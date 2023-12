Así justifica el PSOE por qué entrega el Ayuntamiento de Pamplona a EH Bildu

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a los portavoces de EH Bildu Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta, junto al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El Partido Socialista ha acordado con EH Bildu una moción de censura presentada por la formación vasca para sacar el Ayuntamiento de Pamplona a Unión del Pueblo Navarro. Un pacto que los socialistas justifican con dos argumentos: la imposibilidad de llegar a acuerdos con UPN y revertir las políticas que ha llevado a cabo el nuevo ejecutivo municipal porque arriesgan la llegada de fondos europeos, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes del PSOE.

Una decisión que el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ya adelantó al líder del partido abertzale, Arnaldo Otegui, —como publicó en exclusiva ECD— cuando le trasladó hace unas semanas que los votos del Partido Socialista de Euskadi no le harían lehendakari.

Un ayuntamiento "paralizado"

Desde Ferraz destacan que se trata de un problema "local" ante la unilateralidad que ha adoptado UPN en los últimos años. La formación navarra gobierna la ciudad desde las penúltimas elecciones autonómicas y municipales de 2019. En los pasados comicios del 29-M, consiguió situarse como la fuerza más votada, y la falta de acuerdo entre el PSE, Geroa Bai y EH Bildu otorgó de nuevo la alcaldía al partido conservador.

Los socialistas esperaban una actitud más dialogante de un partido que no tiene mayoría absoluta y necesita alianzas parlamentarias para sacar adelante sus iniciativas. Si embargo, algunas de las decisiones tomadas desde que se formó la nueva Administración municipal han despertado las alarmas, más allá de que no hayan sido consensuadas con el resto de formaciones.

Desencuentro con el PP

"El ayuntamiento lleva años paralizado porque UPN es incapaz de entenderse con nadie", critican desde el PSOE. "Ni con el PP", añaden. Los populares han apoyado tradicionalmente a la fuerza regionalista, pero hubo un hecho que propició un debilitamiento de la relación entre ambos partidos. Los dos parlamentarios navarros, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, incumplieron la directriz que les ordenó UPN desde Pamplona para apoyar la reforma laboral del Ejecutivo central. Votaron "no" aunque negaron negociaciones con el PP, que trató de persuadirles los días previos. La dirección del partido les expulsó y el actual presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, les fichó y actualmente forman parte del grupo parlamentario en la Cámara Baja.

El presidente de UPN, Javier Esparza, felicita a Cristina Ibarrola despues de ser proclamada Alcaldesa de Pamplona, a 17 de junio de 2023, en Pamplona, Navarra.

Los carriles bici y los fondos europeos

El principal detonante de este viraje del PSE, según afirman fuentes socialistas, reside en la 'marcha atrás' del Ayuntamiento de Pamplona para crear una nueva red de carril bici. Una medida medioambiental para reducir la contaminación en la ciudad y favorecer el transporte sin emisión de gases contaminantes, que supone uno de los principales compromisos con la Unión Europea para la entrada de fondos europeos.

El proyecto buscaba conectar Pamplona con el municipio de Burlada. Un eje ciclista y peatonal que iba a ser financiado por la UE con un coste de casi cinco millones de euros. La iniciativa estaba desarrollada y la convocatoria para presentar los distintos planes, abierta. De hecho, el consistorio firmó un convenio con el Ejecutivo autonómico, presidido por la socialista María Chivite, para dar luz verde al proyecto.

Un pacto firmado con el anterior alcalde de UPN, Enrique Maya, que fue sustituido como candidato por la actual regidora, Cristina Ibarrola, que rompió el acuerdo a principio del pasado octubre. El Gobierno local alegó informes medioambientales negativos que advertían de la tala de árboles necesaria para llevar a cabo el plan.

Pero dichos estudios ya estaban disponibles el pasado abril, cuando la formación acordó el proyecto con el Gobierno autonómico.

Una polémica inesperada que no se esperaban en el seno del PSOE navarro. "Ahora mismo, UPN está poniendo incluso en riesgo la llegada de fondos europeos a Pamplona", denuncian desde las filas socialistas y recalcan que el principal objetivo pasa por dar a la ciudad un Gobierno "estable": "Se hace pensando en la ciudad".

Cambio de postura

El presidente del Gobierno presumió antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio de su no apoyo a Bildu para obtener la alcaldía de Pamplona. Después de que el PP apoyara al candidato socialista, Jaume Collboni, convirtiéndole en nuevo alcalde de Barcelona, el líder del Ejecutivo afirmó en una entrevista en Onda Cero: "No deja de ser curioso que ahora el señor Feijóo se convierta en un hombre de Estado (...) cuando no ha hecho más que lo que hizo el señor Valls hace cuatro años, que es evitar que hubiera un alcalde independentista. Y, también, como ha hecho el Partido Socialista, por ejemplo, en Pamplona, no dando la alcaldía a Bildu sí dándosela a la fuerza conservadora de UPN".

Capote de Óscar Puente a Bildu

Este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, —la primera de la legislatura y cuya fecha adelantó este medio— el nuevo ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, una de las voces más combativas contra la oposición, ha respondido a los ataques del Partido Popular y Vox por el acuerdo con la formación abertzale. Puente ha calificado de partido "progresista" y "democrático" a Bildu y se ha "alegrado" de que la izquierda arrebate otro consistorio más a la derecha.