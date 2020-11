UPyD descarta unirse a Ciudadanos tras la sentencia que declara su extinción

Pese a la pérdida de toda representación parlamentaria nacional tras 2015, del cuádruple cambio de líder desde su fundación y de una sentencia judicial que declaró esta semana su quiebra y extinción, UPyD se resiste a morir. La formación recurrirá el auto del juez que ordena su eliminación del registro de partidos por no poder pagar a Beatriz Becerra, una ex empleada en excedencia. Sus dirigentes descartan así mismo una fusión con Ciudadanos, con quienes concurrieron en los comicios electorales del 10 de noviembre de 2019.

"Hemos peleado bastante por nuestra independencia", reivindica Cristiano Brown, portavoz de UPyD desde el año 2017. "La unión con Ciudadanos no está entre nuestras opciones. Primero debatiremos en el seno de la dirección antes de tomar una decisión concreta. Si nuestro recurso no es admitido, nos reuniríamos ese mismo día. Vamos a abordar esta semana los diferentes escenarios", explica Brown.

El sistema judicial permite a UPyD recurrir su extinción como formación, tras no readmitir a Beatriz Becerra entre sus filas ni pagar la indemnización correspondiente por su despido improcedente. Becerra, antigua responsable de comunicación del partido, reclamó regresar a su puesto de trabajo tras su excedencia para ejercer como eurodiputada independiente en el grupo ALDE, denominado Renew Europe en la actualidad. "No era una deuda inasumible, pero pensamos que la mejor forma de pagarle era entrar en concurso de acreedores", defiende el líder del partido.

Otras fuentes del partido critican duramente a Becerril y aseguran que abandonó a la formación cuando le convenía. "Cuando vio que el partido se hundía, se largó sin renunciar al trabajo ni al escaño en el Parlamento Europeo", aseveran desde la formación. "Tras su mandato hizo guiños al PP y Ciudadanos y no consiguió nada. Ahí fue cuando nos denunció", explican. Desde UPyD critican su nuevo puesto en el Ayuntamiento de Málaga: un cargo en la Dirección General de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno.

UPyD no adelanta qué pasos dará si finalmente el juez no admite su recurso a trámite. Su líder confía en que la Justicia les dará finalmente la razón. "Tenemos diferentes formas de hacer política y bastantes personas involucradas en el partido, se buscará una solución. Tenemos que seguir peleando, no somos de tirar la toalla", concluye Cristiano Brown.