Un mando de la Policía de Madrid aparca su coche en la reserva para patrullas

Policía Municipal de Madrid.

Los vecinos de la calle del Puerto de Cardoso, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, no lo tienen fácil para aparcar sus coches.

En esa calle se ubica la Comisaría Integral del Distrito de Puente de Vallecas, de la Policía Municipal de Madrid. Las instalaciones propias de la comisaría apenas tienen espacio dentro del recinto donde poder estacionar vehículos patrulla.

Por eso, a ambos lados de la calzada de la calle del Puerto de Cardoso hay habilitada una reserva de estacionamiento para vehículos oficiales de la Policía Municipal.

Varias señales verticales indican que la parada y el estacionamiento está prohibido en esas plazas, “Excepto Policía Municipal”, se puede leer en las placas de las señales.

La reserva de plazas fue ampliada hace unos meses. Con la señalización de varios conos, se extendió hacia la confluencia de la calle del Puerto de Cardoso con la calle del Arroyo del Olivar.

Un coche sin logotipar

Esas plazas suelen estar ocupadas por vehículos patrulla y furgones de la Policía Municipal, vehículos todos ellos logotipados con el nombre y los colores corporativos del cuerpo.

Pero de forma habitual también se pueden ver algunos turismos sin logotipar. Algunos son vehículos camuflados, que también utilizan los agentes de la Policía Municipal de Madrid en ese distrito de Puente de Vallecas, para servicios en los que se requiere actuar sin vehículos patrulla.

Entre los coches sin logotipar que se ven habitualmente aparcados delante de la comisaría, en esa reserva de plazas en la calle del Puerto de Cardoso, destaca especialmente uno de alta gama. El coche ha llamado la atención, ya que en todo el tramo reservado a la Policía Municipal, como se ha indicado, no hay coches de los vecinos, sino sólo vehículos oficiales del cuerpo.

El titular es el comisario jefe

Confidencial Digital acudió a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid para solicitar el informe completo sobre este vehículo. Se trata de informes públicos, que cualquiera puede solicitar, y que incluyen “toda la información administrativa, identificación del titular, municipio donde está domiciliado el vehículo, historial de ITV, kilometraje, número de titulares, cargas… así como datos técnicos, puntuación EuroNCAP y mantenimiento respecto al vehículo solicitado”, según la web de la Dirección General de Tráfico.

De acuerdo con el informe emitido por la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid el pasado 12 de septiembre, el titular de ese turismo es José Falcón Medinilla.

Pues bien: José Falcón Medinilla, el titular del coche que aparca habitualmente en la reserva de plazas de la Comisaría Integral del Distrito de Puente de Vallecas, es precisamente el comisario jefe de dicha comisaría.

Una práctica habitual

Según ha podido saber Confidencial Digital, como comisario jefe de la Unidad Integral de Distrito de Puente de Vallecas, Falcón cuenta con un coche oficial, sin logotipar, que puede utilizar en sus desplazamientos oficiales.

Pero el coche en cuestión, que ha llamado la atención en la zona, es su vehículo particular: por eso aparece él como titular en la Dirección General de Tráfico.

Confidencial Digital ha constatado que ese coche estaciona regularmente en la zona reservada a los vehículos oficiales de la Policía Municipal de Madrid. Un redactor de este medio ha comprobado en distintos días del mes de septiembre que el turismo se encontraba allí aparcado.

Además, existen fotografías de los meses de julio y agosto, y de fechas anteriores, en las que se ve el mismo coche, estacionado en diferentes puntos de la reserva de plazas para vehículos de la Policía Municipal de Madrid.

Por tanto, no se trata de un hecho puntual, sino de una práctica habitual. Además, no consta que otros policías municipales destinados en la misma unidad aparquen sus coches particulares en esa reserva de plazas. De hecho, algunos de ellos los estaciona en lugares no habilitados del barrio, según les consta a los vecinos, por las dificultades que hay para encontrar aparcamiento en la zona.

Fuentes consultadas por ECD añaden otro dato. Aseguran que en Google Street View, el servicio de Google Maps que permite ‘recorrer’ calles gracias a miles de fotografías tomadas por vehículos con cámaras para Google, se puede observar el anterior coche particular del comisario Falcón -anterior al que ahora estaciona delante de la comisaría-, también situado en esa misma zona. Las imágenes que ofrece Google Street View fueron tomadas en enero de 2022.

Regulación municipal

El uso de las reservas de estacionamiento oficial en Madrid se encuentra recogida la Resolución de 15 de marzo de 2012 del Coordinador General de Sostenibilidad y Movilidad por la que se aprueban los criterios de actuación en relación con la autorización, señalización y uso de las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos destinados a los servicios públicos municipales.

La resolución se publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid número 6.644, de 28 de marzo de 2012.

Esa resolución establece que “en las reservas de espacio de las vías públicas para el estacionamiento de vehículos con el fin de facilitar la prestación de los servicios públicos, se distinguen las siguientes dos modalidades de autorización de reservas y de tarjetas de estacionamiento oficial (E.O.)”.

