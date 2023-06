CitizenGO, la plataforma de participación ciudadana, celebra 10 años defendiendo la vida, la familia y la libertad.

Durante la última década, CitizenGO ha intervenido en diversos procesos sociales y políticos promoviendo campañas en defensa de la vida, la familia y la libertad. Este año la organización civil de alcance global, que promueve la participación ciudadana a través de peticiones online y campañas en línea o vía pública, celebra sus diez años.

Fundada por Ignacio Arsuaga Rato en el año 2013, CitizenGO es una plataforma digital que busca influir en instituciones, organismos y organizaciones de 50 países diferentes.

Arsuaga Rato (1973) es un abogado madrileño, casado y padre de cinco hijos, aunque suele ser más conocido por su faceta como ciberactivista de derechos civiles. El referente de CitizenGO cuenta no solo con una larga trayectoria en el ámbito de la defensa de los derechos civiles, sino que además ha sido galardonado en distintas ocasiones por su trabajo. En 2012, junto con HazteOi.org, ganó el premio "Ángel de la Paz", otorgado por la Fundación Ángel de la Paz; mientras que en el 2014, recibió el premio "Ciudadano Europeo del Año", entregado por el Parlamento Europeo por su trabajo en defensa de los derechos humanos y la libertad religiosa.

Conversamos con Arsuaga Rato para que nos cuente cómo han sido estos diez años, cuál es el balance del trabajo realizado y cuáles son los desafíos que tienen por delante.

E: Buenos días, Ignacio. Para ponernos un poco en contexto, ¿Qué los llevó a fundar CitizenGO hace 10 años?

CitizenGO nace a partir de la ilusión de un grupo de ciudadanos que queríamos servir a la sociedad y trabajar para que se respetara la dignidad de las personas y sus derechos. Nuestra organización tiene un objetivo claro: defender y promover la defensa de la vida, la familia y la libertad a través de peticiones online, campañas en la vía pública o redes sociales, movilizando a los ciudadanos que comparten nuestros valores.

E: Siendo que CitizenGO es una entidad de alcance global, ¿cómo se organizan?

Sin duda, no es una tarea sencilla coordinar el trabajo de CitizenGO. Hoy nuestra plataforma supera los 17 millones de usuarios activos y trabaja en quince países distintos de cuatro continentes.

Para eso, cuento con toda la experiencia de Antonio Velázquez, director de Campañas Globales, y de Miguel Tomás, director en España, con quienes lideramos un equipo de expertos especializado en movilizar a ciudadanos en campañas de impacto político. Desde el año 2020, trabajamos de forma remota y hoy los miembros de nuestro equipo viven en 30 ciudades de todo el mundo.

A lo largo de estos 10 años, hemos marcado la diferencia en el mundo defendiendo la vida, la familia y la libertad. Pero sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer y, por ese motivo, rezo para que sigamos avanzando con espíritu de esperanza y determinación.

E: ¿Cómo se financia CitizenGO?

El 100% de los recursos de CitizenGO proviene de las contribuciones de los donantes. Personas comunes y corrientes que creemos en la participación ciudadana como base de la democracia para crear una sociedad más justa, más libre, más respetuosa con la dignidad de todos los seres humanos. Nuestra organización no recibe un solo euro de administraciones públicas, ni de grupos políticos, ni estamos vinculados económicamente a ningún organismo oficial, nacional o internacional.

E: Y, como organización, ¿en qué se basan? Es decir, cuando dicen que defienden la vida, la familia y la libertad, ¿a qué se refieren exactamente?

Para nosotros, la dignidad de la persona y sus derechos se concretan en once puntos; el derecho a la vida y a su conservación, desde su concepción hasta el fin natural; el derecho a la integridad física, a la seguridad y a la salud; el derecho al respeto de la propia persona; el derecho a pensar, obrar o negarse a realizar determinadas acciones según el dictado de la recta conciencia; el derecho a la libertad de educación; el derecho a la libertad de información; el derecho de reunión y de asociación; el derecho a la libertad religiosa; el derecho al matrimonio, definido como la unión entre un hombre y mujer, y a la educación de los hijos; el derecho al trabajo, a la iniciativa económica y a la propiedad privada y, por último, el derecho a la participación activa en la vida pública y a la protección jurídica del Estado.

E: Haciendo un balance de estos primeros 10 años de CitizenGO, ¿cuáles han sido las campañas que más impacto tuvieron en la sociedad?

A lo largo de estos diez años, hemos encabezado cientos de campañas en más de 10 países. Pero recuerdo algunas que por diversos motivos son especiales para mí y para el equipo de CitizenGO.

Una gran victoria de la organización fue cuando, en Estados Unidos, contribuimos a lograr que se derogase la Ley de Roe vs. Wade y se eliminase el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en todo el país. Gracias a conferencias ante la ONU, peticiones online y otras acciones a favor de la derogación de la sentencia Roe vs. Wade, impulsamos una campaña que alcanzó más de 115 mil firmas. Sin embargo, para nosotros el mejor resultado fue que la Corte Suprema de los Estados Unidos derogara la sentencia Roe vs. Wade alegando que el derecho sustantivo al aborto no estaba arraigado en la historia o la tradición de ese país.

Otra campaña que recuerdo ahora es una que impulsamos en Pakistán para exigir la liberación de Asia Bibi, una mujer cristiana paquistaní que estaba acusada de un supuesto delito de blasfemia, por el que estuvo nueve años en prisión y fue condenada a muerte por los tribunales de primera instancia. Desde CitizenGO, promovimos una campaña que, con 200 mil firmas, contribuyó a salvar la vida de esta mujer y de su familia.

En Brasil impulsamos en el año 2018 una campaña para pedir que se cancelara un especial de Navidad (“Porta dos Fundos”) en donde se mostraba a Jesús como homosexual, a la Virgen María como adúltera y a los apóstoles como alcohólicos. Esta ha sido una de las campañas más exitosas en la historia de CitizenGO, no solo porque alcanzó más de un millón y medio de firmas, sino porque logramos que Netflix retirara una producción que ofendía las creencias de los católicos.

En Argentina, logramos el efecto contrario: DirecTV quería dejar de transmitir la señal católica EWTN. A partir de una campaña, logramos recaudar 70 mil firmas para que los millones de usuarios que en Argentina ven EWTN puedan seguir accediendo a un canal que ellos consideran imprescindible para su formación y su sostén espiritual.

E: Para ir cerrando, ¿cómo piensan celebrar estos 10 años y qué expectativas tienen de cara al futuro?

Para celebrar los 10 años de CitizenGO, hemos organizado la gala de entrega de los Premios de CitizenGO en Madrid el 17 junio. También estamos organizando encuentros en distintas ciudades para premiar a aquellas personas que -en la última década- han sido especialmente activas a nivel local a favor de la defensa de la vida, la familia y la libertad.

Vamos a seguir trabajando para que CitizenGO siga creciendo en los próximos años, y para que, además, seamos cada vez más los ciudadanos que se comprometan con la defensa de la vida, la familia y la libertad. No importa en qué ciudad del mundo nos encontremos; creemos que todos podemos aportar nuestro granito de arena para construir en un mundo mejor.