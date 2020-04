KOMVIDA te propone un plan diario para afrontar la segunda semana de cuarentena

KOMVIDA, marca española referente en la producción y distribución de kombucha, consciente de la situación de confinamiento en la que nos encontramos ha puesto en marcha “#YoMeQuedoEnCasaPero...”, una iniciativa con la que te propone una serie de actividades diarias para aprovechar el tiempo en tu hogar y que todo sea más llevadero.

Desde el blog de Komvida o desde su Instagram podrás encontrar cada día una actividad diferente para poder hacer sólo, en familia o con amigos:

Lunes, 23 de marzo: “#YoMeQuedoEnCasaPero... me vuelvo un manitas”: Hoy KOMVIDA te propone una serie de tips para ayudarte a reformar esos muebles que no te convencen, crearlos tú mismo con materiales que tenemos en casa (cajas de fruta, palitos, etc.). Aprende a customizar prendas que ya no te pones o a decorar objetos, como por ejemplo las botellas de KOMVIDA para convertirlas en floreros o lámparas.

Martes, 24 de marzo: “#YoMeQuedoEnCasaPero... me enriquezco culturalmente”. Aunque estemos en casa, KOMVIDA te lleva a visitar 10 museos de manera virtual, teatros, ciudades y monumentos emblemáticos, explorar sitios de interés, aprender técnicas y corrientes artísticas, aprender sobre algunos personajes históricos, o te cuenta que editoriales están regalando libros.

Miércoles, 25 de marzo: “#YoMeQuedoEnCasaPero… duermo como un bebé”. Al igual que tener una alimentación saludable, una buena hidratación o realizar ejercicio físico, dormir bien es fundamental para nuestro bienestar; ya que contribuye a nuestra salud tanto física como mental. KOMVIDA te ofrece una serie de consejos para cansar a los más pequeños de la casa, como ejercicios de psicomotricidad, tablas de yoga o de gimnasia, para que después duerman como un lirón. Así como, canciones de cuna, música relajante o cuentacuentos online, son algunas opciones para que cojan rápido el sueño.

Jueves, 26 de marzo: “#YoMeQuedoEnCasaPero… me voy de concierto o recital”. KOMVIDA te propone una lista para que todos los días te pongas música de artistas independientes u ópera, te reciten un poema de manera virtual o puedas ver esa obra de teatro que siempre querías ver y no tenías tiempo.

Viernes, 27 de marzo: “#YoMeQuedoEnCasaPero… me monto una fiesta”. Aunque estemos de cuarentena, tenemos que intentar seguir una vida normal. KOMVIDA te plantea para este viernes que te pongas guapo/a y te prepares para disfrutar de música bailongera, con una playlist creada especialmente para la ocasión, y varias recetas de cócteles hechas con Komvidas y diseñadas por los cocteleros Cisco Rodríguez y Jose Lorrue.

Acerca de KOMVIDA

KOMVIDA (2017-Fregenal de la Sierra, Badajoz), es la marca española referente en la producción y distribución de kombucha; un refresco milenario de origen asiático fermentado a base de té.

KOMVIDA es una bebida 100% ecológica, sin azúcar ni gas añadido, vegana, sin gluten y sin pasteurizar que cuenta con propiedades probióticas. Está elaborada a partir de 4 ingredientes: agua, té verde, azúcar de caña y SCOBY (una simbiosis de levaduras y bacterias). El resultado es un refresco de finas burbujas que se ha posicionado como la alternativa sana a los refrescos de toda la vida.

Está presente en más de 3.000 puntos de venta en España (El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Ahorramás, Supersol o Sánchez Romero), herbolarios, tiendas especializadas y canal HORECA. KOMVIDA es la única marca de kombucha con el sello IFS en Europa.