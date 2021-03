Cómo combinar la ropa como las influencers comprando online

Las tiendas de moda online ganan ventaja: personal shoppers, catálogos cada vez más amplios y surtidos, descuentos por registrarse, cambios gratuitos y, por si fuera poco, la posibilidad de encontrar los looks de las influencers más reconocidas de las redes sociales.

Las nuevas tecnologías, las redes sociales y el reciente aislamiento domiciliario para prevenir la expansión de la pandemia, han sido los impulsos más importantes de los últimos años para que el sector de las tiendas de moda online despegara por completo.

Hoy en día, recorrer la web o los perfiles de Instagram y Facebook de tiendas como https://www.maravillasmoda.es, es tener al alcance un infinito escaparate virtual lleno de ideas y combinaciones.

Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, en junio de 2020, las ventas del comercio minorista online fueron un 71,2% superiores al mismo mes del año anterior. “El canal de ventas por Internet o correspondencia ha visto un importante ascenso”, explican en el boletín informativo del INE dedicado al salto del comercio electrónico. “La tendencia creciente de este canal de distribución ya era anterior a la pandemia, pero de forma mucho menos pronunciada”, agregan.

Y entre los sectores con cifras más llamativas, está el de la ropa y los complementos. Las influencers de las redes sociales son, actualmente, una de las principales apuestas de las grandes marcas. Conscientes de su impacto, despliegan propuestas para seducir primero a la influencer y así, a sus seguidores.

Combinar la ropa como las influencers: 3 tips que funcionan

1- Navega las tiendas especializadas y conéctate a sus redes sociales

La mejor forma de inspirarte para crear outfits a nivel influencer es seguir en las redes sociales las marcas o tiendas que estas personalidades recomiendan. Es la mejor forma de conocer las últimas novedades, ver los posts diarios e incluso, participar de sorteos y promociones.

Las tiendas especializadas, como la que hemos mencionado al comienzo de este artículo, siempre tienen un amplio escaparate virtual en la página web linkeado a sus publicaciones de Instagram o Facebook. En estas redes, además, puedes hacer búsquedas por hashtags o palabras claves para ver los outfits de las influencers y, con las etiquetas, sabrás qué marca de ropa o complemento están usando en esa foto, video o historia.

2- Aunque te inspires en la influencer de moda, busca tu propio estilo

Las influencers también lo hacen. El mejor ejemplo es Emili Sindlev, con más de 550.000 seguidores, va camino a convertirse en número uno gracias a sus originales combinaciones en las que rompe todos los paradigmas de combinación de colores y figuras.

Y es que, por mucho que te inspires en una red social, la persona que va a usar esa ropa eres tú. Nada es mejor que encontrar tu estilo personal.

3- Sigue también a influencers más “cercanas”

Hasta las personalidades con más seguidores, empezaron por unos pocos. Y seguir a quienes están comenzando cerca de tu ciudad o tu país, te permitirá acceder con mayor facilidad a los diseñadores o tiendas con las que trabajan.

Encontré la combinación que buscaba, ¿y ahora?

Ya sea porque viste el outfit en la foto de una influencer o porque te enamoraste de una combinación sugerida por la tienda online, llegado el momento de comprar, hay algunas recomendaciones que pueden ser de gran ayuda.

La primera, es suscribirte a los newsletters de la tienda. Generalmente hacen descuentos solo por empezar a recibirlos y, además, es una buena forma de enterarte cuando tengan promociones especiales por tiempo limitado como liquidaciones, envíos gratuitos, etc.

Otra recomendación importante es que compres en tiendas en las que los cambios de talla sean gratuitos. Aunque ya conozcas la marca y especialmente si es la primera vez que la compras, muchas veces hay sorpresas con los patrones de confección.

Una buena forma de ahorrar dinero es elegir marcas o tiendas con envíos gratuitos. Algunas tienen este sistema y otras lo hacen con algún mínimo de compra. De cualquier manera, si existe compra mínima para acceder al envío gratuito, siempre es conveniente alcanzar esa cifra gastando en más ropa y no en un envío.

Si quieres combinaciones de influencers, un “personal shopper” puede ayudar

Las tiendas especializadas en moda de mujer suelen ofrecer un asesoramiento especial cuando las clientas están un poco desorientadas, buscan un estilo muy concreto o, simplemente, requieren la opinión de un experto.

A veces ocurre que ven las publicaciones de las influencers y saben con certeza que esa es la combinación que quieren, pero no pueden encontrarla en el gran abanico de propuestas que existe en el comercio online de moda y complementos.

“Maravillas está especializada en moda para mujer, pero no sólo ofrecemos la posibilidad de comprar la moda femenina de las marcas y diseñadores más prestigiosos, sino que también me pongo al servicio de las clientas personal shopper. Para que encuentren su look perfecto para ocasiones casual y también para eventos de fiesta”, propone Yolanda, la propietaria de una tienda de moda y complementos para mujer que se ha vuelto un referente del sector y cuyas marcas son de las más elegidas por influencers de moda.

Crear tendencias con tus propios outfits

Una personalidad puede inspirar, una marca puede sugerir, pero una vez que encuentres la combinación que te guste, puedes “jugar” a ser influencer compartiéndolo en tus propias redes: así empezaron muchas personalidades que hoy superan el millón de seguidores.

De hecho, las redes sociales vinculadas a la moda siempre invitan a hacerlo y es una buena manera de compartir y recibir buenas ideas.

Muchas veces, los propios outfit surgen de la combinación de los ajenos, pero siempre con un toque propio y personal.