Louis Vuitton. Étoile Filante

Deseo sobre una estrella

Una bola de fuego en el corazón de la noche, la estrella fugaz brilla intensamente en la bóveda celestial. Su odisea a través del infinito culmina en una carrera furiosa, iluminando una noche tan negra como la tinta y trazando un futuro radiante – uno que une a las personas. Una estrella danzante que deslumbra; una metáfora de un viaje sin fronteras que conecta tanto a uno con uno mismo como con los demás. Este símbolo de júbilo y alegría se difunde en un mensaje universal de esperanza, como una invitación a brillar, gracias a su resplandeciente garbo convierte el más precioso de los sueños en realidad.

El vídeo del día La Comunidad de Madrid dará a mayores dos mascarillas FFP2 gratuitas.

Flores de luz

La creación pura se nutre de recuerdos – de viajes y encuentros, de momentos suspendidos en el tiempo que quedan grabados para siempre en la mente. Para capturar ese rayo de alegría, transcribirlo en perfume y dejarlo irradiar sobre la piel, Jacques Cavallier Belletrud eligió el osmanthus, una flor que se venera en Extremo Oriente y que el perfumista ha adorado desde la infancia. “El Osmanthus fue mi primera gran revelación cuando, a los 11 años, lo descubrí en el laboratorio de mi padre en Grasse. Su maravilloso aroma, así como un nombre que evoca horizontes lejanos, inmediatamente me fascinó”, relata. Años más tarde, el Maestro Perfumista realizó un fabuloso viaje a China, tras la estela de esta deslumbrante flor. "Al caer la noche, alrededor de los puestos en el mercado de las flores, el aroma suave y original de osmanthus y magnolia flotaba en el aire. Me conmovió profundamente esa fragancia mágica y embriagadora – emparejar esos dos elementos de la naturaleza me pareció evidente", explica Jacques Cavallier Belletrud. El sueño de un perfumista hecho realidad. Esteta por naturaleza, seleccionó meticulosamente las flores más frescas. Por primera vez reinó el Osmanthus, la nota clave en una partitura que avanza para revelar todo su esplendor. Sus matices afrutados de albaricoque y cassis le confieren una suavidad única, tan delicada como la piel de un melocotón.

La diminuta flor se vuelve inmensa, infundiendo toda la fragancia con su resplandor. El toque de jazmín de Grasse obtenido mediante extracción con CO2 – una técnica exclusiva de Louis Vuitton – amplifica su carácter floral, así como su aspecto aterciopelado, con ligeras notas de fresa madurada al sol. Este resplandor alcanza su cenit en contacto de una esencia de magnolia de China de excepcional calidad, también exclusivo de la Maison. “Una perfecta ilustración de frescura floral, vibrante y rica en contrastes, con maravillosa tenacidad. Es un ingrediente que te hace sonreír”, apunta el Maestro Perfumista. En una oleada de ternura, un susurro brillante de almizcles blancos enlaza las flores, envolviéndolas en un velo de suavidad que acaricia la piel. Conmovida por la gracia, Étoile Filante lleva consigo las más bellas emociones, celebrando la alegría, la esperanza y la belleza pura.