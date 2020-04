El Cashback, el nuevo reflejo para atrapar las buenas promociones

Si estás en la búsqueda de buenas ofertas en la web pero detestas pagar el precio completo, entonces este artículo es para ti. El cashback o reembolso de dinero en español está hecho para ti. Uno de los sitios más destacados en los últimos meses propone descuentos en no menos de 1200 tiendas asociadas entre las cuales de seguro encontrarás tus tiendas favoritas. Además acumulas puntos que se transforman en dinero por compras 100% inteligentes.

El cashback, ¿lo conoces?, es el principio de los descuentos online. Una parte de las compras realizadas en Internet es reembolsada. Solo es necesario darse de alta en uno de estos sitios, los cuales están comenzando a florecer en España estos últimos tiempos gracias a sus múltiples ventajas. Después de conocerlo de seguro no querrás volver a comprar sin él. La mayoría de sitios propone descuentos de alrededor de 4%, pero en este artículo te queremos recomendar un nuevo sitio de cashback al que le está yendo muy bien ya que puedes ahorrar hasta el 40% en tus compras online. Además Widilo Cashback también te propone cupones y promociones super interesantes.

Cashback para tus cosméticos o electrónica

El modelo de cashback aún no es muy conocido en España, es un concepto extranjero que se ha desarrollado en países como Reino Unido, Alemania y Francia mayoritariamente. Sin embargo gracias al aumento del comercio electrónico en España comienza a desarrollarse rápidamente ahora mismo. Widilo proponer a los internautas ofertas promocionales en sus marcas preferidas, proponiendo cerca de 1200 tiendas diferentes en total. Hay para todo tipo de personas, gustos, y necesidad de la vida cotidiana. Por ejemplo categorías de salud y belleza, tecnología, moda, bricolaje, viajes, decoración y electrodomésticos, hasta algunos proveedores de servicios públicos están presentes.

Sólo es necesario visitar las categorías disponibles para constatar la oferta propuesta. No es de sorprender que el sitio cuente ya con más de 250.000 miembros activos. Si eres apasionado/a del maquillaje, los perfumes y la cosmética capilar o cutánea puedes aprovechar el cashback Sephora. Si por el contrario lo que te gusta es la tecnología, puedes encontrar tiendas como la FNAC, LG, Samsung, Dyson entre otras. Finalmente si lo que buscas es amoblar tu casa, productos especiales te puedes decantar por el cashback de Aliexpress. Las tiendas más reconocidas como Booking, Zooplus, Weekendesk, Nike, Boohoo o JD Sports también están presentes para que ahorres en la mayoría de tus compras.

¿Cómo funciona el sitio de cashback Widilo?

Para apara aprovechar las promociones propuestas por el sitio, lo primero que debes hacer es darte de alta, es completamente gratis y rápido. Enseguida solo resta buscar lo que estás necesitando. Cuando encuentres la tienda en la que deseas hacer tu compra y pagas online, una cookies es guardada en tu navegador. Esta válida el cashback cuando la transacción es realizada. Cuando has terminado todas las compras, recibes una parte del monto pagado en tu monedero Widilo. Con la extensión Widilo además de dinero ganas tiempo, ya que te ahorra la tarea de ir a buscar la tienda en Widilo, solo debes activar el cashback desde la barra superior que verás cuando visites el sitio web de la tienda en la cual estás comprando. Debes saber que los porcentajes no son iguales en todas las tiendas, y cambian de acuerdo a la temporada del año. Por ellos te aconsejamos que visites el sitio continuamente para no perderte ninguna buena oferta o cashback.

Ganas cashback además de puntos con cada compra