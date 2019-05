El Constitucional se mete prisa con el recurso de Iceta

Tras el portazo de los partidos independentistas a la designación de Miquel Iceta como senador, paso previo para que presidiera la Cámara Alta, el líder del PSC ha anunciado la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Iceta ha asegurado que el veto de ERC, Junts per Catalunya y la CUP supone una vulneración del derecho del grupo socialista a la participación política, hecho que fundamentará en el recurso.

Pues bien. Fuentes judiciales consultadas por Confidencial Digital señalan que el TC resolverá sobre este asunto “en poco tiempo” debido a que se trata de un asunto “relevante para la constitución de las Cortes” y el buen funcionamiento del poder legislativo.

Los magistrados se reunirán en pleno el lunes y allí decidirán si admiten o no a trámite el recurso del grupo parlamentario del PSC, sólo un día hábil después de su registro en el TC.

Las mismas fuentes afirman a ECD que “todavía es pronto” para vaticinar si el recurso tiene visos de ser admitido o no.

"No hay nada inconstitucional"

Otros juristas expertos en Derecho Constitucional consultados por este periódico señalan que el bloqueo de los independentistas “es legítimo”, ya que no han incumplido en ningún momento el reglamento del Senado.

“Otra cosa es que sea inhabitual que los grupos no voten a favor de que un diputado autonómico sea designado senador, porque hasta no se había dado ningún caso en las trece legislaturas”, explican, pero, insisten, “esta designación no es automática, y los grupos están en su perfecto derecho de negarse a votar a favor”, señalan.