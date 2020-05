Se busca alternativa para la jura del cargo de los policías nacionales

La epidemia de coronavirus llevó a la Dirección General de Policía a interrumpir la actividad en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila. En los últimos días había planeado retomar la formación de los futuros agentes, pero las quejas de alumnos y sindicatos han conseguido frenar esos planes.

También en la academia de Ávila, y en el mes de junio, se celebraba cada año el acto de jura de la promoción saliente de la Escala Básica de Policía Nacional. Sin embargo, la excepcionalidad de este momento ha llevado a considerar otras opciones alternativas a ese acto, en el que se congregaban miles de personas, con la asistencia del director general de la Policía e incluso a veces del ministro del Interior.

Confidencial Digital ha podido saber que un sindicato del cuerpo, la Unión Federal de Policía (UFP), ha enviado una carta a la subdirectora de Recursos Humanos y Formación de la Dirección General de Policía para pedirle que permita cambiar ese acto de jura en Ávila por pequeñas juras en cada comisaría, por toda España, para permitir que los alumnos que ya están haciendo prácticas puedan adquirir la condición de funcionario de la Policía Nacional.

Desde la Unión Federal de Policía explican a ECD que el acto de jura que se hace cada año en Ávila no es un mero formalismo, un acto protocolario que se pueda cancelar sin más. Dan por hecho que la situación de excepcionalidad no va a permitir celebrar la jura en la Escuela Nacional de Policía, pero exigen una alternativa.

La Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, establece en su artículo 4 (“ Adquisición de la condición de funcionario de carrera”) que “la condición de funcionario de carrera de la Policía Nacional se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos”: el tercero es el “acto de acatamiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”, y el cuarto es la “toma de posesión dentro del plazo establecido”.

Además, el artículo 9 (“Deberes”) indica como primer deber de los policías nacionales “jurar o prometer fidelidad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, velando por su cumplimiento y respeto”.

2.700 nuevos policías nacionales

Visto que es obligado celebrar esa jura, UFP propone “con el fin de evitar perjuicios a los futuros policías y de poder incorporar a nuestras diezmadas plantillas alrededor de 2.700 policías” que la Dirección General de Policía arbitre un sistema de jura distinto al habitual en Ávila.

“Hay mucha inquietud y nos están llegando muchas consultas por saber qué pasará, porque no se puede llevar a 3.000 chavales a un acto en Ávila en junio”, explican desde la Unión Federal de Policía. Esos alumnos ya están trabajando en prácticas en unidades de la Policía Nacional por toda España.

“El acto se va a suspender seguro, pero lo que pedimos es que se articule ya una alternativa”, que según UFP pasaría, en primer lugar, porque la Secretaría de Estado de Seguridad apruebe una resolución para nombrar a los alumnos salientes funcionarios de Policía.

En segundo lugar, se trataría de organizar la forma de que juren sin ir a Ávila, ya que “si no juran, no son policías”. No cabe la posibilidad de simplemente cancelar el acto.

Su propuesta es que se fije un día en que todos los agentes puedan jurar, pero que lo hagan o bien de forma telemática, o bien de forma presencial pero en comisarías de toda España, sin aglomeraciones.

Aseguran que ya se ha hecho así, durante el estado de alarma, con policías que han ascendido y que han tomado posesión de sus nuevos puestos en sus unidades de destino.

Ahora, con la promoción de la Escala Básica, se podría establecer que los agentes en prácticas pasen por un despacho de su comisaría, o de la comisaría provincial, y ante el comisario o el comisario provincial juren o prometan su cargo, “de uno en uno y preservando las medidas de seguridad”.

Eso sí, estas juras se tendrían que celebrar todas el mismo día, para que no hubiera agravios por antigüedad entre policías nacionales de la misma promoción.