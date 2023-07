La Fundación la Caixa edita un innovador “glosario sobre edadismo” para evitar la discriminación social de las personas mayores

“Viejos” “carcas” “trastos” son algunas palabras que deshumanizan o despersonalizan a las personas mayores. Es lo que se conoce como edadismo, una forma de discriminación social por cuestión de edad que afecta a muchas personas mayores.

Una de las formas de edadismo más extendidas es el uso inadecuado del lenguaje. Las palabras que utilizamos proceden de lo que pensamos y sentimos, de nuestros estereotipos y prejuicios.

Glosario sobre el edadismo

Para fomentar la conciencia social acerca de las palabras y expresiones que promueven el edadismo y de esta manera, evitar su uso, La Fundación “la Caixa”, a través de su Programa de Personas Mayores, ha editado un innovador “glosario sobre el edadismo” con el objetivo de subrayar el valor incuestionable que tienen todas las personas mayores.

El glosario, con un total de 45 entradas, es el resultado de un riguroso proceso de recopilación y selección de palabras y expresiones edadistas facilitadas por participantes en las dinámicas realizadas en centros propios de personas mayores de la Fundación “la Caixa” y en convenio con administraciones en distintas ciudades de España.

También se hizo una llamada a la participación a través de la campaña en redes sociales No soy tu abuelo, lanzada el 15 de junio de 2022 con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, invitando a que las personas mayores expresaran con qué palabras edadistas se sentían incómodos, discriminados o invalidados.

Algunas palabras edadistas

En el glosario, la Fundación “la Caixa” explica algunas de estas palabras edadistas que pueden discriminar a los mayores:

Palabras edadistas que infantilizan:

Uso generalizado de diminutivos como viejito o abuelito, o hacer diminutivos con los nombres de la persona.

Posesivos: nuestros mayores, nuestros abuelos.

Despersonalización: consiste en no tener en cuenta la singularidad de la persona mayor, sus necesidades y preferencias, y tratarlas a todas de manera homogénea.

Palabras edadistas que despersonalizan:

Los jubilados, los pensionistas

Los viejos

Los abuelos

Deshumanización: se produce cuando se pierde la empatía en el trato con las personas mayores, no potenciando su autonomía, no respetando su privacidad, no permitiendo su participación en la toma de decisiones…

Palabras edadistas que deshumanizan:

Carca

Trasto

Valorar el hecho de hacernos mayores

“Pensar en las personas mayores como una masa homogénea es limitante para la sociedad. El lenguaje construye realidades, y por eso este glosario abre una nueva vía para sembrar conciencia sobre cómo percibimos y valoramos el hecho de hacernos mayores”, señala David Velasco, director del Programa de Personas Mayores de la Fundación “la Caixa”.

Velasco añade que en “la Fundación la Caixa, trabajamos cada día para estar al lado de las personas mayores siendo conscientes de todo cuanto pueden aportar a la sociedad y poniéndolo en valor”.

Prólogo de Soledad Puértolas

Este glosario lleva la inestimable aportación en el prólogo de la escritora Soledad Puértolas Villanueva, máster en Lengua Española y Portuguesa por la Universidad de California Y académica de la Real Academia Española.

“La palabra edadismo ha sido registrada en el Diccionario de la lengua española de forma muy reciente y ha dado lugar a la siguiente definición: “Discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas”. Tiene, por tanto, un claro sentido negativo. Se trata de una discriminación, uno de los males que afectan a nuestra sociedad. La nuestra y las ajenas. Puede que el fenómeno de la discriminación sea uno de los peligros casi ineludibles a los que debe hacer frente una comunidad. Un grupo social organizado con entera justicia y perfecta armonía entre las partes solo parece tener existencia en el mundo de lo imaginario, de lo mítico, de lo literario”, subraya la académica en el prólogo.

Estereotipos y prejuicios

Aunque no muy extendido socialmente, el término edadismo se refiere, como venimos subrayando, a la discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores, y que, en muchas ocasiones, surge por un uso inadecuado del lenguaje.

Edadismo es un término acuñado en 1969 por Robert Butler, destacado gerontólogo, relacionado con los estereotipos y prejuicios relacionados con la edad.

Este fenómeno está relacionado con la manera en que entendemos la vejez y el envejecimiento, con nuestras relaciones intergeneracionales, así como con la forma en que se perpetúan estereotipos e ideas preconcebidas sobre las personas mayores, limitando, de este modo, la comprensión de la diversidad y heterogeneidad de la vejez.

