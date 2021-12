Elige las joyas perfectas para para tus looks más especiales

Un look especial pasa por muchísimas prendas. Evidentemente todas ellas están escogidas con un único fin, configurar el outfit más maravilloso que podamos imaginar. Bolsos, zapatos, esa chaqueta tan calentita pero con tanto brillo. Todo suma; y es que si hay algo que caracteriza a los looks más especiales, es, sin duda, un buen arsenal de complementos. Son ellos los que terminan moldeando el conjunto y si tenemos que hablar de complementos, las joyas son quizá la mejor de las opciones. Capaces de aportar un toque de distinción y elegancia a cualquier outfit, incluso el más sobrio. Hoy te hablamos de joyas en concreto, porque ya sabemos que en general son muchas. Los colgantes, que son capaces de realzar un escote, aportar brillo y cambiar radicalmente un look.

Escoger el colgante adecuado

No es fácil escoger el colgante adecuado. No si no tenemos en cuenta algunas claves. Para empezar, debemos saber que si recargamos muchísimo nuestro look, lo mejor es optar por los colgantes más sutiles. Siguiendo esto, las prendas más sencillas se verán muchísimo más reforzadas con un colgante más llamativo.

Los collares statement son los que se conocen como colgantes de gran tamaño. Si te gustan, puedes usarlos, pero siempre con looks sobrios para que sean ellos los protagonistas. Lo bueno es que se pueden usar en cualquier tipo de evento, ya sea más casual o elegante, simplemente acorta la cadena para los eventos más glamurosos.

En el caso de que seas una persona más clásica, puedes optar por pequeñas piezas de joyería que pasan desapercibidas pero que están ahí, brillando para todo aquel que quiera mirarlas. Pequeños colgantes a base de piedras preciosas, amatista, parsiolita. Escoge el color que más te guste para realzar esa parte de tu cuerpo.

Colgantes en oro o plata

¿Y qué hay del material que escojamos? Las joyas en oro y plata son igualmente bonitas. No obstante, podemos decir que las joyas en oro lucen estupendas en las pieles más cálidas bronceadas, mientras que los tonos de piel más fríos se engalanan mejor con las joyas de plata.

Es más, los colgantes de plata son toda una tendencia, y es algo que no nos extraña en absoluto. Además de la gran variedad de opciones y de un precio mucho más asequible que el de otros materiales, los colgantes de plata son ideales para cualquier tipo de ocasión.

Un colgante de plata puede servir tanto en una comida formal como en una boda, por ejemplo. Todo dependerá del tipo de joya que escojas y cómo la combines.

El precio, como comentábamos, es también una ventaja. Además, hoy por hoy se llevan muchísimo las joyas de plata bañadas en oro. Joyas que cuentan con la estética del oro pero que abaratan su precio por la ventaja de ser de plata.

La plata, además, combina sin problemas con muchísimos materiales. Puedes añadir desde circonitas hasta piedras preciosas de cualquier estilo y color.

Recuerda que, además, en los looks más sobrios, un colgante con una nota de color siempre será esa nota discordante que nos permita brillar un poco más.