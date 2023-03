Por qué Feijóo concluye que puede ganar a Sánchez: los líos del Gobierno le impiden vender sus logros

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i) y el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo (d), durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, en la sede nacional del PP, a 13 de marzo de 2023.

El Partido Popular (PP) afronta con optimismo lo que resta de legislatura. En Génova han trazado una hoja de ruta partiendo del análisis de los últimos meses: consideran que el Gobierno "no tiene nada que vender", según afirman fuentes de la dirección nacional a Confidencial Digital. Los populares desechan que la agenda legislativa del Gobierno, tanto pasada como futura, pueda marcar la agenda, traducirse en votos e imponerse a temas como la inflación o el escándalo generado a raíz del caso Mediador, sumado a la división en el seno del Ejecutivo entre la parte socialista y la de Unidas Podemos por la reforma de ley del 'solo sí es sí'.

Meses de "comunicación defensiva"

En el PP observan con comodidad todas las noticias que han copado las portadas en los últimos meses. Aunque no han sido meritorias de la gestión comunicativa de Génova, han impedido al Ejecutivo salir de la espiral en la que entraron con la rebaja de la sedición y la malversación. "Dijeron que con las uvas la gente se olvidaría, pero, ¿qué ha sucedido desde que empezó el año? Repunte en la inflación, se han peleado por la ley 'trans' y el 'solo sí es sí', los trenes que no caben por los túneles y el escándalo del "tito Berni"", enumeran en la cúpula del partido. Los populares consideran que, a falta de menos de tres meses para las elecciones autonómicas y municipales, y con las generales casi a la vuelta del verano, no hay tiempo para que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez de la vuelta a la tendencia que marcan las encuestas.

"Han perdido la gestión económica y ahora también la social"

Los datos de inflación, de los más bajos de la Unión Europea, mantienen su resistencia, principalmente, en los alimentos. Aquí reside la baza del Partido Popular para criticar la gestión económica del Gobierno de coalición. "Todo el mundo tiene que ir al supermercado y ve que los precios están altísimos", aseveran. "Así, no se puede vender buena gestión", apuntillan.

Sin embargo, la clave reside en las medidas sociales, hasta ahora, la punta de lanza del Ejecutivo: "Con la ley del 'solo sí es sí' y el "tito Berni", han perdido la gestión de los temas sociales", afirman en la planta noble de Génova. La norma, aprobada el pasado agosto, ha resultado en más de 700 rebajas de pena a agresores sexuales. Además, el caso Mediador ha implicado a un exdiputado socialista en fiestas con empresarios y prostitutas: la abolición de la prostitución supone una de las reivindicaciones esenciales del PSOE y su electorado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante su segundo 'cara a cara' en el Senado, a 18 de octubre de 202.

Cifras del paro

Además, apuntan al recorrido que tendrá el maquillaje de las cifras del paro, una de las principales bazas por las que el Gobierno ha sacado pecho durante la legislatura. "Ahora se están computando como ocupados, personas que están en paro". Aunque el Gobierno ha defendido que los datos se han contabilizado de la misma forma desde hace décadas, desde Génova insisten en que la prohibición de hacer contratos temporales, ha hecho que estos se sustituyan por los fijos discontinuos. "La realidad para el que se encuentra en esta situación no cambia por mucho que el Gobierno se empeñe".

Buenos datos de Feijóo

La formación líder de la oposición suma a su análisis sobre la comunicación del Gobierno, la valoración de su líder: confían en acercarse a los 160 escaños tras los comicios que se celebrarán a finales de este año, como adelantó ECD. "Tenemos a un candidato que no ha bajado desde que llegó", apuntan y añaden: "El efecto Feijóo se ha estabilizado, no ha remitido". Y lo comparan con la situación de su oponente: "Feijóo puede salir a la calle y hay masas de selfis, pero Sánchez no puede ni pasear por la Castellana", aseguran.