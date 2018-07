Jornadas de 40 horas de la Guardia Civil en Cádiz para luchar contra los narcos

A lo largo de 2017 se fueron sucediendo episodios de violencia, en algunos casos extrema, contra guardias civiles por parte de miembros de redes de narcotráfico: atropellos a agentes, vehículos que les embistieron, vecinos que apedrearon sus coches e inclusos sus helicópteros, palizas a agentes... Sucesos que se siguen produciendo, mientras los narcos incluso desembarcan las lanchas con fardos de droga a pleno luz del día.

El Ministerio del Interior ha ido enviando refuerzos a esa zona, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, pero se ha tratado de dispositivos temporales, que tras unas semanas o meses se retiran mientras que, pese a las quejas de los agentes, no se ha ampliado el catálogo de puestos de trabajo de ambas Fuerzas de Seguridad en esta zona de la provincia de Cádiz.

Más horas de trabajo de agosto a diciembre

Confidencial Digital ha podido saber que para los próximos meses la Guardia Civil va a implantar una nueva medida encaminada a reforzar la presencia de agentes sobre el terreno en esa zona para hacer frente a distintos problemas de inseguridad.

El Mando de Operaciones Territoriales del Instituto Armado ha aprobado una orden que autoriza a los responsables de la Comandancia de Algeciras a ampliar el horario de servicio de sus agentes, para que así estén más disponibles para realizar patrullas y otros servicios.

“En razón de las especiales circunstancias que afectan al Campo de Gibraltar, se autoriza que todo el personal que se encuentra prestando servicio en la Comandancia de Algeciras amplíe el cómputo previsto de 37,5 horas hasta las 40 horas en cómputo semanal”, se detalla en dicha orden.

Este nuevo horario, según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), incumple la Orden General de Jornada Laboral de la Guardia Civil, que es donde se establecen esas 37,5 horas semanales.

“Es la primera vez que se amplía la jornada en seguridad ciudadana”, apuntan desde AUGC, que añaden que este verano, al igual que el pasado, ya se ha ampliado a 40 horas la jornada de los guardias civiles de la Agrupación de Tráfico.

La diferencia es que a los agentes de Tráfico se les amplía en los meses de julio y agosto (dos meses), mientras que en la Comandancia de Algeciras se les va a aumentar el número de horas semanales de trabajo cinco meses.

La medida entrará en vigor el 1 de agosto y, algo que ha sorprendido a los guardias civiles de la zona, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2018. Coincide con el Plan Especial de Seguridad que el Ministerio del Interior va a poner en marcha en el Campo de Gibraltar desde el 31 de julio, con una inversión de 7 millones de euros en material, vehículos y personal, para combatir el problema del narcoráfico.

Diez horas más al mes

Desde AUGC lamentan, por un lado, que la orden del teniente general jefe del Mando de Operaciones Territoriales no deja muy claro si la autorización de que todo el personal amplíe el horario supone que de forma automática todos los agentes harán jornadas semanales de 40 horas, o sólo aquellos guardias civiles que sea necesario; ni si se hará de forma obligatoria o sólo voluntaria a quienes opten por ello.

“Al mes serán diez horas más, es decir, un día libre menos al mes”, lamentan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que añaden que las indemnizaciones económicas que se les pagan cuando hay exceso de horas en muchas ocasiones no compensa realmente: “Por 10 horas de exceso serían unos 120 euros, pero igual se queda en 50 al final”.

Los guardias civiles destinados en Cádiz, y concretamente en esa comarca del Campo de Gibraltar, señalan que los incidentes con los traficantes de droga siguen suponiendo un goteo frecuente que no permite bajar la guardia.

A ello se suma el problema de la inmigración: en los últimos meses y semanas la llegada de pateras desde África a las costas andaluzas, incluida a las de Cádiz, se ha disparado.

Eso obliga a la Guardia Civil a derivar patrullas de seguridad ciudadana a los puertos (de Algeciras, de Barbate... allí donde arriben las pateras) para organizar el dispositivo de recepción de los inmigrantes, su traslado hasta un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) u otra instalación...

Todo eso carga de trabajo a los guardias civiles de la zona, que actualmente no cuentan con grandes refuerzos de otras zonas. Hay un Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) en el puerto de Algeciras, y además están destacados unos 40 efectivos del Grupo de Acción Rural (GAR) en el Campo de Gibraltar.

Lo que reclaman los guardias civiles es que incremente el catálogo de puestos de trabajo de la Comandancia de Algeciras. “Faltan 300 agentes por lo menos”, aseguran, ya que denuncian que ese catálogo no se ha actualizado desde hace 25 años, “cuando las necesidades no eran las de hoy en día, mucho mayores”. Ahora, con el Plan Especial de Seguridad, se podrá incrementar hasta el 100% las plantillas policiales que no están cubiertas. En la Comandancia de Algeciras el porcentaje está en torno al 75%-80%.