Cómo podemos contratar la tarifa de móvil más barata

El móvil ya es una extensión de nosotros mismos y para usarlo tenemos que pagar todos los meses. Por eso, buscamos una tarifa móvil barata pues al ser un cobro recurrente un pequeño ahorro supone bastante dinero a final de año.

No siempre es sencillo encontrar esa compañía que nos ofrece más por menos, sobre todo si tenemos en cuenta que se hacen ofertas casi de manera constante y no podemos realizar portabilidades a menudo pues no es algo cómodo ni práctico.

Miramos las facturas anteriores para saber cómo es nuestro consumo

La tarifa más económica para una persona no lo es para otra y todo depende de qué uso se le dé a la línea y es que mientras hay quien no deja de hacer llamadas otros apenas hablan unos minutos al mes.

Por eso, con el fin de contratar la mejor oferta hay que coger las facturas de meses anteriores, ver qué media de minutos hemos hablado y los gigas que hemos gastado, desechando los momentos puntuales con consumos muy altos.

De ese modo sabremos qué es lo que tenemos que contratar sin pagar más por minutos o megas que no vamos a utilizar nunca.

Los paquetes de datos las suelen encarecer

Si empleamos los datos de forma eficiente pagaremos menos, pues los gigas que contratamos son lo que más sube nuestra tarifa.

Las operadoras saben que fuera del ámbito profesional apenas se habla, pero que se emplean sin parar las redes sociales, apps de mensajería, de música, de vídeo, etc. De esta forma se encarecen los precios si empleamos gigas y gigas de datos.

Poniendo un poco de nuestra parte (conectándonos a todas las wifi que podamos en el día a día) vamos a necesitar una cantidad menor de gigas y la factura mensual será más baja.

Las OMV siempre tienen las mejores ofertas

Desde hace ya muchos años las operadoras móviles virtuales son las que dan los mejores precios, por lo que siempre debemos dirigirnos primero a ellas antes que a las empresas de telecomunicaciones grandes.

No hay que temer por la cobertura, ya que lo que hacen es usar la que ofrecen las empresas que todos conocemos, de manera que la tenemos asegurada en cualquier lugar de España, aunque sí vivimos en una zona rural conviene preguntar a los vecinos qué operadoras son las que funcionan mejor.

Siempre hay que evitar las permanencias

A veces, las compañías nos ofrecen tarifas que parecen increíbles en las que incluso pueden incluir algún teléfono. El truco está en la permanencia que suele ser de hasta 24 meses en los cuales solo nos podremos cambiar de tarifa pagando una penalización.

Tal y como está el mundo de las telecomunicaciones dos años son una eternidad, y en ese periodo de tiempo saldrán mejores tarifas y más económicas.

Encontrar una tarifa de teléfono barata no es fácil. No es que no existan, sino que hay tantas que al final no sabemos por cuál decantarnos, pues elijamos la que elijamos parece que nos estamos equivocando. Por suerte, hacer una portabilidad es muy fácil y al final encontraremos la oferta que mejor se adapta a nosotros.