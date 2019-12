Qué hacer cuando se rompe la pantalla del móvil

Cada día salen al mercado nuevos modelos de teléfonos móviles, es habitual que poco a poco vayan incorporando mejoras en el sistema y en sus componentes, un claro ejemplo son las baterías, las cuales tienen una gran duración en comparación con las de los primeros modelos.

Otro punto fuerte de los nuevos teléfonos móviles es sin duda alguna las pantallas, cada vez son más grandes y resistentes, no obstante es habitual encontrar personas que por un mal golpe han acabado con la pantalla rota. No hace falta buscar mucho, pues prácticamente a todo el mundo le ha tocado sufrir esta desdicha telefónica.

En estas situaciones muchas personas optan por adquirir un teléfono nuevo o incluso deciden seguir usando el que tienen pero con la pantalla rota. Ambas opciones son un error pues actualmente se pueden cambiar las pantallas de los móviles sin problema.

Antes de lanzarte a cambiar la pantalla del móvil por ti mismo, es importante que sepas que no es una tarea fácil y sencilla, además requiere de herramientas muy específicas para ese proceso, por ejemplo no se va a necesitar el mismo equipamiento para cambiar la pantalla del Xiaomi Mi A1 que para otro móvil distinto.

Por lo tanto, antes de dar el paso de cambiar la pantalla y acabar con el móvil roto por completo, lo primero que debes hacer es acudir a empresas que se dedican profesionalmente a este tema. En internet existen páginas web que ofertan este tipo de servicios, entrando en una de ellas, por ejemplo en “dondereparo.com” puedes ver las opciones que tienes disponibles, así como las tarifas y la garantía que ofrecen al cambiar la pantalla.

El funcionamiento es sencillo, entras en la página web, escribes la marca y modelo del móvil, vamos a poner como ejemplo que desees cambiar la pantalla del Huawei P20 Lite, en ese caso se debería indicar que se trata de un móvil Huawei, concretamente el modelo P20 Lite, luego deberás indicar el problema que tiene el móvil en cuestión, en este caso sería pantalla rota, pero pueden ser distintos problemas cómo tener la cámara rota, tener un fallo en el sistema, haber mojado el móvil y no funcionar, un sinfín de problemas habituales. Finalmente sólo quedará indicar la dirección o código postal y la propia página web te indicará el punto de reparación más cercano a tu vivienda.

Lo cierto es que se trata de un servicio rápido y muy sencillo de usar, de esta forma evitaremos caer en la tentación de comprar un teléfono móvil nuevo cuando realmente el que tenemos funciona correctamente.

No obstante, antes de llegar al punto de que se rompa la pantalla de nuestro teléfono móvil hay que tener cuidado y ser conscientes de que se trata de la parte más delicada y usada de nuestro móvil. Por este motivo es crucial protegerlo todo lo posible, para ello se pueden realizar varios pasos.

El paso más sencillo para proteger el móvil es comprar una funda adecuada para el mismo y una protección para la pantalla. Actualmente existen unos protectores de cristal templado que son realmente buenos protegiendo la pantalla del móvil. Su aplicación es muy fácil pues se adhieren enseguida a la pantalla, dando un aspecto prácticamente invisible. No dan problemas a la hora de usarlas ya que no interfieren en el funcionamiento habitual de la pantalla, por lo tanto no será necesario aplicar más fuerza al usarla.

La segunda opción por la que se puede optar, es la más famosa pero que a día de hoy poca gente realiza o prácticamente nadie, estamos haciendo referencia a contratar un seguro de móvil. Cuando adquirimos un nuevo terminal es habitual que el vendedor nos ofrezca un seguro que cubrirá los daños que podamos ocasionar al teléfono durante el primer año por una cantidad determinada de dinero.

Prácticamente nadie suele optar por contratar este tipo de seguros ya que todos somos optimistas cuando compramos un nuevo teléfono y pensamos que no va a pasarnos a nosotros ninguna desgracia telefónica, aunque en muchos casos somos víctimas de estos sucesos.

En cualquier caso, puede no ser rentable contratar un seguro de móvil ya que aunque exista la posibilidad de que se pueda romper es muy poco probable que esto llegue a pasar. Por este motivo es más económico optar por no contrarlos y acudir a una empresa especializada en reparaciones móviles si llega el día de tener un problema con el mismo.