Como usar Secadores de pelo

Cómo usar correctamente un secador de pelo

Para conseguir un pelo perfecto hay que seguir una serie de pasos que harán que los resultados sean perfectos:

Al salir de la ducha, tienes que secarte el pelo con una toalla. No cometas el error de secarlo directamente porque los resultados no serán los esperados.

Para obtener buenos resultados, te recomiendo que el secado lo hagas de la raíz a la punta. No lo hagas al revés. Además, siempre hay que empezar por la coronilla y luego finalizar por las puntas. El orden en este caso es muy importante.

No pongas el secador demasiado cerca del pelo. Siempre debes mantenerlo a una distancia adecuada para que el secado sea profesional y no quemar el pelo.

Muchas personas ponen el secador al máximo para que el secado tarde menos en producirse. No es la mejor opción, no solo porque puedes quemar el pelo, sino porque el peinado no te quedará bien.

Siempre tienes que usar la boquilla para obtener unos buenos resultados, junto a un buen cepillo.

Por qué es importante

Se ha demostrado que las personas que no siguen las pautas que te hemos mostrado anteriormente, son personas que no pueden conseguir un peinado profesional. Para evitar que el pelo quede encrespado o como sucio, solo debes seguir esos pasos. Como te darás cuenta, son fáciles de seguir y los resultados serán mucho más profesionales. Como en todo, con la experiencia irás eliminando posibles errores y consiguiendo peinados de peluquería en tu casa.

¿Por que invertir en un modelo profesional?

Ya que nos vamos a ahorrar el dinero de la peluquería, puede ser una buena opción gastar un poco más de dinero en la compra del secador y así obtener un peinado perfecto.

La ventaja de los secadores profesionales es que tienen más potencia y permiten la regulación según las necesidades de cada momento. Normalmente suelen venir con 2 o 3 velocidades y al menos un par de temperaturas. Sin olvidar que incluyen chorro de aire frío para conseguir un fijado profesional del pelo.

Otro de los puntos fuertes es que cuentan con tecnologías avanzadas que hacen que la experiencia sea más completa. Algunos cuentan con bobinas que incluyen tecnología cerámica, otros tecnología iónica o incluso hay modelos con turbolina. Además, son realmente ligeros y son muy cómodos de usar. Por ese motivo, cualquier persona los puede usar.

Diferencias entre secadores de gama media y alta

Pueden parecer pocas, pero esas pequeñas diferencias entre los diferentes tipos de secadores harán que el resultado pueda ser mejor o peor. Alguno de los mejores secadores son los siguientes:

Parlux Aylon

Es el mejor secador Parlux y último modelo de la marca de secadores profesionales. Este Parlux Alyon destaca por su potencia y es el más evolucionado

tecnológicamente. Es el secador de pelo profesional Parlux más potente con un motor de 2250 vatios (tecnología K-Advance Plus®) capaz de emitir un caudal

de aire de 84 m3/h que ahorra tiempo y energía a la hora de secarte el pelo.

La tecnología iónica Air ionizer tech elimina la electricidad estática, que contribuye a un cabello más suave y brillante.

Este secador es el único de Parlux que incorpora un sistema exclusivo, para poder limpiar de forma sencilla los cabellos que se quedan enganchados

en el secador (Hair Free System). Esto alarga la vida del secador.

GHD Helios

El GHD Helios es un secador iónico de estética clásica y espectacular que es uno de los mejores secadores de pelo profesionales. Va sobrado de potencia con su motor de 2200 w, es muy ligero y manejable, cuenta con tecnología iónica y diseño ergonómico (para zurdas y diestras).

Tiene detalles profesionales como la boquilla especialmente adaptada que favorece el alisado del pelo mientras lo secamos.

Es bonito como el que más, y está disponible 9 colores diferentes, cada cual más ideal.

Dyson Supersonic

El secador dyson es una verdadera pasada y revoluciona totalmente el concepto de secador, ya que el motor está en el mango, en lugar de en la cabeza lo que permite manejarlo mucho mejor. Cuenta con la tecnología más avanzada del mercado (con diferencia) para el cuidado del cabello, a pesar de tener un motor menos potente (1600W) que el parlux o el ghd, es supereficiente y consigue unos resultados sin igual.

Por supuesto cuenta con tecnología iónica y un sistema de control de calor digital, que prioriza el cuidado del cabello más que ningún otro secador.

Es muy versátil, fácil de manejar, silencioso (mucho más que los convencionales) y cuenta con accesorios magnéticos para rematar el pack.

Un gran producto, pero eso sí, a un precio también lejos del resto de secadores.