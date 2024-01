El PSOE contempla nuevos pactos con Bildu: no sufren desgaste en las encuestas

Joseba Asiron (EH Bildu), con la vara de mando tras su elección como alcalde de Pamplona al prosperar la moción de censura contra Cristina Ibarrola (UPN).

El Partido Socialista ya no teme los acuerdos con EH Bildu. La moción de censura en Pamplona que otorgó la alcaldía de la ciudad navarra al partido abertzale no es una excepción, sino un pacto que puede extenderse a otros municipios sin miedo del coste electoral, según explican a Confidencial Digital fuentes socialistas. En el partido ya no preocupan las alianzas con Bildu y consideran que fueron avaladas por los ciudadanos el 23-J, al contrario que en los últimos cuatro años.

La principal preocupación se ciñe ahora sobre la amnistía y la posición que ocupa Junts per Catalunya —nuevo socio fundamental para la legislatura—. Fuentes del grupo parlamentario del PSOE advierten de que la cautela es máxima y la confianza, mínima. Los votos del partido de Carles Puigdemont son imprescindibles para sacar adelante todas las iniciativas que el Gobierno pretenda aprobar en el Congreso de los Diputados.

Bildu, un socio de izquierda y discreto

En el PSOE resaltan las virtudes de acordar con Bildu. El partido liderado por Arnaldo Otegi ha apoyado la mayoría de las iniciativas impulsadas por el pasado Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Unos votos fundamentales para aprobar decenas de Proyectos de Ley promovidos por el consejo de ministros: los estados de alarma de la pandemia, el llamado "escudo social", las ayudas tras la crisis de la covid-19 o los Presupuestos Generales del Estado de los años 2021, 2022 y 2023 son algunos de ellos.

Los socialistas marcan una gran diferencia entre la formación independentista vasca y el partido de Puigdemont: "Sabemos que Junts no es de izquierdas", admiten. "Bildu ha apoyado todas las propuestas sociales que ha querido impulsar el Gobierno", aseveran fuentes parlamentarias socialistas. "Sus preocupaciones en el terreno social son las mismas que las nuestras. Un Estado del bienestar fuerte, aplicar derechos y reducir la desigualdad; y nos han ayudado a avanzar en esos objetivos", sentencian.

Además, agradecen la ausencia de jaleo de puertas afuera: "No dan pataletas ni vacilan ni alimentan el ruido", analizan desde el PSOE. Bildu fue el primer partido en anunciar su apoyo a Sánchez en la misma noche electoral del pasado 23 de julio para evitar un Ejecutivo del Partido Popular con Vox.

El 23-J avaló los acuerdos

En el PSOE rechazan que haya coste electoral alguno por los acuerdos con Bildu. "Esa preocupación es de hace años, pero llevamos tiempo llegando a acuerdos con ellos", señalan fuentes socialistas a ECD, que admiten la incomodidad que supuso al inicio de la pasada legislatura. Los socialistas no pensaban en acordar nada entonces con la formación abertzale, pero la aritmética parlamentaria obligó a ello: "Han demostrado ser un partido fiable y que impulsa medidas progresistas".

También argumentan que el 23-J supuso un aval a todos los acuerdos alcanzados con la formación vasca. "Acudimos a las urnas después de cuatro años de pactos y hemos podido reeditar un Gobierno, ya no hay preocupación", señalan. Un convencimiento que explica la naturalidad con la que Sánchez aceptó reunirse ante las cámaras con Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en la Cámara Baja. La primera vez que el jefe del Ejecutivo se reunía con el partido abertzale.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a los portavoces de EH Bildu Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta, junto al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Preferencia por el PNV

Los socialistas continúan destacando su preferencia por el PNV. El primer acuerdo con Bildu se dio en 2019, cuando la dirección del PSOE de Navarra quiso acordar con ellos la investidura de la socialista María Chivite. Sánchez entonces se negó y rechazó dicho acuerdo en privado, pero finalmente la cúpula del PSN se salió con la suya y consiguió cerrar el pacto que dio el gobierno navarro a los socialistas durante cuatro años.

Pero las fuentes consultadas por este medio puntualizan: "No es lo mismo Navarra que el País Vasco". Los socialistas han llegado a acuerdos reiteradamente con el PNV —fuerza principal en la autonomía— y continúan considerándolo un socio prioritario: "Hay más tradición y siempre se ha conseguido sumar con ellos", aseguran. Una alianza que esperan mantener tras los comicios vascos previstos para esta primavera.

El líder socialista en Euskadi, Eneko Andueza, ya ha anunciado que no dará el gobierno vasco a Bildu porque aún le queda un "camino ético" que recorrer, así como asumir la responsabilidad que tuvo durante los años de terrorismo de ETA.

Junts, la nueva preocupación

La gran preocupación ya no se sitúa en Bildu. Los socialistas consideran que los ciudadanos ya han aceptado los acuerdos con la formación vasca, pero ahora toca encajar la nueva realidad con Junts. Una formación que rechazó la mayoría de las iniciativas del pasado Gobierno de coalición. Más allá de explicar la ley de amnistía, concedida a todos los encausados por el procès independentista catalán, el problema reside en la poca estabilidad del Ejecutivo, según explican fuentes socialistas.

"Al fin y al cabo, son de derechas y cualquier día puede saltar todo por los aires cuando les dé la gana. En Bildu, en cambio, son silenciosos, pero Junts hace un ruido de la leche", concluyen.