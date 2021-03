¿Cómo transformar tu empresa para la era digital?

Es un hecho: casi todas las empresas han reorganizado sus metodologías de trabajo implementando distintas estrategias en las que lo digital tiene mucho que ver. Es lógico que sea así, pues, entre otras cosas, Internet es herramienta excelente para de mejorar tu visibilidad. ¿Por qué conformarte con llegar a un público local si puedes llegar fácilmente a un público regional o nacional? Además, gracias al entorno digital actual es mucho más fácil mantener una mejor comunicación e interacción con los clientes, “crear comunidad” y lograr que tu mensaje llegue mucho más lejos.

Lo cierto es que, lejos de ser una moda pasajera, la digitalización es algo por lo que tarde o temprano tendrán que pasar todas las empresas si no quieren quedarse estancadas. De hecho, se estima que en España ya solo el 9% de las empresas aún no dispone de una página web corporativa. El primer paso por tanto sería trabajar en el desarrollo de una página web (y no una cualquiera). Se trata de destacar y de estar un paso por delante de tu competencia directa, algo que puedes conseguir fácilmente recurriendo a los servicios de una buena agencia de diseño web en Salamanca como Mediakia, que además integra contenido, marketing y estrategia digital, todo lo que necesitas para que tu proyecto eche a andar en Internet.

Consejos para empezar a vender online

El concepto de “venta online” está bastante claro para casi todos nosotros, pero es cierto que llevarlo a buen puerto no siempre resultar fácil. Para lograrlo, hay una serie de aspectos que debemos tener en cuenta.

¿No sabes qué vender?

Si todavía no sabes qué vender, lo primero que tendrás que hacer es poner en marcha estudio de mercado. No es excesivamente complicado, basta con realizar algunas encuestas y analizar quién es tu público objetivo, cuáles son sus intereses y cuáles son las tendencias actuales. Google Trends es una herramienta muy útil a la hora de realizar este trabajo. También obtendrás mucha información prestando atención a lo que se cuece en las diferentes redes sociales.

¿En qué plataforma?

Hay bastantes alternativas para empezar a vender online. La elección dependerá principalmente del tipo de productos y del volumen de estos, pero las más utilizadas suelen ser WordPress + WooCommerce (para páginas corporativas con un número moderado de productos y servicios) y Shopify y Magento (si decides centrarte aún más en el comercio online).

Por supuesto también están las redes sociales y YouTube, geniales para la interacción con los clientes. Conviene mantenerlas actualizadas y de acuerdo a las últimas tendencias, por lo que si no tienes el tiempo, las ganas o los conocimientos para hacerlo también tienes la opción de recurrir a una agencia que ofrezca se encargue de la gestión de redes sociales. Puedes centrar tu atención en una sola red social o combinar tu trabajo en varias de ellas, pero la norma básica es no tener más redes de las que puedas atender y adaptar tus publicaciones al formato y la esencia de cada una de ellas, creando contenido propio y adaptándolo convenientemente a cada plataforma.

Marca la diferencia y genera confianza

En unos tiempos con tanta competencia, resulta evidente la importancia de destacar sobre otras marcas. Si tienes una página web, por ejemplo, puedes y debes ofrecer contenido de valor (ya sea redactado por ti o contratando a alguien que se encargue de ello), aunque no esté directamente dirigido a la venta.

Evidentemente, mostrar transparencia también es un punto a tu favor. Para demostrar que no tienes absolutamente nada que temer, una buena idea es habilitar una sección en tu web o redes sociales en la que tus clientes puedan valorar su compra y compartir sus experiencias.

Ofrece información completa y detallada

Incluye fotos (o incluso vídeos) que ilustren la descripción de tus productos. Cuanta más información proporciones sobre ellos, mucho mejor. Recuerda que no pueden verlos ni tocarlos y necesitan tener todos los datos posibles antes de decidirse.

Como puedes ver, lo digital resulta imprescindible si queremos aumentar la visibilidad de nuestra empresa e incrementar sus ventas, independientemente de cuál sea su sector.

Además, tampoco requiere de una gran inversión (ni de tiempo ni de dinero). Basta con ponerse en buenas manos y delegar aquello que no sepamos hacer de motu proprio a profesionales del marketing online que nos transmitan confianza y tengan suficiente experiencia en este tipo de trabajos. Lo que está claro, es que el tiempo apremia y el futuro de muchos comercios se verá condicionado, en parte, por su capacidad de adaptación a la nueva era digital.