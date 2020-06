Con las gafas de sol no te la juegues

La llegada del verano es propicia para querer renovar nuestras gafas de sol, ya que la oferta que existe actualmente es muy variada. A la hora de elegir, una de las mejores marcas en gafas de sol es aquella que consigue conjugar todos los elementos de protección adecuados y que además vayan con nuestro estilo. En este artículo vamos a dar las claves para que la elección de unas gafas de sol no suponga un quebradero de cabeza.

Lo que no has de hacer a la hora de buscar unas gafas de sol

Nuestra recomendación principal parte de una premisa principal, nunca has de comprar unas en cualquier lugar que no ofrezca las debidas garantías. Una óptica es siempre el lugar adecuado, no solo porque se garantiza que el producto ha pasado todos los controles necesarios, sino porque los profesionales de la óptica son los más indicados para ofrecer un asesoramiento eficaz. No es posible adquirir unas por los precios que estamos acostumbrados a ver en los paseos marítimos en verano. Lo único que puedes conseguir es una lesión ocular permanente, así que no te la juegues.

Por tanto, mejor olvidarse de esos productos tan propios de mercadillos callejeros o bazares, ya que se trata de burdas imitaciones en los que se compromente gravemente la visión. De la misma forma, se favorece un grave perjuicio a las marcas en materias de derechos, patentes y marcas.

Otro error muy común a la hora de comprar unas gafas de sol es pensar que, aunque sean de óptica, cualquier par es bueno. Nada más alejado de la realidad, unas gafas de sol son para una tipología concreta, no todas las personas necesitan de las mismas características. Si lo que buscas son unas gafas que vayan bien contigo, pásate por tu óptica de confianza y déjate asesorar.

Los mejores consejos para elegir unas gafas de sol

Partiendo de la premisa de dejarnos aconsejar por personal especializado, hemos de tener en cuenta los siguientes factores que nos harán acertar sí o sí.

En primer lugar, parte de un presupuesto que se ajuste a tus posibilidades. Los precios de unas gafas de sol oscilan enormemente, pero es posible adquirir algunas por un precio realmente competitivo y sin que se comprometa la calidad ni la visión. Todo es cuestión de dejarse aconsejar y buscar bien.

Las gafas de sol han de ir con nuestro estilo. De nada sirven unas cristales correctos y una montura perfecta si no nos sentimos a gusto con ellas. la inversión que se realiza en unas buenas gafas de sol suele ser notable, de tal manera que hemos de elegir aquella con la que nos encontremos bien, que vaya con nuestra personalidad, estilo y con la forma de nuestra cara.

Un factor interesante a la hora de elegir unas gafas de sol es la posibilidad de incorporar cristales polarizados. Estos cristales tienen la virtus de eliminar la luz reflejada y proporcionar un mayor contraste, dando una visión nítida y clara.

No todas las personas necesitan el mismo tipo de gafas. Hay que pensar antes de comprarlas en el uso que le vamos a dar. No necesita las mismas lentes alguien que conduzca mucho a otra que las quiera para hacer deporte o pasear. Piensa además si las gafas de sol van a estar o no graduadas, algunos modelos que podemos encontrar en el mercado no permiten esta posibilidad. Consulta en tu óptica de confianza sobre esta tesitura.

Otro factor que conviene tener en cuenta es el factor de protección que ofrecen, ya que las lentes ofrecen desde protección 0, la más suave y que las hace ser prácticamente incoloras, a las de categoría 4, las que ofrecen mayor protección. Ekegirlas de una v¡categoría u otra no solo es cuestión de gusto, sino de sensibilidad hacia la luz.

Cómo cuidar de tus gafas de sol

Existe la mala costumbre de no tratar adecuadamente las gafas de sol. Craso error, ya que se trata de un producto de precisión que requiere de unos cuidados básicos. No conviene dejarlas en cualquier lado, y mucho menos con las lentes apoyadas en una superficie, corremos el riesgo de rayarlas. Siempre y cuando no las estemos utilizando, conviene guardarlas en su funda, con lo que evitaremos rozaduras, golpes o que las patillas se doblen.

Hay que ser muy cuidadoso con la limpiexza, y frotaremos con la gamuza que viene al adquirir las gafas para limpiarlas. Para limpiezas más profundas, siempre es conveniente consultar en nuestra óptica, donde pondrán a nuestra disposición una serie de productos adecuados para la limpieza. En caso de desajuste de algún tornillo o que la montura se desscuadre, acudiremos igualmente a este establecimiento para corregir los fallos y evitar daños mayores. Biuen cuidadas, unas gafas pueden darte muchos años de buen servicio.