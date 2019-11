Homologar títulos en España: lo que necesitas saber

Ya no vivimos en una sociedad estable, sino que los flujos migratorios hace que muchas personas elijan España para emprender y poder desarrollar una profesión. En muchos casos, se trata de titulados universitarios o trabajadores cualificados que desean que sus formación se vea reconocida en España para así optar a puestos de trabajo relacionados con sus estudios. Por esa razón, la Homologación títulos en España es una de las prioridades para quienes quieren trabajar y demostrar su valía.

Homologar un título extranjero en España tiene como cometido poder habilitar a esa persona a trabajar en nuestro país en igualdad de condiciones con respecto a una persona que haya obtenido el título en una universidad española. Cabe recordar que la cantidad de titulados extranjeros que ya ejercen en nuestro país no ha parado de crecer, y es muy habitual ser atendido, por poner un ejemplo, por un médico que haya completado sus estudios en América Latina.

¿Quién se encarga de homologar los títulos en España?

Es el Ministerio de Educa ción Español quien gestiona este tipo de homologaciones de títulos, ya sean universitarios de Grado o de Master. En algunas ocasiones, se desconocen los procedimientos a seguir, sin embargo es un proceso que puede realizarse on line, lo cual simplifica todo de manera notable. Una vez conseguida la homologación, el título se rige por las características propias de España, quedando plenamente vigente y en igualdad de condiciones que uno expedido originalmente aquí.

¿Qué se necesita para homologar un título en España?

Fotocopia del documento de identidad (DNI, pasaporte o NIE).

Fotocopia del título académico que se quiera homologar

Fotocopia del certificado de los cursos realizados, donde han de constar las asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas.

Traducción jurada del título académico y del certificado de los cursos realizados solo en el caso de no encontrarse en idioma español.

Haber abonado la tasa 079 por medio del modelo 790..

Para los residentes de fuera de la UE toda la documentación tendrá que ser apostillada y fotocopiada en 2 copias autentificadas o compulsadas por el consulado español del país de origen.

Para los profesionales de la salud, si el título tiene una antigüedad superior a los 5 años, también es necesario presentar el certificado de buena praxis “Good Standing”. Siempre es interesante obtener información por medio de tu Colegio Profesional Nacional sobre cómo conseguirlo.

¿Es un proceso largo?

Al tratarse de un proceso burocrático, hay que tener algo de paciencia a la hora de homologar un título en España, las demoras pueden llegar a ser habituales. El trámite de la homologación puede realizarse de manera presencial, con lo cual hemos de emplear varias horas en solicitar el trámite personalmente. De todas formas, tal y como hemos apuntado, es un trámite que puede realizarse on line, lo que simplifica y acelera la tramitación de la homologación. Siempre es además muy recomendable saber cuáles son todos los requisitos que se necesitan de antemano. Para hacernos una idea de lo que puede prolongarse en el tiempo, homologar un título en España vienen a suponer unos 6 meses o más, pudiendo llegar hasta los 14 meses.

¿Cuánto cuesta homologar un título en España?

El precio de la homologación de un título universitario en España es de poco más de 160 euros, ya que así lo establece la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público. Para abonarla es necesario cumplimentar el modelo 079 en cualquier entidad bancaria colaboradora.

¿Es lo mismo homologar que convalidar un título extranjero?

Son términos que se pueden dar a confusión, ya que están relacionados, pero que en realidad no son lo mismo. Homologar un título supone dar reconocimiento a unos estudios que se han realizado en el extranjero para poder desarrollar una profesión en igualdad de condiciones que en España. Sin embargo, convalidar unos estudios implica reconocerlos para dar continuidad a los mismos en nuestro país.

¿Es por tanto un requisito indispensable para trabajar?

Para trabajar en una profesión para la cual tus estudios te habilitan, sí. Ejercer en España, aún teniendo el título expedido por una universidad extranjera, pero sin haberlo homologado no es posible en el sector público ni privado. Esto no quiere decir que para este último sector se han dado casos en los cuales el trabajador no tenía dicha homologación al no haberla requerido la empresa que contrataba, pero es una grave irregularidad y es el equivalente a estar trabajando sin titulación alguna. Por tanto, no merece la pena tratar de buscar empleo en tu sector sin tener habilitada la homologación oportuna.

Aunque no deje de ser un proceso tedioso y burocratizado, homologar un titulo extranjero en España es un proceso que permite conseguir un empleo en igualdad de condiciones que cualquier titulado universitario español y abre las puertas a un mercado laboral ávido de profesionales.