La autoedición de libros: la oportunidad de ver tu obra publicada

El mercado editorial es competitivo y está completamente centrado en las ventas. Esto hace que variables como el número de seguidores en redes sociales o la notoriedad pública del autor estén, en muchas ocasiones, por encima de la calidad del libro que se edita.

Esto ha hecho que muchas grandes historias hayan sido denegadas por las editoriales y que escritores con madera y talento hayan acabado agotados de intentar conseguir que sus novelas aparecieran en papel y se pusieran a disposición de los lectores.

Afortunadamente, la autoedición de libros ha aparecido en los últimos años para demostrar que lo importante de una novela no es todo lo que hay alrededor de ella, sino la historia en sí y cómo está contada. Hoy en día son decenas los autores que cada mes se deciden a ver su libro impreso y a controlar todo el proceso de edición para no depender de sellos editoriales.

La autoedición es una herramienta sencilla para conseguir el objetivo de que los libros se conviertan en un objeto a la venta en librerías y una opción que de unos años acá ha ganado peso hasta convertirse en una verdadera competidora de lo que en el ambiente literario se llaman “editoriales tradicionales”.

¿Cuáles son las ventajas de la autoedición de libros? ¿Cuánto cuesta? ¿Podré ganar dinero con ello? Estas son algunas de las preguntas que más personas se hacen cuando tienen un manuscrito en el cajón del escritorio y se deciden porque vea la luz. Y estas son las respuestas que se ofrecen siempre en el sector.

Ventajas de la autoedición

Lo diremos en inglés: do yourself. O en otras palabras: hazlo tú mismo. La autoedición permite que el escritor no aporte solo el manuscrito y que el resto (portadas, materiales, promoción, etc.) quede en manos de la editorial. Al autoeditarse el escritor puede ser el 'director general' de todos y cada uno de los procesos de vida del libro. ¿Y quién va a cuidar un libro más que el propio escritor?

Los servicios de autoedición permiten que la editorial cuente con el escritor en todo momento. Podrás decidir la portada, el tipo de papel e incluso participar en las correcciones y diseñar el plan de presentaciones, imágenes publicitarias, acciones en redes sociales etc.

¿Y el precio?

Evidentemente, al autoeditar es el escritor el que paga la tirada de libros que salen de imprenta. Esto, en principio, puede tirar para atrás, pero si se piensa bien, también puede resultar ventajoso.

Las editoriales tradicionales solo pagan al escritor un porcentaje de entre el 10 y el 15 por ciento de cada venta. Esto quiere decir que de cada libro de 20 euros vendido, el escritor recibirá únicamente 2.

¿Qué ocurre en la autoedición? Que es el escritor el que marca el precio y negocia el porcentaje de beneficio por cada venta. Si es directa, el total de la compra irá al bolsillo del escritor y si es a través de librerías, el porcentaje se eleva del 15 hasta el 70, ya que las librerías manejan un porcentaje de beneficio de entre el 30 y el 50 por ciento del precio de venta al público.

Todas estas son las ventajas de la autoedición de libros, que hace que cada vez más personas opten por ella para cumplir uno de los tres objetivos de la vida. Ya solo quedaría plantar el árbol y tener el hijo.