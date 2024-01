Primarias del PP catalán: Fernández anunciará su decisión cuando se convoque el congreso

El líder del PP en el Parlament.

El actual líder del partido popular en Cataluña, Alejandro Fernández, no anunciará si se presenta o no a las primarias para dirigir al PP catalán hasta que se convoque un congreso regional, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes cercanas al líder popular. Una incógnita que impide saber si habrá una disputa entre Fernández y un candidato impulsado por Génova. Las diferencias entre la dirección nacional del PP y el actual líder del partido en Cataluña se hicieron públicas tras conocerse que el equipo de Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido, se abría a negociar con Junts per Catalunya la investidura del mandatario gallego.

Choque con Génova

Esta decisión chocó frontalmente con los ideales defendidos por Fernández desde el desafío separatista de 2017. A través de sus redes sociales aseguró que Junts sí era su rival y no entendía qué tenía que hablar el PP con ellos. Los rifirrafes entre la dirección nacional y la cúpula del partido en Cataluña se sucedieron desde entonces y enfriaron la relaciones entre Barcelona y Madrid. Fernández llegó al liderazgo del PP, catalán de la mano del anterior presidente nacional de la formación conservadora, Pablo Casado, y la actual dirección no ha confirmado que sea el hombre elegido por Génova para continuar dirigiendo el resurgir de los populares en el territorio. Desde 2011 han cosechado sus peores resultados en la región catalana hasta llegar a ser superados por Vox y conseguir solo tres escaños en el Parlament. Génova sabe de la importancia que tiene recuperar un PP fuerte en Cataluña, y considera que llegar a la Moncloa resultará muy difícil sin un apoyo fuerte en dicha autonomía. Precisamente, la clave que explica que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya conseguido mantenerse en el poder contra todos los pronósticos, ha sido el inesperado apoyo que tuvo por parte de los votantes en Cataluña en las pasadas elecciones generales del 23 de julio.

Las desavenencias públicas entre Fernández y la dirección del partido en Madrid hicieron pensar en que Génova propondría un candidato alternativo para liderar el PP catalán. Sin embargo, esta decisión podría desatar unas primarias en una región especialmente sensible para el PP. Fernández en ningún momento ha descartado públicamente que vaya a presentarse como candidato y según ha podido saber ECD no anunciará su decisión hasta que se convoque y se ponga fecha al Congreso, que elegirá al próximo líder del PP en Cataluña, a pesar de que ya tiene la decisión tomada.

Reconciliación

Sin embargo, Fernández ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses y algunas fuentes populares apuntan a que se ha producido una reconciliación entre el equipo de Feijoó y la dirección del PP en Cataluña que evitaría un enfrentamiento directo entre dos candidatos: el propuesto por Génova y el actual dirigente popular.

El congreso del Partido Popular para elegir a su próximo líder en Cataluña sigue sin fecha. Aunque estaba previsto para este otoño las elecciones generales y la posibilidad de una repetición electoral, alejaron el evento hasta que se formase un Gobierno. Una decisión que compartían tanto en el PP catalán como en Génova: “No podemos ir a unas primarias en Cataluña en medio de una posible repetición electoral”.



El congreso, sin fecha

Además, el congreso se ha vuelto a retrasar tras el adelanto de las elecciones en Galicia. Los comicios gallegos fechados para el 18 de febrero precederán a las elecciones vascas, previstas para el mes de abril, y después será el turno de las europeas el próximo 9 de junio. De modo que el congreso autonómico, casi con toda probabilidad, no se celebrará hasta el verano o después del periodo estival. Unos plazos que corren en contra del propio partido, pues las elecciones catalanas se prevén para finales de este año o comienzos del siguiente y el Partido Popular afrontaría la elección de su líder con solo seis meses de margen hasta los comicios.