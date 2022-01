El PSOE critica la Supercopa de España en Arabia Saudí por ser un país totalitario que decapita mujeres y personas LGTBI

El secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha criticado este martes que la Supercopa de España de fútbol se celebre en Arabia Saudí por tratarse de un país "totalitario" que aplica la pena de muerte a mujeres y personas del colectivo LGTBI.

Gutiérrez, que pertenece a la Ejecutiva Federal del PSOE, ha calificado el torneo, que empieza este miércoles, como "la Supercopa de la vergüenza", en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press.

También ha lamentado que se lleve el fútbol español a un país que "no respeta los DDHH" y aplica la pena de muerte "por lapidación o decapitación" a mujeres y personas del colectivo LGTBI. En ese sentido ha señalado que no puede utilizarse para "blanquear un régimen totalitario como el saudita". "No todo vale por dinero", ha añadido.

En la misma red social ha indicado que el fútbol español debería servir como ejemplo "de los valores de nuestra sociedad" ya que es seguido en todo el mundo y ser embajadores en el mundo del respeto por los Derechos Humanos, de la igualdad y la diversidad.

El torneo se celebra de miércoles a domingo en la capital del país, Riad, y enfrenta a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, los campeones y subcampeones de las últimas ediciones de la Liga y la Copa del Rey. La última Supercopa de España se celebró en el año 2020 en la localidad de Yeda, también en Arabia Saudí.