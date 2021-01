¿Cuándo hay que cambiar de titular de la luz?

El cambio de titular de luz es un trámite habitual que realizan las comercializadoras. Todas las empresas energéticas ofrecen la posibilidad de hacerlo de forma gratuita y en un plazo de unos 15 días aproximadamente. A continuación te explicamos en qué situaciones suele solicitarse y qué necesitarás para llevarlo a cabo.

¿Cuándo solicitar un cambio de titular de la luz?

Tendrás que pedir un cambio de titular de la luz a tu comercializadora actual en caso de: alquiler de una vivienda o local, compraventa de local o vivienda, fallecimiento del titular o divorcio. Los expertos de Compañías-de-luz.com indican que el cambio de titular de luz puede solicitarlo el actual titular o el nuevo. En la mayoría de casos es obligatorio, sin embargo, el cambio de titularidad en los suministros por alquiler de una vivienda es opcional. Algunos propietarios prefieren incluir el IBAN de los inquilinos y seguir siendo ellos los titulares. Esta decisión presenta algunos inconvenientes ya que en caso de impagos serían los titulares quienes tendrían que hacerse cargo.

Las ventajas de ser el titular de la luz son numerosas. Solo el responsable del suministro puede cambiar la potencia eléctrica, la empresa comercializadora o la tarifa de luz. Además, tendrá que hacerse cargo de las revisiones obligatorias y de que la instalación funciona correctamente. Como ya hemos mencionado, si las facturas no se abonan a tiempo, se reclamarán al titular que figure en el contrato.

¿Qué hay que presentar para un cambio de titularidad?

Si tienes que cambiar la titularidad del contrato eléctrico, necesitarás presentar una serie de documentos. Desde Compañías-de-luz.com indican que habrá que aportar los siguientes datos:

Identificación del titular actual

Identificación del próximo titular

IBAN del nuevo titular

Relación con la vivienda o local: escrituras, contrato de alquiler o relación con el fallecido.

En los casos de fallecimiento o divorcio habrá que presentar el certificado de defunción y el acta de divorcio, respectivamente.

Ubicación del punto de suministro.

Potencia eléctrica y CUPS

La mayoría de comercializadoras ofrecen un formulario web que rellenar para tramitar esta gestión de forma online, sin desplazamientos y a cualquier hora. No obstante, si tu empresa energética cuenta con tiendas físicas, también podrás realizar el cambio de titularidad en ellas, o de la mano de los profesionales de Compañías-de-luz.com.

¿Es mejor cambiar de titular o dar de baja el suministro?

Generalmente, se recomienda cambiar de titular antes que dar de baja el suministro. Al cesar la electricidad significa que en un futuro habrá que reactivarla y ello conlleva un gasto; mientras que el proceso de cambio de titular es siempre gratuito.

Solo se recomienda dar de baja la electricidad si la casa no va a estar habitada durante años. Si no es esa situación, es mejor pagar la parte fija de las facturas y seguir manteniendo el suministro eléctrico activo. Si no controlas cuáles son los conceptos que aparecen en tus recibos, no te pierdas este artículo de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).