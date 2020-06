Sorpresa por las rudimentarias webs de los ministerios de Pablo Iglesias e Irene Montero

La división de ministerios ya existentes en más carteras para poder encajar la entrada de Podemos en el Gobierno llevó a Pedro Sánchez a aumentar el número de miembros del Consejo de Ministros el pasado mes de enero.

Por ejemplo, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que dirigía María Luis Carcedo sacó tres ministerios: el de Sanidad para Salvador Illa, el de Consumo para Alberto Garzón y la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 para Pablo Iglesias.

Más allá del reparto de competencias, la distribución de edificios públicos y de despachos, incluso del incremento de gasto público, esto suscitó un problema: algunos de los nuevos ministerios echaron a andar sin página web.

En algunos casos, como el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, lo que hicieron sus equipos fue crear cuentas en Twitter para difundir la actividad de sus departamentos.

Se cumplen ya cinco meses de funcionamiento del Gobierno de coalición, y algunos de los nuevos ministerios han lanzado ya sus propias webs, separadas de los ministerios de los que ‘se independizaron’.

Es el caso de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de Pablo Iglesias, y del Ministerio de Igualdad, de Irene Montero. Consumo (Alberto Garzón) sigue sin web propia, más allá de ser un apartado dentro de la de Sanidad, y Universidades (Manuel Castells) continúa en Ciencia. Trabajo, de Yolanda Díaz, sigue en la misma web con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social (de José Luis Escrivá).

Sin embargo, al menos por el momento las dos webs propias de Derechos Sociales y de Igualdad son poco funcionales, ofrecen poco contenido y opciones frente a la gran cantidad de datos y de posibilidades de consulta que tienen las páginas en Internet de ministerios consolidados y que no han sido creados recientemente ni han tenido cambios, como pueden ser Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Hacienda...

Web de laAgenda 2030

El departamento de Pablo Iglesias maneja ya una web propia de una de sus dos secretarías de Estado, la de Agenda 2030: agenda2030.gob.es. En la parte superior ofrece cuatro pestañas: Objetivos (donde se desgranan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible), Actualidad (donde se incluyen referencias a entrevistas a la secretaria de Estado, Ione Belarra, y a otros altos cargos), Tú también transformas (con consejos para ayudar a cumplir los objetivos en el día a día) y Recursos (donde se incluyen documentos anteriores al ministerio, del antiguo Alto Comisionado para la Agenda 2030).

Apenas hay nada más: aparecen los perfiles en Twitter de la Secretaría de Estado de Agenda 2030, de Ione Belarra y de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias.

No hay organigrama del ministerio al que pertenece, no hay detalle de las funciones encomendadas, no hay mayor detalle sobre su actividad.

Sin referencias a Pablo Iglesias

El perfil en Twitter de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, por su parte, sigue ofreciendo como referencia la web del Ministerio de Sanidad, concretamente la pestaña de Servicios Sociales.

En ese apartado se ofrece información sobre materias que son competencia del departamento de Pablo Iglesias: infancia, juventud, ONG, voluntariado, familia, discapacidad, drogas y otras adicciones, Imserso...

Pero sobre todo aparecen las medidas frente a la crisis social desatada por la epidemia de coronavirus y el confinamiento. Hay referencias al “Escudo Social”, el concepto acuñado por Podemos y por Iglesias, y sus medidas estrella, como la moratoria de desahucios y otras medidas para ayudar a pagar la vivienda, medidas para trabajadores vulnerables, para mujeres víctimas de la violencia de género...

En ninguno de esos apartados aparece ni el nombre de Pablo Iglesias, ni la estructura de su ministerio, ni otros detalles habituales. Sigue como si fuera una de las áreas del Ministerio de Sanidad.

El Ministerio de Igualdad

El Ministerio de Igualdad se creó en enero desgajando esa competencia del Ministerio de Presidencia que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. También tardó, pero ahora sí tiene una web propia: www.igualdad.gob.es.

Esta página ofrece menos recursos aún que la de la Agenda 2030. Apenas cuenta con una portada con un largo texto (que comienza por “Bienvenidas y bienvenidos”) bajo un dibujo de mujeres cogidas de la mano.

En una columna en la parte derecha se puede pinchar en cinco pestañas. La de “Actualidad del ministerio de igualdad [sic]” no lleva a una página propia, sino que redirige a la web de Presidencia del Gobierno (lamoncloa.gob.es) en la que se agrupan los temas propios del Ministerio de Igualdad.

También se puede ir a las webs del Instituto de la Mujer y de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dos organismos bajo mando de Montero en el ministerio. Además, se puede visitar la web de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, que ofrece una serie de “recursos dirigidos a las personas LGTBI en situación de vulnerabilidad” ante la situación de crisis provocada por el Covid-19.

Del propio ministerio apenas se puede acceder a la sección de “Participación pública en proyectos normativos”, en la que se cuelgan normas, decretos y leyes del Ministerio de Igualdad en trámite de audiencia e información pública.

No hay, de nuevo, ninguna referencia ni a la ministra Irene Montero ni a quiénes componen su equipo, ni tampoco a la actividad que realiza el departamento. Sólo en esa presentación de la portada se indican los órganos directivos del departamento (la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, la Subsecretaría, la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades).

El ejemplo de Interior

A modo de comparación, la web del Ministerio del Interior, por ejemplo, incluye información muy detallada de la estructura del departamento: su organigrama, su historia, el directorio de teléfonos de cada organismo e instancia, la biografía de todos los altos cargos desde el ministro a los directores generales, las normas que desarrollan las funciones del ministerio...

También va publicando notas de prensa con actuaciones del ministro, decisiones, operaciones de las Fuerzas de Seguridad... Hay un archivo muy amplio de documentación, con informes, balances, anuarios sobre las áreas de su competencia (inmigración, asilo, terrorismo, criminalidad, prisiones, tráfico).

Se detallan trámites para los ciudadanos, como la renovación del DNI, hay una página que explica en qué Nivel de Alerta Antiterrorista se encuentra España... es decir, mucha más información sobre las funciones de las que se encarga el Ministerio del Interior que las que hasta ahora ofrecen las webs de los ministerios de Pablo Iglesias e Irene Montero.