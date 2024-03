Sumar solo deja tres de cada diez puestos en la cúpula de la coalición

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ofrece una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, a 26 de febrero de 2024, en Madrid.

Sumar presentó el primer borrador de su programa ideológico, organizativo y ético el pasado 7 de febrero. Aunque los documentos están siendo sometidos a debate con los grupos provinciales de la formación y también con la ciudadanía, sí establece el reparto de poder dentro del Grupo de Coordinación, el máximo órgano de decisión del partido entre asambleas y el encargado de nombrar a la dirección del partido: el 70% de los miembros tendrán que pertenecer íntegramente a Sumar, mientras el 30% restante se repartirá entre integrantes de las otras 14 organizaciones políticas englobadas bajo la marca creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Esta distribución no es definitiva, pero marca la idea que tiene la actual dirección de la formación: acumular dos tercios del poder interno para ceder uno al resto: Compromís, Catalunya en Comú, Más Madrid, Izquierda Unida, Más Madrid, Xunta Aragonesiste, Més per Mallorca, Més per Menorca, Verdes Equo, Alianza Verde, Batzarre, Proyecto Drago, Izquierda Asturiana e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

El poder interno en Sumar: Asamblea, Coordinación y Dirección

En el documento organizativo, Sumar establece tres grupos clave para entender su jerarquía y funcionamiento interno: la Asamblea General, el Grupo de Coordinación y el Grupo Ejecutivo.

La Asamblea General representa el máximo órgano del partido y engloba a todos los miembros de Sumar. “(...) podrán participar las personas miembro que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, no hayan sido sancionadas mediante resolución firme y estén al corriente de pago de las cuotas que se establezcan”, explica la ponencia organizativa. El documento también afirma que “se compone de todas las personas mayores de edad miembros de Sumar, en los términos dispuestos en la normativa y que acepten el Código Ético (...)”.

Este órgano posee siete competencias fundamentales: elegir quiénes forman el Grupo de Coordinación; ratificar todas las listas electorales y acuerdos de gobierno; validar la dirección política y cualquier modificación del documento político, organizativo, ético y de igualdad; cambiar la forma jurídica de Sumar y votar su disolución.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, a su salida de una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a 20 de febrero de 2024, en Madrid.

Jerárquicamente por encima se sitúa el Grupo Coordinador, que elegirá a la dirección de Sumar. En las primarias que abrirá la formación de Díaz en las próximas semanas, las listas presentadas optarán a conformar, precisamente, este grupo. No serán elecciones internas unipersonales, como sucede en el Partido Socialista, que eligió a su líder de entre tres candidaturas: Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López, si no que la competición será entre listas. La ganadora formará el Grupo de Coordinación.

Aunque el Grupo de Coordinación nombrará a la Ejecutiva del partido, Sumar recoge un guiño al resto de formaciones: habrá un máximo de dos representantes designados directamente por cada fuerza política.

El Grupo de Coordinación

Se trata del “máximo órgano de dirección y decisión de SUMAR entre Asambleas Generales”. Es decir, la Asamblea elige al Grupo Coordinador, que forma el núcleo duro de la formación. Según marca el documento organizativo presentado hace cuatro semanas por Sumar, este equipo tiene “la responsabilidad de dirigir la construcción de la organización en base a los objetivos y estrategias políticas definidas”.

Además, será el encargado de elegir, entre sus miembros, quiénes forman el Grupo Ejecutivo: esto es, la dirección nacional de Sumar. El documento señala que este equipo lo constituirán, como máximo, 110 personas: 76 serán miembros exclusivos de Sumar, y los otros 33 pertenecerán a las 14 formaciones políticas restantes englobadas dentro de la marca.

4 miembros más “puntuales” para Sumar

El escrito establece una excepción. De forma “puntual” habrá cuatro miembros más en el Grupo de Coordinación: todos de Sumar, ninguno del resto de organizaciones. Según marca la ponencia organizativa actual, resultarán elegidos “por sorteo específico para cada sesión deliberativa, de forma paritaria”. Todos los órganos de Sumar han de cumplir de la paridad sus miembros entre hombres y mujeres. Estos cuatro integrantes excepcionales tendrán “voz, pero sin voto”, concluye el documento. Pero no explica en qué casos marginales se elegirán a estos cuatro miembros.

Un miembro, un voto

Este documento aún es provisional y su aprobación se dará en la primera Asamblea Fundacional de Sumar, fechada para el próximo 23 de marzo. Entonces, la asamblea dará luz verde a los tres dictámenes: político, organizativo y ético. La idea en Sumar es cumplir la máxima: una persona, un voto. Es decir, que todos los integrantes de la formación tengan el mismo peso a la hora de decidir internamente.

Sin embargo, fuentes de Sumar explican a ECD que falta por determinar el encaje exacto; es decir, cuándo intervendrán los inscritos y simpatizantes y con qué peso, qué poder tendrán los partidos que forman la coalición en los distintos territorios…