Un glosario hecho por personas mayores

De entre las más de 300 palabras y expresiones recogidas se han seleccionado las 45 más representativas. Cada palabra o expresión ha permitido desarrollar una reflexión conceptual sobre el edadismo, con un enfoque propositivo que habla sobre la dignidad de la persona y la defensa de la palabra con un contenido ético, con el fin de plantear una reflexión clara y cercana sobre el edadismo.

“Nuestra voluntad ha sido escuchar a las personas mayores invitándolas a participar en esta iniciativa desde el inicio, focalizando las dinámicas en lo que les preocupa y reflexionando sobre aquellas palabras que les hacen daño o las hacen sentir discriminadas”, subraya Velasco.

Formas más habituales del edadismo

Según un estudio de la Fundación Alzheimer Catalunya, para las personas mayores, la infravaloración de sus capacidades físicas y mentales puede favorecer a una pérdida prematura de la independencia, generando así depresión y una mortalidad avanzada en comparación con las personas que, en otras condiciones mantienen una vida productiva, satisfactoria y saludable.

Como hemos comentado anteriormente, en el ámbito profesional, podemos encontrar, tal como define Kayser-Jones 4 dimensiones relacionadas con el maltrato:

Infantilización: provocada por profesionales que consideran las personas mayores son como niños. Esta relación hace que el cuidador tenga una posición de poder frente al usuario a la hora de interactuar, de responder o de tratar a la persona como si fuera un niño.

Despersonalización: Consiste en no tener en cuenta la singularidad de la persona mayor, sus necesidades, preferencias y tratarlos de una manera homogénea. Cada persona tiene unas características y unas singularidades únicas. Esto implica que será necesario que reciba una atención personalizada e individualizada. Algunos autores apuntan que la despersonalización se genera con un trato y un cuidado mecánico y automático y se les pueden etiquetar rápidamente como desobedientes, agresivos o agitados.

Deshumanización: Se produce cuando el ser humano pierde la condición humana. Varios autores consideran que hay que humanizar el cuidado de los pacientes a través de una percepción como únicos y como una unidad global, permitirles participar en la toma de decisiones, fomentar su autonomía y que los profesionales muestren empatía al tratarlos.

Victimización: Hace referencia a las situaciones en las que son más evidentes los malos tratos hacia las personas mayores. Esta se puede producir a través de diferentes comportamientos como hablarles como si fueran sus padres, no prestarles atención, falta de privacidad entre otros.

Los efectos del edadismo

La Fundación “la Caixa” analiza que los efectos del edadismo en nuestra sociedad, que son numerosos.

Las actitudes negativas sobre la vejez limitan la vida, porque no se les ofrecen las mismas oportunidades que a las demás personas. Además, se invisibiliza al colectivo de las personas mayores, porque se da por hecho que poco o nada tienen que aportar. Como no tienen nada que aportar, se les excluye del entorno laboral. Y como se considera que nada se puede hacer, se les limitan cuidados o tratamientos que pueden necesitar.

Asimismo, los estereotipos y prejuicios sobre la vejez y el envejecimiento funcionan como profecías autocumplidoras modulando la manera de como envejecemos.

Por ejemplo, si se da por hecha la falsa creencia de que la soledad es inherente a las personas mayores y estas tienen que acostumbrarse a ella, nada se hará para ayudar a las personas que sufren soledad a afrontarla.

Revisar nuestros comportamientos

El edadismo impregna nuestra sociedad y se manifiesta habitualmente como infantilización, despersonalización y deshumanización. Por ello, es importante revisar nuestros comportamientos y los de nuestro entorno. La Fundación “la Caixa” enumera cinco puntos:

El lenguaje que usamos cuando hablamos de las personas mayores.

El tono que usamos cuando hablamos con ellas.

El poder que les damos en la toma de decisiones.

El respeto hacia sus preferencias.

La empatía con sus dificultades.

Programa de Personas Mayores

El Programa de Personas Mayores de la Fundación “la Caixa”, en su objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas de este colectivo, promueve programas e iniciativas que contribuyen a sensibilizar a la sociedad y hacer visibles las inquietudes, intereses, necesidades y deseos de las personas mayores poniendo de relieve sus conocimientos, fortalezas y valores, en defensa de su dignidad.

Tiene como voluntad y responsabilidad transferir a la sociedad conocimiento sobre asuntos fundamentales que nos implican y afectan a todos como parte de la misma y que son afines a nuestros valores de compromiso, rigor, respeto y equidad, así como a nuestros principios de dignidad, corresponsabilidad y buen trato con las personas mayores.