Existen las reservas de uso general, denominadas “reservas municipales”. Están habilitadas para el estacionamiento de los vehículos en reservas de espacio con la señal de reserva con el cajetín indicativo “reserva municipal” y, en ningún caso, ampararán el uso exclusivo de la reserva, debiendo utilizarse de forma que se garantice el uso rotatorio de la misma.

La otra modalidad son las reservas de uso específico o exclusivo, que “se autorizarán con carácter restrictivo, únicamente para aquellos situados en los que en atención a la finalidad, circunstancias concurrentes y condiciones de uso, o por razones de seguridad o movilidad, resulte conveniente determinar su carácter exclusivo”. También deben utilizarse de forma que se garantice el uso rotatorio de la reserva.

Vehículos oficiales

Según esta normativa, “solo podrán efectuar el estacionamiento en las reservas debidamente autorizadas y señaladas, aquellos vehículos que cuenten con la correspondiente autorización expedida por la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, conforme al modelo que se establezca”.

En cuanto a los “Criterios para la expedición de las Tarjetas de Estacionamiento Oficial (E.O.)”, se determina que “con carácter general solo se expedirán tarjetas para vehículos oficiales municipales. Con carácter excepcional y por motivos debidamente justificados podrán expedirse tarjetas para vehículos privados que se utilicen en la prestación de servicios municipales”.

En ningún caso vehículos privados

Hay otra norma que también incluye disposiciones sobre las reservas de carácter dotacional y no dotacional: la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018, modificada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 13 de septiembre de 2021.

El artículo 89 de esta ordenanza regula las reservas de carácter no dotacional para organismos públicos: “El objeto de estas reservas es habilitar en la vía pública espacios ante organismos públicos que faciliten la parada y el estacionamiento de vehículos oficiales pertenecientes a los órganos constitucionales, la Unión Europea, el Estado, las comunidades autónomas, y entidades locales con oficina en el término municipal de Madrid”.

El mismo artículo establece que “con carácter general estas reservas se autorizarán para su uso exclusivo durante los días y horario de funcionamiento del edificio al que esté vinculada, pudiendo autorizarse con carácter excepcional para determinados organismos durante todos los días de la semana, sin que en ningún caso pueda utilizarse por vehículos privados del personal al servicio de tales entidades”.

Consulta a la Policía Municipal

Confidencial Digital remitió una consulta sobre este asunto a la oficina de prensa de la Policía Municipal de Madrid. Envió un correo electrónico el 18 de septiembre, con una serie de preguntas acerca del estacionamiento del coche particular de este comisario.

Preguntó por qué motivo el comisario jefe de la Comisaría Integral de Puente de Vallecas aparca su vehículo particular en la reserva de estacionamiento para vehículos oficiales de la Policía Municipal.

También planteó, en base a toda la regulación citada más arriba, si el comisario está incumpliendo esas normas. Hay que subrayar que se trata del coche particular de este mando policial, que por tanto no se utiliza para prestar servicios municipales, y que la ordenanza de 2018 indica que “en ningún caso pueda utilizarse por vehículos privados del personal al servicio de tales entidades”.

A raíz de ello, quiso saber si se va a abrir una investigación interna para determinar si el comisario está incumpliendo la normativa municipal.

Sin respuesta

Al no recibir ninguna respuesta de la Policía Municipal en dos semanas, el lunes 2 de octubre Confidencial Digital se puso en contacto por teléfono con la Comisaría Integral de Puente de Vallecas, y solicitó hablar con el comisario jefe para plantearle estas preguntas.

El personal de la oficina respondió que el comisario no se encontraba en ese momento en la comisaría, pero tomó nota de la llamada, del motivo de la misma y de los datos de contacto de este redactor, para pasarle aviso al comisario.

De nuevo, no hubo ninguna contestación, así que ECD insistió y volvió a llamar por teléfono a la comisaría el miércoles 4 de octubre, para reiterar la solicitud de hablar con el comisario. En todo momento se planteó la petición de poder hacerle unas preguntas relacionadas con el estacionamiento de su coche particular en la reserva de plazas para vehículos oficiales de la Policía Municipal.

Al cierre de esta edición, no se había recibido ninguna respuesta, ni del comisario, ni de la Comisaría Integral de Puente de Vallecas, ni de la oficina de prensa de la Policía Municipal de Madrid.

“Tarjeta de estacionamiento”

Pero ECD sí pudo constatar un cambio a raíz de la primera consulta enviada a la Policía Municipal.

Con posterioridad al envío de ese correo electrónico (pese a que nunca hubo respuesta) el lunes 18 de septiembre, el redactor de esta noticia volvió días después a comprobar en persona si el coche seguía siendo aparcado en la reserva de estacionamiento para vehículos oficiales del cuerpo.

Efectivamente, el vehículo particular del comisario estaba allí. Pero había una novedad. En una esquina del salpicadero se podía ver una tarjeta.

