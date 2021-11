Hazte con los mejores electrodomésticos en Black Friday y ahorra tiempo en tareas domésticas

Seguro que llevas todo el año esperando al Black Friday, unas fecha donde poder adquirir y renovar esos electrodomésticos que tanto necesitas a precios más económicos. Frigoríficos, televisores, aspiradoras...hay un sin fin de artículos del hogar que son imprescindibles y muchos otros que nos facilitan las tareas del día a día.

Si quieres conocer un poco más de ofertas de Black Friday en Electrodomésticos, te hemos traído una selección de aquellos productos que son ideales tanto para ti como para regalar. Te aseguramos que te vas a enamorar de cada uno de ellos. ¡No podrás resistirte!

Batidoras

Las batidoras son unos de esos electrodómesticos que no pueden faltar en cualquier cocina, ya que nos ayudan a preparar una gran variedad de recetas: batidos, cremas, purés, salsas, etc. Las batidoras son muy fáciles de usar, además, gracias a sus múltiples accesorios no solo baten, también, pican, montan, trituran...sin duda nos facilitan poder alimentarnos con variedad y no aburrirnos con una dieta en la que siempre acabamos comiendo lo mismo. Si quieres empezar a disfrutar realmente de la cocina, la batidora es tu principal aliada, seguro que en cuanto prepares tu primer gazpacho no querrás separarte de ella.

Amasadoras

Si te encanta el pan y no te conformas con uno cualquiera seguro que una amasadora de cocina es tu electrodoméstico soñado. Con una amasadora podrás amasar y hornear tu propio pan con los ingredientes que más te gusten: centeno, trigo, maíz, espelta, semillas, frutos secos...el límite es tu imaginación. Además, es perfecta para aquellas personas con intolerancia al gluten.

Pero no pienses que las amasadoras solo sirven para hacer pan, también puedes probar y hacer tu propia masa de pizza, bizcochos, etc., con sus accesorios tienes un abanico de posibilidades. Auguramos que con esta amasadora tu casa olerá de maravilla con ese rico aroma de pan recién hecho.

Cafeteras

Para quienes aman el café, el aroma de esta bebida recién hecha es irresistible. Si quieres empezar cada mañana con un café delicioso, hecho como a ti te gusta, nada mejor que conseguir una buena cafetera. Puedes optar por diferentes modelos y elegir aquel que mejor se adapte a tus necesidades: con molinillo incorporado, automática, etc., podrás disfrutar de cada taza de café como prefieras y en cualquier momento. Disfruta de tu café con leche, con espuma, corto, largo...seguro que le darás un magnífico uso.

Freidoras sin aceite

Mantener una dieta sana no es solo una moda, es una forma de cuidarnos y de proteger nuestra salud, sin embargo, comer bien no tiene porqué estar reñido con privarnos de algunos de nuestros alimentos favoritos, como las patatas fritas. Para que puedas disfrutar de fritos sin sentirte culpable la mejor opción es cocinarlos con una freidora sin aceite, con la que conseguirás todo el sabor, pero con menos calorías. Te aseguramos que una vez que la pruebes no solo harás patatas fritas, también pescado, pollo, croquetas, empanados, verduras y un sin fin de alimentos que te quedarán sabrosos y sin nada de aceite.