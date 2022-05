Funcionarios de prisiones aceptan los consejos de la exmujer de un yihadista para protegerse de la reciente amenaza islamista

El pasado viernes circuló entre funcionarios de prisiones un comunicado interno emitido desde la cárcel de Pamplona en el que se solicitaba a los trabajadores que extremasen precauciones al haber detectado una amenaza islamista.

“¡Mata a todos los guardias!”, “¡espera a que se vayan a casa y luego mátalos!" o "apuñala a los guardias que trabajan en cualquier prisión", son algunos de los mensajes que se han difundido a través de la revista islamista de carácter radical, Mujahideen in the West. La amenaza se ha publicado en dos idiomas: inglés y castellano.

El mensaje, según Nius, fue detectado por los investigadores de la Brigada de la Guardia Civil, que, posteriormente, facilitaron los datos al Grupo Central de Información y Control Operativo (GCICO).

Esta situación no ha causado indiferencia en Raquel Alonso, una mujer que estuvo casada con un hombre que se radicalizó durante el matrimonio e intentó hacer lo mismo con sus hijos.

Cuenta su historia en el libro “Casada con el enemigo”, y pronto publicará la segunda parte: “El enemigo sin rostro”. Actualmente es la presidenta de la Asociación contra el Radicalismo Extremista y Ayuda a Víctimas.

Su exmarido fue condenado a ocho años de cárcel por integración en organización terrorista, en concreto, a la célula Brigada Al Ándalus. En un mes y medio saldrá de prisión, aunque estará en libertad vigilada los próximos seis años.

Debido a la amenaza yihadista que han recibido los funcionarios de prisiones, Raquel Alonso ha publicado en sus redes varios mensajes en los que manifestaba que "es intolerable" que no se haga nada ante la situación que están viviendo porque, según ha señalado, las amenazas que dictan los terroristas se cumplen.

Esto es intolerable, la rabia, la Impotencia, la frustración, y no se hace nada. Lo he dicho en muchas ocasiones los yihadistas en prisión son mártires y adquieren un grado. Sólo puedo deciros cuidado, porque lo hacen y lo he vivido en primera persona. HAY QUE PONER MEDIOS YA!!! pic.twitter.com/X6iQXDJqs1