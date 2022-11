Sánchez ‘convence’ a Margarita Robles de que no ataque a los independentistas a cambio de no mandarla a la alcaldía de Madrid

Pedro Sánchez ha logrado que Margarita Robles cese en sus ataques a los independentistas catalanes, en plena negociación de la reforma de los delitos de sedición y malversación entre el Gobierno y ERC, a cambio de no haberla enviado a pelear por la alcaldía de Madrid, donde el presidente ha designado finalmente a Reyes Maroto.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del PSOE, en Moncloa y Ferraz existe un evidente malestar con la estrategia que ha venido adoptando la ministra de Defensa en los últimos meses, aparentemente autónoma, de ir abiertamente al choque con los secesionistas.

Destacan que Robles es una independiente con muy buena valoración en las encuestas, pero sin respaldo político fuerte en el propio PSOE.

Le ha pedido que “se parta la cara”

Ahora, según las fuentes con acceso a La Moncloa, consultadas por ECD, Pedro Sánchez ha pedido a Margarita Robles que “se parta la cara” defendiendo la reforma del delito de sedición y de malversación, y que haga tándem con Félix Bolaños.

El ministro de Presidencia y la titular de Defensa salieron ya este lunes a delimitar la acción que impulsa el Gobierno (cambiar el delito de sedición) de aquella que puede nacer en el seno del legislativo (modificar la malversación).

“En la tramitación del de sedición se puede plantear modificar el delito de malversación”, declaró Bolaños; “Estamos en una democracia y se pueden presentar las enmiendas correspondientes”, añadió Robles.

El orden constitucional está protegido

Además, tampoco se pasa por alto que la ministra de Defensa ha defendido en las últimas horas que se puede estar en contra de una “decisión política” como la reforma del delito de sedición.

Pero ha señalado también que el orden constitucional está protegido en España y no se verá afectado por este cambio en el Código Penal que puede beneficiar a los líderes independentistas responsables del ‘procés’ en Cataluña.

“Los delitos contra la Constitución no se tocan y quedan plenamente protegidos. Se mantiene un delito como el de rebelión. Los argumentos que se dan no se pueden aceptar. El delito de sedición tiene que ver con el mantenimiento del orden público y no con los ataques a la Constitución”, ha insistido la ministra.

En Moncloa valoran el apoyo de Margarita Robles porque es una de las voces más autorizadas del Gobierno en este asunto, al haber sido miembro del Consejo General del Poder Judicial hasta 2013.

A cambio de no mandarla a Madrid

Las fuentes a las que ha tenido acceso Confidencial Digital explican que Robles ha accedido a la petición de Sánchez, tras ser descartada por el presidente para encabezar la candidatura del PSOE a la alcaldía de Madrid.

Moncloa había puesto el foco en la popularidad que goza la ministra de Defensa en la Comunidad de Madrid entre los votantes de los distintos partidos.

Se recuerda que sus intervenciones públicas, en las que siempre ha mostrado un talante moderado, con sentido de Estado y huyendo de las polémicas políticas, le han valido el elogio de simpatizantes de todas las ideologías.

Tampoco se olvida que es el único miembro del Ejecutivo de coalición que se ha granjeado las alabanzas del centroderecha, incluso de Isabel Díaz Ayuso, por su gestión de la pandemia desde el Ministerio de Defensa.

Se destaca el apoyo del Ejército en las residencias de mayores de Madrid en el pico de la primera ola del Covid, o la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la gestión de la borrasca ‘Filomena’, que bloqueó durante días la capital por la nieve. Una intervención de la UME que llegó sin ser solicitada.

Robles es fiel a Pedro Sánchez

En Moncloa recuerdan también que Margarita Robles formó parte, junto a Pedro Sánchez, del grupo de diputados socialistas del “no es no” a Mariano Rajoy en 2016, fue criticada por los que ahora la alaban en su etapa como portavoz en el Congreso y pocos en el PSOE dudan de que volvería a serlo si estuviese al frente del timón.

Robles acompañó a Sánchez en la travesía del desierto después de la expulsión de la secretaría general del PSOE. “Una lealtad que mantiene”, insisten en el equipo del líder socialista. Una “hoja de servicios” que, a juicio del presidente, descarta cualquier hipótesis de conspiración que pudieran suscitar estos elogios por parte de la oposición.

Pedro Sánchez ha salido de hecho siempre en defensa de Margarita Robles. Los elogios que ha recibido del PP han llegado a levantar suspicacias en algunos ministros. Pero el presidente ha querido en todo momento cortar de raíz cualquier movimiento dentro del Gobierno en contra de la titular de Defensa.

Es también el azote de Podemos

Hay que recordar que Robles, además de ir abiertamente al choque con los independentistas catalanes, se ha convertido también en el azote de Podemos desde el sector socialista del Ejecutivo.

Desautorizó en varias ocasiones al ex vicepresidente y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias. Y después a su sucesora, la secretaria general del partido morado, Ione Belarra.

Ataques al Rey, muertes en las residencias, inversión en Defensa, discrepancia por algunas directrices para el control de los medios de comunicación… han sido algunos de los puntos en los que la ministra de Defensa y los dirigentes de Podemos han aireado sus desavenencias en medio del silencio de Pedro Sánchez.