Se trataba de una cartulina plastificada, que en la esquina superior izquierda lucía la leyenda “Tarjeta de estacionamiento”. A la derecha se podía ver el logo del Ayuntamiento de Madrid, con el escudo municipal, y la referencia “Portavoz, seguridad y emergencias”, el nombre que tenía hace unos años el área de la concejalía del ayuntamiento de la que dependía la Policía Municipal. Ahora ese área se denomina Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias.

En la tarjeta se podía también leer “U.I.D. Puente de Vallecas”, es decir, Unidad Integral de Distrito de Puente de Vallecas, y recuadrado, las palabras “Vehículo autorizado”. En la esquina inferior izquierda se veía el escudo de la Policía Municipal de Madrid.

Por último, estaba firmado por “el intendente jefe de la unidad”, y tenía un sello de tinta.

Según constatan personas que llevan meses viendo este coche estacionado en la calle del Puerto de Cardoso, delante de la comisaría, en algunas ocasiones tiene en el salpicadero esa “Tarjeta de estacionamiento”, pero en otras no. En las imágenes de Google Street View ya comentadas, en las que se veía el anterior coche particular del comisario, también se puede apreciar esta tarjeta.

Como ya se ha indicado, después de que este confidencial hiciera la primera consulta a la Policía Municipal de Madrid, el coche lucía la tarjeta.

Quién expide las tarjetas

La expedición y uso de estas tarjetas las regula la ya citada Resolución de 15 de marzo de 2012 del Coordinador General de Sostenibilidad y Movilidad por la que se aprueban los criterios de actuación en relación con la autorización, señalización y uso de las zonas reservadas para estacionamiento de vehículos destinados a los servicios públicos municipales.

La norma señala que “la solicitud de tarjetas de estacionamiento que deberá estar debidamente justificada mediante el informe correspondiente, por razón de prestación de servicio municipal, y se realizará por las Secretarías Generales Técnicas de las Áreas de Gobierno o de los Gerentes de los Distritos. Cuando las solicitudes procedan del resto de organismos y entidades municipales deberán cursarse a través de la Secretaría General Técnica del Área a la que estén adscritos”.

En esa solicitud “deberá identificarse la matrícula del vehículo, su carácter oficial o no, y su vinculación a la prestación de un servicio municipal, así como el tipo de reserva para el que se solicita la tarjeta (reserva municipal o reserva exclusiva)”.

“A la vista de la justificación mencionada en los párrafos anteriores, la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación expedirá las correspondientes tarjetas ajustadas a los modelos que se establezcan”, por una vigencia de un año natural con una prórroga automática de tres meses.

La Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018 establece que “la tarjeta de estacionamiento se expedirá a favor del titular de la autorización de establecimiento de la reserva, y deberá ser colocada en el interior del vehículo, de forma totalmente visible”.

Además, deja claro que “las reservas de estacionamiento sólo podrán ser utilizadas por los vehículos que cuenten con la correspondiente tarjeta de estacionamiento, documento sin el cual no podrá hacerse uso de la mencionada reserva, aunque esté señalizada”.

Es de un formato distinto

Fuentes conocedoras de este tipo de tarjetas para poder aparcar en reservas de estacionamiento indican que la tarjeta que utiliza el comisario Falcón en su vehículo particular es distinta de las tarjetas que se ven de forma habitual en diferentes tipos de vehículos oficiales del Ayuntamiento de Madrid.

Estos son algunos ejemplos:

Una tarjeta de estacionamiento autorizado para la Policía Municipal de Madrid.

Algunas fuentes jurídicas apuntan que una instrucción interna de la Policía Municipal, el “Procedimiento de actuación en materia de vigilancia de edificios policiales”, dispone que en cada unidad se deben nombrar a un “mando responsable de seguridad del edificio”.

En el caso de la comisaría de Puente de Vallecas, se trata del inspector mando adjunto, que fue nombrado de forma directa por el comisario.

Según la instrucción interna citada, este inspector sería el único con capacidad para autorizar de forma ocasional el estacionamiento de un vehículo particular en la reserva oficial.

Pero, subrayan, sólo podría autorizar el estacionamiento de un vehículo particular de forma puntual, por algún episodio que fuera achacable a motivos de urgencia o necesidades del servicio.

Concluyen que ni el inspector mando adjunto ni el comisario (antes su cargo se denominaba intendente) tienen competencia para autorizar el uso de una reserva de estacionamiento en vía pública de forma habitual.

Confidencial Digital también planteó preguntas sobre el uso de la tarjeta de estacionamiento en el coche particular del comisario jefe de Puente de Vallecas. A la Policía Municipal de Madrid le consultó si el comisario tiene autorización para estacionar su vehículo particular, y quién expidió esa tarjeta. Como ya se ha indicado, no se recibió ninguna respuesta.

Por razones de seguridad, ECD ha decidido no facilitar detalles de la marca, modelo, matrícula y color del coche particular del comisario, y tampoco publicar las fotografías que muestran al vehículo estacionado en la reserva de plazas.