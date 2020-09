Aprender a fracasar es importante, pero más lo es aprender de cada fracaso

Uno de los obstáculos más frecuentes para lograr nuestros sueños es el miedo a fracasar. El hecho de tener que afrontar la frustración de un fracaso nos paraliza y, en muchas ocasiones, desistimos antes de internarlo. El problema de ello es el significado que le damos al fracaso, porque hemos aprendido que es algo negativo y que al verdadero éxito se debe llegar en línea recta. Pero hay que desestimar esa idea y darle la vuelta al concepto del fracaso. Asumir la realidad pasa por entender que no existe la perfección y que errar es algo inherente al ser humano. Si interiorizamos esto podremos ver las cosas desde otras perspectivas.

Así pues hay que aprender a fracasar entrenando nuestra resiliencia, convenciéndonos de que una crisis o un desvío en el camino no son obstáculos insuperables, ni siquiera permanentes. La resiliencia ayuda a aceptar que en la vida todos son cambios, a menudo imprevisibles, y casi siempre fuera de nuestro control. Y así podremos vislumbrar las maneras en las que podemos aprovechar las adversidades para evolucionar como persona y alcanzar nuestras metas. Existen algunas pautas que pueden ayudarnos a gestionar el fracaso:

Relaciones sociales

Tras un fracaso es normal que aparezcan sensaciones de inseguridad, de temor al rechazo o a la decepción ajena. Por eso es importante rodearse de personas que nos comprendan y nos brinden apoyo sin cuestionarnos ni juzgarnos.

Gestión emocional

Aprender a tolerar la frustración es de vital importancia, no solo para emprender un proyecto, también en la vida en general. Todo acontecimiento que se escape de nuestro control nos va a generar cierta frustración, pero hay que evitar que esto de paso a emociones como ira, rabia o tristeza, que pueden llegar a ser paralizantes.

Autocuidado

También es importante cuidarse, física y mentalmente, hacer cosas que nos llenan y que nos aportan valor a nivel emocional. Esto nos dará a fuerza para enfrentar situaciones difíciles.

Las personas más exitosas han cometido muchos errores previos antes de alcanzar su meta, y lo han conseguido porque han sido capaces de nutrirse y crecer con cada fracaso. Es la única forma de seguir desarrollando nuestra resiliencia, y mantener la confianza en nuestra capacidad para resolver problemas. Para llegar a este punto, tenemos interiorizar tres ideas.

Desmitificar el fracaso

En primer lugar tenemos que desaprender lo que entendemos con fracaso y darle un nuevo significado a esa palabra. Fracasar no es caer en un pozo sin fondo, sino todo lo contrario, es una oportunidad para aprender, para conocernos mejor y para entender el contexto. Imaginemos que hemos intentado lanzar un negocio pero no salió bien. Si nos preguntamos el por qué con cierta perspectiva, descubriremos que tal vez no era el mejor momento, o que nos dirigimos a un público que no era el adecuado. Analizar lo sucedido nos permite entender los errores y abrirnos a la posibilidad de solucionarlos y avanzar en una dirección diferente que nos conduzca al éxito, tal vez por otro camino.

El fracaso no es una mancha en tu expediente

Fijémonos en los deportistas, ellos se sienten orgullosos de sus fracasos porque demuestran valor y tenacidad. Asumir riesgos es el primer paso para triunfar, pero al menos hay que intentarlo y ese paso es, en sí mismo un acto de valentía.

Actuar

Cuando hemos fracasado en un proyecto es el momento de detenerse y recuperar la motivación. Después de aceptar la realidad es el momento de volver al principio, pero esta vez con nuevas herramientas adquiridas. Visualicemos de nuevo la ilusión de ese sueño que nos hizo emprender la aventura, para recuperar el impulso y aplicar un nuevo enfoque desde todo lo aprendido.

Equivocarse y fracasar es lo normal, y podemos aprovechar la experiencia y utilizarla a nuestro favor. Porque la realidad es el fracaso nos hace más sabios.