“Primavera Española”: el grupo ultra de 13.000 agentes que defiende una Policía Nacional más violenta

Empezó como un grupo más de policías en Facebook, pero se ha convertido en un motivo de preocupación para la Dirección General y la Unidad de Asuntos Internos. “Primavera Española del CENEPE” es una bitácora privada en la que miles de agentes del Cuerpo comparten ideas y consignas. Pero cada vez incluyen más mensajes de odio y amenazas.

Según ha podido saber Confidencial Digital, el perfil de Facebook fue creado por un agente de Policía el 25 de febrero de 2012, hace ya más de siete años. Durante todo este tiempo, ha servido como una cuenta para que los propios agentes conocieran a más compañeros e intercambiaran información. No obstante, en los últimos meses se ha “radicalizado”.

Así lo aseguran a este diario altos cargos del Cuerpo Nacional, que siguen la pista de este canal desde finales del año pasado: “En los últimos seis meses, el grupo se ha vuelto ultra, y abundan mensajes que podrían ser constitutivos de delito”.

13.062 agentes inscritos

La principal amenaza de “Primavera Española del CENEPE” es que “ya es incontrolable”, por el gran número de agentes de Policía que la integran. Según los datos de Facebook, un total de 13.062 agentes de toda España.

Todos ellos, explican las fuentes consultadas, han podido acceder únicamente a través de una invitación de otro agente. Es un perfil cerrado y solo se puede entrar al mismo “invitado por alguien que ya forma parte de él”.

De esta forma, se ha controlado el acceso a los nuevos integrantes del grupo y, de hecho, “solo se admite a gente que haya sido invitada... y que se confirme que es policía, una vez cotejados sus datos”. No obstante, y pese a esas limitaciones de acceso, “los impulsores de la cuenta se han visto desbordados y ya no controlan las barbaridades que ahí se escriben”.

De hecho, en los últimos días, el administrador de “Primavera Española del CENEPE” ha pedido al resto de usuarios que rebajen el nivel de tensión de los últimos meses, evitando insultos y ataques. Una súplica que, sin embargo, no está encontrando respuesta.

Amenazas, insultos, mensajes violentos...

ECD, de hecho, ha podido comprobar, accediendo a este perfil privado de Facebook, los mensajes que los integrantes de “Primavera Española del CENEPE” intercambian aprovechando la supuesta protección que les garantiza la restricción del grupo.

Una de las publicaciones con más comentarios es un vídeo, también difundido en perfiles de Telegram, en el que se observa a un policía de un país extranjero disparando a bocajarro a un sospechoso cuando realiza un movimiento brusco. Una actitud que aplauden y jalean los agentes inscritos en esta cuenta.

De hecho, entre esos comentarios, se defiende tener siempre el arma reglamentaria cargada para poder disparar en situaciones similares, tal y como puede comprobar en la siguiente captura:

Además de defender conductas policiales violentas, los integrantes de este grupo cargan con contundencia contra diferentes cargos políticos actuales, a los que llegan a amenazar e insultar gravemente. Uno de los representantes públicos que más ataques recibe es el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los usuarios de este grupo, por otra parte, no dudan en cargar y señalar a propios compañeros que no comulgan con sus ideas. Así, la subinspectora Mónica Gracia, del SUP, es blanco de las iras de estos agentes, que comparten fotos de ella con mensajes violentos.

Tampoco se han librado las dos policías seleccionadas por el equipo de comunicación de la Policía Nacional para impulsar la campaña contra las agresiones sanitarias. En varios comentarios, se las acusa de no trabajar de verdad para el Cuerpo:

Por último, las fuentes denuncian que, de un tiempo a esta parte, la “Primavera Española” se ha posicionado políticamente. Bastantes usuarios comparten mensajes, vídeos y consignas de Vox, tal y como se puede comprobar en esta imagen:

Asuntos Internos ya ha intervenido

La radicalización de este grupo de Facebook ha provocado que Asuntos Internos de la Policía Nacional haya decidido intervenir.

Según ha podido saber este confidencial, la citada unidad ya ha abierto expedientes disciplinarios a varios agentes identificados en “Primavera Española”, por los mensajes publicados en ese perfil.

Asuntos Internos asegura que el grupo de Facebook se ha convertido en “ultra” y, por tanto, en una “amenaza”, tanto para la imagen del Cuerpo como por los posibles delitos de odio que podrían estar cometiendo sus integrantes. Por este motivo, desde hace varias semanas, la actividad de esta cuenta está siendo monitorizada al detalle.