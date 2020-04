Aris-tónteles: el filósofo de este siglo

Existen reglas preestablecidas a nivel mundial, que “se ponen de moda” y que destruyen todo por lo que nuestros antepasados han luchado tantos años en un simple suspiro.

Así mismo demuestran que la sociedad quizás esté donde se merece, y es que se ha pasado de premiar e idolatrar a pensadores que llegaban a ciertas conclusiones a través de este método, como Aristóteles, a penar y censurar información cuya fuente procede del pensamiento y razonamiento de datos a través del método de deducción. Para que se comprenda de forma simple, vamos a ir usando el mismo método de deducción en este artículo. Empecemos definiendo el concepto.

¿Qué es el método de deducción?

Se trata de un método de RAZONAMIENTO basado en ir de lo particular a lo general, es decir de afirmaciones generales a conclusiones particulares.

La lógica aristotélica, es por tanto un encadenamiento de juicios que parten de algo ya conocido y probado, y que mediante el sentido común (poco común en los tiempos que corren), van desencadenando en una serie de posibilidades desconocidas que permiten llegar a posibles conclusiones.

¿Eran las teorías de los filósofos versiones oficiales y/o probadas?

No, el trabajo filosófico se basa en cuestionar, pensar, y deducir nuevas posibilidades que generalmente son alternativas a lo ya existente; de hecho, muchas cuestiones de Aristóteles y otros filósofos han quedado sin resolver, pero no por ello son mentira.

El adjetivo de moda “conspiranoico”

Según la RAE, una conspiración, es la afición de unirse contra un superior. Comúnmente se utiliza por la sociedad para definir a personas que exponen teorías alternativas a las oficiales.

Como vemos, se define como “teorías alternativas a las oficiales”, pero en ningún caso se menciona si son verdad o son mentira o si las oficiales lo son. Simplemente hay teorías oficiales, y extraoficiales.

¿Son las teorías oficiales siempre reales? Creo que es una pregunta que no requiere de respuesta, es algo que tu mismo puedes juzgar sin necesidad de mucha deducción.



¿Son las teorías extraoficiales siempre reales? Lógicamente no, no todas tiene porqué serlo, de hecho ninguna está probada puesto que se requeriría de recursos “oficiales” para poder probarlas.

Y entonces… ¿qué debo hacer yo?

Como este artículo tiene como fin abogar por los derechos del libre pensamiento, y cuando hablo de derechos me refiero implicando en ello el respeto social hacía quién piensa libremente e incluso se permite el lujo y el derecho de exponerlos públicamente, no considero oportuno decirte qué debes hacer. Usando el método de deducción puedes descubrirlo.

En busca de la verdad perdida:

La definición de verdad es muy amplia, pero a la vez concreta, todas las verdades son refutables exceptuando una, la verdad absoluta.

La verdad absoluta, sin pecar de empírica, es algo en lo que todos estamos desacuerdo, porque se puede comprobar de forma sencilla e individual. Un ejemplo de verdad absoluta es la ley de la gravedad, si lanzas algo al aire caerá, eso es indiscutible.

Cualquier verdad que no es absoluta, es completamente refutable, es decir que no es “la verdad”, sino tu verdad, mi verdad…más bien tu experiencia o punto de vista. Esta “verdad” puede ser oficial o extraoficial, pero no será absoluta.

Y, para eso están las pruebas ¿no?

La forma actual que los humanos han encontrado de identificar la verdad, son las pruebas, pero hemos de pensar en la calidad de las mismas y poder cuestionarlas ya que difícilmente personas como tu o como yo tendremos acceso directo a ellas; es decir, que has confiar en que las pruebas que tienes son correctas a pesar de no haberlas extraído tu mismo.

La procedencia de las pruebas y los testigos

Para que una prueba sea válida debería proceder de alguien ajeno y desinteresado a la cuestión a tratar, sería por ejemplo cuanto menos cuestionable que una madre defienda a su hijo ante un juicio de acusación por asesinato siendo ella la única testigo ¿cierto?

Una prueba es algo comprobado, es decir que, si se ha comprobado, difícilmente podría comprobarse lo contrario, en caso de que fuera una verdad; sin embargo, si la versión (ya sea oficial o extraoficial) cambia cada día, digamos que no había pruebas irrefutables, y por tanto no era la verdad, era una teoría.

En caso de venir de una parte oficial sería sólo una teoría (mientras no esté probada de forma irrefutable), en caso de venir de una parte extraoficial sería una conspiración (según la sociedad).

En definitiva, como dice un buen amigo la verdad es un florero que cambia de mesa según la decoración, la verdad absoluta es otra cosa, y de momento no ha sido destapada.

Si echamos la vista a tras, Galileo fue quemado en la hoguera por decir que la tierra era redonda, sin embargo, ahora es homenajeado y estudiado por dejarnos uno de los mayores descubrimientos del planeta. ¿Qué está pasando, es que no hemos aprendido nada en siglos?

¡Cuidado! Hemos condenado el pensamiento lógico, el uso de la razón y la libertad de pensamiento actual mientras lo idolatramos a héroes del pasado, que ironía ¿no?



Autor del contenido: Rocío Martín Travesí