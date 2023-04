Yolanda Díaz aparca la decisión de participar en actos electorales de las confluencias para el 28-M hasta que se cierren las listas

Yolanda Díaz, saluda al ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante el acto 'Hoy empieza todo' de la plataforma Sumar, en el polideportivo Antonio Magariños, a 2 de abril de 2023, en Madrid.

Yolanda Díaz ya ha iniciado su carrera hacia La Moncloa. La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo, y desde el domingo, candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno, calcula los pasos a seguir para aglutinar el máximo de partido posibles dentro de la izquierda del Partido Socialista. En plena batalla con Podemos, cuyas lideresas, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, e Irene Montero, ministra de Igualdad, fueron las grandes ausencias en el evento del pasado 2 de abril. En contrapartida, fuerzas como Más País, Más Madrid, Compromís o Barcelona en Comú, respaldaron a Díaz en un acto donde se escenificó la unión de muchas fuerzas antes coaligadas con la formación morada. Todos estos partidos tienen una importante batalla por delante: las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Pero Díaz ha quitado el pie del acelerador y, por ahora, ni siquiera valora participar en los mítines de campaña de las formaciones que se han unido a su proyecto.

"Hasta que se confirmen las listas electorales, nada"

La vicepresidenta no quiere entrar a planear su aparición en actos de campaña. En anteriores comicios, como los de la Comunidad de Madrid o las elecciones andaluzas, la líder de Sumar quiso pasar de puntillas, sin apenas apariciones en los actos de precampaña y campaña para apoyar a las fuerzas de izquierdas. En esta ocasión, las elecciones se producen con la responsable de Trabajo como candidata oficial a disputar la presidencia del Ejecutivo en las generales, que se celebrarán, previsiblemente, a finales de este año.

Sin embargo, fuentes cercanas a Díaz descartan que su participación en eventos electorales esté sobre la mesa. Y prolongan la espera, al menos, "hasta que se elaboren las listas". No se trata de una fecha simbólica, sino que en Sumar pretenden esperar a que el ambiente electoral esté más caldeado y la apertura de urnas, más cercana. Además, el partido se encuentra en mitad de una guerra abierta con Podemos por no haber acudido al acto del domingo después de que Díaz rechazara la exigencia de Podemos para unirse a Sumar: elegir al número uno de la formación por primarias abiertas a todos los ciudadanos. Aunque Díaz ha reiterado que el liderazgo se elegirá mediante primarias, su partido rechaza firmar ahora un acuerdo sobre las listas electorales, como piden los morados.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el líder de Más País, Íñigo Errejón, conversan durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 30 de marzo de 2023.

Desencuentro entre Podemos y otros partidos de izquierdas

Muchas de las fuerzas que han dado su apoyo a Díaz han tenido desencuentros con Podemos. Un claro ejemplo es Íñigo Errejón, fundador del partido morado, terminó uniéndose a la opción política de Manuela Carmena (Más Madrid) para después convertirse en candidato a nivel nacional, creando Más País. Con este enfrentamiento abierto, Díaz no entrará a valorar un apoyo a todas las fuerzas que la apoyaron.

Además, Más Madrid acudirá a las urnas después de haber rechazado abiertamente la posibilidad de concurrir con Podemos e Izquierda Unida en una candidatura conjunta. "No me he sentido muy bien tratado por Podemos", afirmó este lunes el aspirante de Compromís a presidir la Comunidad Valenciana, Joan Baldoví, en una entrevista en Onda Cero. Otra de las fuerzas fundamentales en el apoyo a Díaz.

Lo mismo sucede con Alberto Rodríguez, diputado canario del Congreso por Podemos, hasta que el Tribunal Supremo le condenó por dar una patada a un policía. Rodríguez formó su propia plataforma "Proyecto Dragó", que ahora se une a Sumar.

Sin noticias en fuerzas aliadas

Algunos partidos aliados de Sumar consultados por ECD también descartan cualquier colaboración por el momento. "No se ha hablado nada", señalan fuentes de la dirección de Más Madrid, aunque no cierran la posibilidad a que la vicepresidenta termine participando en la precampaña. "Aún es pronto" reiteran desde Sumar. "Cuando las listas se vayan cerrando, veremos. Pero ahora mismo no estamos en eso", afirman fuentes del entorno de Díaz.