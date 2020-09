¿Cómo se entretiene el público joven en Twitch?

Después de unos comienzos duros, como para muchas otras compañías que se lanzan al mundo online, Twitch se afianza como opción de entretenimiento para los jóvenes. Después de aparecer con otro nombre en 2007 como plataforma destinada a retransmisiones en vivo, en 2011 cambió su nombre y en 2014 dio el estirón definitivo con su compra por parte de Amazon. Pero ha sido en este confinamiento cuando definitivamente se ha destapado, ante la necesidad de que el mundo entero permaneciera en casa. Según datos de Play The Game Agency, en abril se produjo un aumento del 75% en visualizaciones de contenidos en español. Y subiendo.

Twitch se ha convertido en la comidilla de youtubers, gamers, influencers, famosos y personajes que tienen la capacidad de hacer algo interesante que atraiga a mucha gente tras sus ordenadores. También tras su móvil en ocasiones gracias a su app, una de las más interesantes para hacer streaming también. Cada uno en su estilo y cada uno dedicado a un tipo de público, pero todos consiguiendo que los propietarios se froten las manos y que los competidores vean con recelo el futuro. ¿Pero por qué consigue atraer tanto a los jóvenes y a sus ídolos? Quizá porque se ha presentado como un medio que ha dejado libertad para todo tipo de contenido, aunque haya presentado algunos límites, como es lógico.

Reconversión de juegos populares

Una de las particularidades de Twitch es que está aportando una nueva dimensión a juegos populares como el poker o el ajedrez. El primero es uno de los grandes beneficiados porque permite a jugadores y streamers mostrar sus partidas en directo mediante esta vía. Destacan profesionales como Jeff Gross o Jordan Drummond, encargados de reunir a mucha a audiencia como miembros en línea de partypoker. Una plataforma que se ha enfocado mucho en este mercado y que ha dado un giro a la manera de entender el juego. Otros canales como Youtube han puesto trabas a su retransmisión y los han abocado a marcharse a la competencia.

Y lo cierto es que atraen y mueven a muchos fanáticos y usuarios, eso sí, siempre mayores de edad y apelando a la responsabilidad que también tienen. El poker y Twitch se han retroalimentado y los beneficiados han sido sus mayores amantes. Algo que también ha ocurrido en el ajedrez con Hikaru Nakamura, por ejemplo, un famoso jugador que muestra sus partidas en playchess para todos sus aficionados. Antes de la pandemia apenas tenía 2.000 seguidores y ya ha superado el medio millón. Y no solo retransmite sus matches, sino que también da consejos y aclara conceptos que pueden servir a otros futuros jugadores de ajedrez.

El hogar del videojuego

Según un informe publicado por StreamElements y Arsenal.gg a finales de 2019, Twitch es la plataforma más utilizada para retransmitir videojuegos con un 73% del mercado en su poder. Youtube se quedó con el 21%, mientras que Facebook y Mixer se quedan con una parte muy poco representativa. En el 2020 estos datos pueden evidenciar una mayor diferencia, si atendemos a la rigurosa actualidad. Porque ya no solo es jugar, sino también se trata de ver cómo juegan los demás. Cómo juegan los mejores de cada juego o cómo juega gente muy influyente y con un legión de fieles seguidores a sus espaldas que asusta.

Caso de la última tendencia como Among US, un videojuego que tampoco tuvo una gran repercusión tras aparecer en 2018, pero que en los últimos meses se ha convertido en un fenómeno global. Para la audiencia es muy divertido ver como jugadores de fútbol profesional, como puedan ser Thibaut Courtois o Sergio Agüero, se enfrentan al reto de buscar a los enemigos en este curioso juego, junto a otros streamers muy famosos de la comunidad.

Este fenómeno ha superado a otros que tras aparecer fueron también muy jugados como Fall Guys, u otros clásicos de los últimos años como Call of Duty: Modern Warfare, League of Legends, Fornite, etc. Sus retransmisores se encargan de hacer el directo divertido y de incluir promociones para todos los viewers. Una opción diferente y que en tiempos de coronavirus ha sido fundamental para que adolescentes consiguieran un poco de distracción ante la imposibilidad de salir de casa.

Plataforma “para charlar”

Y esta es otra de las particularidades de Twitch, y es que no solo los juegos son sus mejores aliados, también los influencers y sus grandes grupos de seguidores. Algunos se dedican simplemente a interactuar con su audiencia a través del chat del directo y otros deciden emplear su tiempo en realizar reacciones a videos famosos o que puedan resultar interesantes para sus seguidores. Esto último es algo muy repetido, ya que a los viewers les encanta ver como algunos streamers reaccionan al ver vídeos concretos. En todas las plataformas de vídeo ocurre de esta manera, pero el directo siempre aporta más naturalidad.

Pero no solamente personalidades conocidas por el mundo del entretenimiento o famosos lo hacen. También hemos visto científicos o médicos dar charlas a través de Twitch. Una nueva forma de impartir conocimiento y de promulgar una manera de aprender alternativa.

Twitch es un servicio al que todavía usuarios y streamers pueden sacarle mucho rendimiento, tanto para entretener, como para aprender y retransmitir eventos en directo. Prácticamente cualquier tema tiene cabida, siempre que respete las normas de uso de la plataforma y que el contenido no sea ofensivo para los usuarios. Por eso los jóvenes le dedican tanto tiempo a visualizar horas y horas de video. Además, empezar con una cuenta propia es muy sencillo y trae de por sí bastante beneficios.