Un histórico policía prepara un libro sobre torturas al GRAPO, cafés con Zapatero y el rey emérito

José Manuel Sánchez Fornet, histórico dirigente sindicalista, está escribiendo un libro sobre sus cuarenta años en el cuerpo de Policía. Con fama de ser uno de los agentes más combativos contra la corrupción, Fornet tiene casi listos ya 23 capítulos en los que hablará de torturas al GRAPO, de cafés con expresidentes o de anécdotas del rey emérito.

Hace varios años que se jubiló, pero a sus 61 Fornet todavía mantiene en el recuerdo gran parte de las vivencias de su prolongada carrera profesional. Estuvo la mayor parte de ella vinculado al Sindicato Unificado de Policía (SUP), del que fue secretario general desde 1992 hasta 2014 mientras era el sindicato mayoritario.

En las aproximadamente 800 páginas que tiene escritas salen los nombres de varios ministros del Interior, como Juan Ignacio Zoido o Jorge Fernández Díaz. Aparece, por supuesto, el comisario encarcelado José Manuel Villarejo, con quien comió en varias ocasiones; así como anécdotas sobre el rey emérito Juan Carlos I o los cafés a los que Zapatero le invitaba en la época de ETA. Incluso, relata torturas a etarras y a miembros del GRAPO. "Estuve en Sol 1 año, 1980-81 hice varias notas y me amenazaron con expulsarme 3 veces. Fue mi primer destino. Cuando hice la minuta de Arregui me dijeron que pudiera fuera de allí. Hasta entonces pedía cualquier destino en Madrid y me lo negaban", explica Fornet a Confidencial Digital.

‘Un piso fantasma’, ‘el chulo teniente de Triana’, ‘noche mujeres, machismo, confidencias’ o ‘entre héroes corruptos y canallas’ son algunos de los nombres de los capítulos que Fornet ya tiene preparados. Está hablando con varias editoriales y espera que se publique en los primeros meses de 2021.

Un policía con decenas de sanciones

El líder sindical ha sido un agente muy reconocido dentro del cuerpo, se ha encargado de denunciar sistemáticamente corruptelas y ha sido igualmente sancionado en numerosas ocasiones.

En julio de 2013 la Dirección General de la Policía le suspendió de empleo y sueldo durante 45 días por unas declaraciones que hizo sobre un presunto borrador policial que revelaba que Jordi Pujol y su familia ocultaban un patrimonio de 137 millones de euros en Suiza.

A lo largo de su carrera, ha acusado a miembros de la policía de vender explosivo a ETA en dos ocasiones con el Gobierno de Aznar; acusó también a dirigentes de haber dado un chivatazo para evitar la detención de tres comandos de ETA en Francia y a Ignacio Cosidó de intentar convencerlo siendo director de la policía para que dejara de denunciar la existencia del ático de Estepona de Ignacio González.

Yo creo que Villarejo tenía localizada la ruta del dinero del ático. Como está en archivo provisional, si apareciera ese dato en la comisión de reabría el asunto. Sería un triunfo contra todos los obstáculos que han existido en la instrucción — José Manuel Sánchez Fornet. (@sanchezfornet) December 14, 2020

La Dirección General de la Policía le abrió un total de 11 expedientes y ha tenido 46 pleitos judiciales entre querellas y denuncias. Mientras Fornet estuvo al mando de la secretaría general, SUP fue el sindicato con mayor representación dentro de la Policía. Sus discrepancias con su sucesora, la actual secretaria de organización Mónica García propiciaron que se diera de baja del sindicato en 2014.