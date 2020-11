Qué estudios necesitas para ser detective privado en España

El trabajo de detective privado en España es una actividad profesional regulada por la Unidad Central de Seguridad Privada habilitada por el Ministerio del Interior. Al menos 3.712 personas desempeñaban este oficio en el país en el año 2015, según los informes recopilados por el Instituto Nacional de Estadística.

La profesión de detective privado es uno de los trabajos que más despiertan la curiosidad para los amantes de la novela policíaca y la literatura de detectives en todo el mundo, como las historias del popular Sherlock Holmes —de Sir Arthur Conan Doyle—, de Charles Auguste Dupin —de Edgar Allan Poe—, de Don Isidro Parodi —de Jorge Luis Borges—, de Hércules Poirot —de Agatha Christie— o de Philip Marlowe — de Raymond Chadler—. Se trata de un empleo que requiere de unas características especiales para las personas que lo ejercen, como la paciencia y la capacidad de observación, la perspicacia, la adecuada condición física, la estabilidad anímica y la capacidad de adaptación, tal como recomiendan los principales centros con autorización de la Unidad Central de Seguridad Privada, habilitada por el Ministerio del Interior.

El ejercicio como detective privado contempla un ámbito de actuación muy amplio, no se trata únicamente de investigaciones de crímenes —como puede leerse en la novela clásica o tal como reflejan las producciones audiovisuales actuales—. De hecho, este tipo de investigaciones no pueden ser realizados por detectives privados al tratarse de delitos perseguibles de oficio (Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Artículo 10, 2). Los detectives actuales llevan a cabo, otro tipo de actividades que tienen que ver con la investigación de infidelidades, bajas fingidas, custodias, pensiones alimenticias, pensiones compensatorias, absentismo laboral o investigaciones mercantiles. Tal como explica la empresa especializada en la investigación privada Doverty: “El detective es una figura muy importante para resolver todo tipo de incidencias. El servicio de un detective privado puede ayudarte a demostrar que tu ex cónyuge no es la persona ideal para ejercer el cuidado de tus hijos, por ejemplo”. La agencia de detectives en Madrid aclara, asimismo, que “un detective privado puede ayudarte a salir de dudas sobre las infidelidades de tu pareja actual, pero también a detectar si los trabajadores de una empresa fingen bajas o a demostrar judicialmente la capacidad real de ingresos de tu ex cónyuge, entre otras”.

Los detectives de la agencia madrileña explican que a la hora de contratar un detective privado se debe valorar que estos dispongan de la acreditación necesaria para poder desarrollar sus funciones. “Ello te evitará más de un problema con la justicia”, resaltan. Además, especifican que los detectives privados deben ofrecer “informes con plena validez judicial”, para que no suponga un problema demostrar los hechos ante la justicia, además de una inversión de dinero fallida. Por otro lado, según especifica la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) — la cual recoge los códigos deontológicos de la profesión— para ejercer como detective es indispensable poseer un título de formación superior y un diploma oficial que certifique la capacidad para ejercer como tal.

Requisitos para ser detective privado

La Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDE) es la encargada de recoger los códigos deontológicos de la profesión de detectives privados. Esta asociación fue fundada en el año 2001 y, desde entonces, ha conseguido llevar a cabo las modificaciones legales necesarias para el desarrollo del sector de la investigación privada. La APDE ha promovido la inclusión del detective privado en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, así como también en la normativa registral y en la creación de colegios profesionales de detectives privados en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Valencia.

Tal como recoge la asociación, los requisitos para ejercer como detective privado son los siguientes:

Tener la nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión Europea.

Ser mayor de edad.

Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias.

Estar en posesión de un título universitario oficial de grado en el ámbito de la investigación privada o un título de curso de investigación privada reconocido por el ministerio del interior.

Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

No haber sido sancionado por infracción grave o muy grave en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, en materia de seguridad privada.

No haber sido condenado por intromisión ilegal en cuestiones relacionadas con la protección del derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen, así como tampoco por la vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los 5 años anteriores a la solicitud.

Superar las pruebas de comprobación establecidas por el Ministerio del Interior que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de las funciones.

Para ejercer como detective privado es necesario llevar a cabo una habilitación. Entre otros documentos, los interesados deben aportar la instancia —que puede ser para la habilitación como detectives privados, para las altas y bajas de despachos y detectives dependientes, para la solicitud de apertura de un despacho…—, así como también el certificado médico, los antecedentes penales, el ingreso de la tasa —modelo 790— y otros documentos más.

Formación para ser detective privado

Existen dos vías de formación para poder ejercer como detective privado. Estas son mediante el título universitario de grado relacionado con el ámbito de la investigación privada —y que acredite la adquisición de las competencias que se determinen— o mediante el título de un curso de investigación privada —reconocido por el Ministerio del Interior—.

Las competencias que deben incluir los estudios universitarios de grado son el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho procesal penal y civil, el derecho laboral y mercantil, el derecho administrativo general, la normativa de seguridad privada, las ciencias sociales, psicológicas y criminológicas, las técnicas de investigación y la práctica de la investigación privada. Es muy importante cerciorarse de que la universidad o academia esté reconocida por el Ministerio del Interior para que sea posible obtener la Tarjeta de Identificación Personal (TIP) la cual habilita para ejercer como detective privado.