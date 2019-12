Consejos para controlar la sudoración excesiva

Aunque no lo creas, un gran porcentaje de la sociedad sufre sudoración excesiva. La sudoración simplemente es un proceso natural del cuerpo humano. A través de este proceso el cuerpo eliminan toxinas y líquidos. Se trata de una fase necesaria para el correcto funcionamiento del mismo. Gracias a la sudoración, el ser humano es capaz de regular la temperatura de nuestro cuerpo y evitar descompensaciones.



El problema radica en que muchas personas sufren un exceso de sudoración y esto influye de forma directa en la calidad de vida de las mismas. Malestar emocional, baja autoestima, estrés e incluso condiciona la elección de la ropa a la hora de vestir para disimularlo. Este grupo de personas producen sudor en cantidades superiores de las habituales para controlar su temperatura corporal. Existen diferentes casos, como sudoración en las palmas de las manos, pies y axilas por separado o a la vez. Puede resultar complicado convivir con el exceso de sudor, pero hay productos que te ayudan.



Además, tratar este tema con normalidad puede ser muy duro ya que estas personas se suelen avergonzar. Suele convertirse en un tema tabú del que nadie habla y es una molestia que se sufre en silencio. Siempre inmersos en preguntarse a si mismos: ¿se aprecia el sudor en mi ropa?, ¿desprendo un olor desagradable?, ¿habrá notado mi mano sudada y resbaladiza cuando le dí la mano?... Un mar de dudas y malestar sobre todo a nivel psíquico generando aún más estrés debido a este problema lo único que provoca es que la sudoración sea aún más elevada.

Como entendemos a la perfección estas situaciones, porque querido lector no estás en esto. En las líneas de hoy vamos a aconsejarte algunas de los procedimientos que puedes aplicar a tu día a día e introducir poco a poco como parte esencial de tu rutina que te ayudarán si más no, a rebajar el exceso de sudoración.

¿Qué puedes hacer para paliar tu exceso de sudor?

1- Utiliza ropa fresca.

Se recomienda el uso de las prendas de algodón. Con ellas se permite la transpiración de la piel. Respecto a zapatos y calcetines, busca y dedica tiempo a encontrar aquellos tejidos porosos y con una buena transpiración.



2- Elimina el vello de las zonas donde sufras sudoración excesiva. Esto ayudará a paliar la sudoración y mantendrás la higiene de la zona evitando la generación, en algunos casos, de hongos.



3- La alimentación juega un papel muy importante. Cuida y mantén una dieta sana libre de alimentos picantes, alcohol y café. Todos estos alimentos producen una reacción en nuestro cuerpo de sudoración. Si forman parte de tu dieta diaria intenta eliminarlos de forma progresiva y verás como empiezas a notar los cambios.



4- La utilización de productos concretos diseñados para personas que sufren de sudoración excesiva son un must. Los productos Perpirex ofrecen una gran abanico de productos antitranspirantes que te resultarán de gran ayuda. Ahora bien, debes utilizarlos de forma correcta para que el efecto sea el adecuado.



Observar y analizar tu piel antes de aplicar el producto es importante. Procura que la zona esté completamente seca y aplica el producto solo una vez a día. No abuses ya que podría generar irritaciones indeseadas. Recuerda que es un tratamiento y debes seguir unas reglas propuestas por el equipo de profesionales que han elaborado este producto. Además Perpirex tiene varias presentaciones dependiendo de tus necesidades:

Cada uno de nosotros es distinto y por ese motivo en su página web encontrarás el producto ideal para ti. Por ejemplo:



Perspirex Comfort, elaborado para pieles que son más delicadas de lo normal.Tiene más tolerabildiad con la piel.



Perspirex Orginal, para uso regular para aquellas personas que tienen problemas de sudoración excesiva.



Perspirex Strong, para uso en aquellas personas que tienen un problema persistente de sudoración excesiva.



Perspirex Loción Manos y Pies, diseñado para inhibir la molesta humedad y el olor que produce el sudor en las manos y los pies.



5- Considera seriamente la posibilidad de empezar a practicar meditación. Hoy en día vivimos en una sociedad donde reina el estrés y la prisa como modo de vida. Y, como ya hemos comentado anteriormente el estrés y los nervios son uno de nuestros peores enemigos en cuanto a exceso de sudoración. Aprendiendo a meditar, lograrás estar en paz, aprenderás a controlar mejor situaciones de estrés y por consiguiente paliarás tu exceso de sudor. No te vamos a engañar, la meditación no es fácil pero dale una oportunidad. Verás como no solo te ayuda en tu sudor sino psicológicamente en tu día a día.



Estos son algunos de los consejos que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo, pero por supuesto consulta antes con tu médico para encontrar una solución perfecta a tus necesidades y realizar un seguimiento adecuado.