en ocho escaños su estimación de voto.

Los barómetros que maneja el partido sitúan ahora a la formación en una horquilla de entre 142 y 150 escaños, por lo que, con ese incremento, pasaría a rozar los 160 diputados gracias al “impacto de imagen positivo” que esperan recibir en los comicios próximos.

Perspectivas optimistas para las elecciones autonómicas

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo lleva seis meses aprovechando las polémicas del Gobierno de coalición, cuyos episodios finales han llegado de la mano del presunto caso de corrupción del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes y de la división del Ejecutivo por la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’. En mitad de este cóctel se vislumbran los comicios del 28 de mayo. Fuentes de la dirección de Génova confían en que los buenos resultados tras la apertura de las urnas impulsen a Feijóo a la presidencia del Gobierno.

Los populares descartan que tengan un mal resultado: “Nosotros vamos a mantener seguro lo que ya tenemos. El PSOE no puede decir lo mismo”, afirman a ECD fuentes de la cúpula del PP.

Los de Feijóo gobiernan en dos de las 12 regiones que elegirán sus respectivos parlamentos. Las encuestas indican que conseguirán revalidar ambas comunidades autónomas, lo que explica la tesis popular: “Nos mantendremos o mejoraremos”, reiteran.

Por el contrario, el PSOE podría perder alguna de las nueve autonomías que lidera. “No tienen garantías sobre ninguna de ellas”, aseveran en Génova.

No obstante, la dirección nacional del PP advierte de que todo se decidirá en una “foto finish”.

“Vamos a tirar 9 penaltis a Sánchez que darán al palo: cuando esto sucede, ya sabemos que pueden ir dentro o fuera. Lo más probable es que, de todos, alguno entre”, dicen

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Javier Maroto (d), durante una sesión plenaria de control en el Senado, en febrero de 2023.

Llegar a las generales al borde de los 160 escaños

Los sondeos que manejan en la planta noble de Génova sitúan al partido en al menos 142 escaños. La zona más alta de la horquilla llega hasta los 149-150 representantes.

El impulso de las autonómicas les dispararía otros ocho escaños, según sus cálculos, hasta alcanzar los 157 escaños. “Con esa cifra, tendríamos más apoyos que el PSOE, Unidas Podemos y ERC, juntos. Nos faltarían alrededor de 17 diputados para asegurar la investidura”, calculan en la dirección del PP.

“Veremos si el PSOE nos deja gobernar”

En Génova realizan sus cábalas para el día después de las elecciones generales: “Con casi 160 diputados en el Congreso, estará en manos del resto de partidos permitir o no el único Gobierno viable”, afirman. “O Vox hace presidente a Sánchez, o el PSOE permite que gobernemos”.

Su opción es un Gobierno en minoría con apoyos parlamentarios. Descartan un Gobierno un Gobierno de coalición con Vox. Pero no descartan, sino que asumen pactos puntuales. “Hay que sacar leyes adelante, y para eso necesitaremos sumar”.

Y ponen la guinda final a sus perspectivas con un anuncio tajante: “Si no ganamos, nos iremos. No vamos a esperar a tener tres oportunidades. Si en España no hay espacio político para el centro, que es el nuestro, nos marcharemos”, concluyen en la cúpula del PP.