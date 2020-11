¿Cuál es la temperatura ideal para el congelador y el frigorífico?

La temperatura que presente tu frigorífico o nevera será el determinante principal de tu consumo de energía, que tus alimentos se conserven de la forma más saludable posible y que consigas tener una temperatura correcta para el congelador.

Debes tener mucho cuidado, ya que algunos factores entran en juego, como el tipo de producto que tengas, si su congelamiento es a largo plazo y el uso que tienes sobre el aparato eléctrico. Todo juega un papel muy importante, y a continuación te enseño todo lo que necesitas saber.

La temperatura ideal para tu frigorífico

Si lo que buscas es la forma estándar, lo más normal e ideal es que su temperatura esté entre los 4º C, o que pueda variar entre los 2º C y los 6º C; con esto lograrás mantener tus alimentos en perfecto estado durante un tiempo determinado.

Si por otro lado, quieres tomar en cuenta los factores que están presentes en un frigorífico, deberás evaluar todas las posibilidades a temperaturas que puedes optar, con la finalidad de conseguir la idónea. Estos factores son:

Si tu zona de trabajo es la cocina o muchas personas abren el frigorífico de tu hogar al día, lo mejor será que ajustes su temperatura a la brevedad posible y la coloques un poquito más baja de lo normal, con esto preverás que tus alimentos no puedan llegar a calentarse en ningún momento si lo abres con mucha frecuente.

En caso de que estés muy apurado y vayas a meter una comida que está muy caliente, te recomiendo que esperes a que alcance su temperatura ambiente antes de que lo deposites en el frigorífico; si haces todo lo contrario a lo que digo, solo lograrás que los demás alimentos aumenten su temperatura y te generará sólo más gasto.

Muchas veces pasa que no siempre tenemos grandes cantidades de alimentos, sólo los necesarios para vivir; para ese caso lo mejor es tener una temperatura entre los 5º o los 6º C, es un poco elevada pero será la adecuada. Mientras que si el aparato se mantiene lleno de alimentos, deberás bajarle y mantenerlo entre los 2º y 3º C, y todo se mantendrá en perfecto estado.

La temperatura ideal para tu congelador

El congelador es el aparato ideal que puedes usar para mantener a altas temperaturas todos tus alimentos, incluso puedo decir que muchos son utilizados en formas que no son las ideales para ellos, y ese es uno de los factores que muchas personas ignoran cuando compran el famoso congelador vertical barato.

Lo más ideal sería tenerlo en una temperatura de -18º C, aunque también puedes variarlo entre los -16º C o los -24º C; ajústala de acuerdo a los factores y necesidades que presentes. Todo jugará un papel clave para el tipo de alimento a conservar, tales como:

Tanto el frigorífico como el congelador guardan mucha relación, ya que si abres con mucha frecuencia este aparato, el aire caliente podría echar a perder todos los alimentos; lo mejor será tenerlo en una temperatura baja, puedes colocarla entre los -20º C o -22º C. Si no es tu caso y en cambio lo usas una vez por día, la mejor temperatura será de -16º C o -18º C, podrás ahorrar energía y será suficiente.

La colocación que tengan los alimentos jugará un papel fundamental; ésta es una de las ventajas que presenta el congelador vertical, claro que debes ordenarlos dependiendo del tipo de producto que sea. Si sabes el lugar de cada alimento, no dejarás por tanto tiempo la puerta del congelador abierta; aunque no lo creas, el tiempo que gastas buscando algún producto, genera más energía. Además, los alimentos que no necesiten menor temperatura deben ir arriba.