El PP detecta una gran fuga de voto al PNV por el miedo a Bildu

La irrupción del terrorismo en la campaña electoral vasca no ha traído buenas noticias al Partido Popular. El candidato de los populares, Javier de Andrés, ha esquivado cualquier mención a ETA desde hace dos semanas porque situarla en el foco podría incrementar el temor del electorado a EH Bildu y provocar una fuga de votos hacia el “voto útil” que representa el PNV. Una teoría que, finalmente, se ha cumplido, según las sensaciones que trasladan desde Génova. Los nacionalistas partían con una ligera ventaja, pero los sondeos de la pasada semana reflejaron un auge repentino de la formación abertzale que ha cambiado el tablero.

Los partidos encaran este viernes la última jornada de la campaña electoral antes de las elecciones vascas del domingo, pero los partidos ya sospechan qué sucederá cuando se abran las urnas. Las primeras encuestas, hace dos semanas, apuntaban a un fortalecimiento de los dos partidos hegemónicos en España, el PP y el Partido Socialista. Pero en estas dos semanas han variado las sensaciones y la irrupción de ETA en la campaña ha girado el guion esperado.

Otxandiano no califica a ETA como terrorismo y la campaña cambia

El pasado lunes, en una entrevista en la Cadena Ser, el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, evitó calificar a ETA como una banda terrorista. “Habría que hablar de qué es terrorismo”, contestó el líder abertzale. Hasta entonces la campaña había transcurrido con normalidad, sin grandes declaraciones, pero con un fuerte auge de Bildu en las encuestas. Una subida que situó, por primera vez, a la formación independentista en primera posición, por delante del PNV.

El PP, mermado por la subida de Bildu

Altos cargos del PP reconoce en privado a ECD que las declaraciones de Otxandiano no les han hecho ningún favor. Precisamente, los partidos han evitado situar al terrorismo como uno de los pilares del debate porque no le veían ningún rédito político: el PSOE tendría que hacer frente a la contradicción de vincular ETA a la izquierda abertzale a la vez que la ha situado como uno de los socios fundamentales para el Gobierno central; y el PP consideraba que un exceso de ETA en el debate hubiese alarmado a su electorado y podría provocar fugas al PNV con la excusa del voto útil; un dato que constataron ya al inicio de la semana en las encuestas internas que elaboran diariamente.

Contradicción en el PSOE

Eneko Andueza, candidato del PSE, ha sido uno de los más duros con Bildu desde el inicio de la campaña: “Somos el dique de contención frente a Bildu”, ha reiterado como lema en todos los actos. Una forma de marcar distancias con la política que sigue el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nivel nacional. Pero desde las filas socialistas reconocen que esta contradicción está mermando su campaña, como adelantó El País y ha confirmado ECD con fuentes del partido.

PP y PSOE no alcanzan sus expectativas

La irrupción de Bildu ha terminado por minar las expectativas electorales de los dos grandes partidos que apuntaban a una subida importante. Los sondeos antes del inicio de la campaña reflejaban una importante recuperación del PP, que se encuentra en mínimos. En las pasadas elecciones, celebradas en 2020, concurrió en coalición con Ciudadanos y obtuvo seis escaños, tres menos que en los comicios anteriores. Ahora el PP aspira a mantener ese resultado y no caer, pero reconocen que el escenario es de incertidumbre.

Un pronóstico que también empapa en Ferraz: mientras hace dos semanas esperaban una subida importante, de entre tres y cinco escaños, ahora ven complicado mejorar tanto. En las pasadas elecciones obtuvieron diez escaños, uno más que en 2016, cuando perdieron la hegemonía de la izquierda no separatista ante Podemos. Los morados sacaron once escaños, dos más que los socialistas; este domingo estiman mantener los diez parlamentarios que tiene actualmente, pero no descartan ningún escenario.

EH Bildu absorbe a Sumar

Aunque los datos que manejan los partidos, desde hace meses, ya reflejaban una subida de la izquierda abertzale, no esperaban el empujón final que se constató en la primera semana de campaña. En Ferraz consideran que el auge de Bildu responde a la desaparición de cualquier partido nacional a la izquierda del PSOE. “Han engullido a Podemos y a Sumar”, reflexionan en la dirección socialista.

Podemos-Ahaldugu, la coalición liderada por los morados en 2020, obtuvo seis escaños. Los mismos que el PP, más Ciudadanos.

Vitoria, una lotería

La incertidumbre de los partidos se simboliza en Álava. Con solo 250.000 habitantes, podría decidir no solo quién gana las elecciones, sino la magnitud del éxito electoral del PSOE y el PP. “Son muy pocos habitantes, con un mínimo del 3% de representación. Puede pasar cualquier cosa”, analizan en Ferraz. Además, no descartan que el voto termina muy repartido en dicho territorio. Todas las provincias vascas reparten los mismos escaños: 25. Un total de 75 parlamentarios, pero la provincia donde reside la capital vasca, Vitoria, tiene solo 327.000 habitantes, frente al 1.100.000 de Vizcaya o los casi 730.000 de Guipúzcoa.