La moda de las Fake News

El término ‘fake news’ o noticias falsas salió a la luz por primera vez durante la Campaña de las Elecciones presidenciales de EEUU de 2016. Desde su primera aparición, las fake news han ido cobrando protagonismo hasta el punto de que Gobiernos de todo el mundo buscan la manera más efectiva de hacerle frente a los aluviones de noticias falsas que se dan cada día, como el caso de España, donde el Ejecutivo ya las ha incluido como una de las nuevas amenazas en el nuevo Plan de Estrategia de Seguridad.

Uno de los ejemplos más recientes de fake news en nuestro país es el caso el pozo tribuna, entre Julen, el niño de 2 años que falleció tras precipitarse en el pozo de Totalán (Málaga) y la Tribuna de España. En dicho medio se informaba de que el pozo de la finca donde falleció el pequeño no contenía agua porque era un pozo que tenía como fin esconder droga. La Tribuna señala a los padres de Julen como los únicos culpables de la muerte de su hijo.

Los padres de Julen ya han tomado las medidas legales oportunas interponiendo una querella ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga contra La Tribuna de España por la publicación de noticias falsas.

En dicho medio, además, hacen referencia a sospechas y dudas en torno al caso, con frases como ‘‘Nos siguen mintiendo, ofrecen datos que no tienen sentido…’’ y tachando de incoherente el hecho de que Julen pudiese caer por un agujero tan pequeño.

El próximo 21 de mayo es el día indicado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid para que declare el tuitero Camilo de Ory por una serie de mensajes publicados en las redes sociales sobre el caso Julen. De Ory está siendo investigado como posible autor de un delito de trato degradante por el contenido de sus mensajes.

Atentan contra la salud, el prestigio y la economía de una persona u organización

La mayoría de los bulos que corren por las redes sociales atentan principalmente contra la reputación de algo o alguien. Este perjuicio que se crea en torno a una noticia falsa y que afecta directamente a alguien repercute tanto en su economía como su salud física y mental. Además de atentar contra la salud en este sentido, muchas de las noticias falsas que inundan la red son referidas al ámbito de la sanidad, de manera que este tipo de rumores ya están afectando directamente a la salud pública.

Las fake news son un problema que muchos Gobiernos ya reconocen. Se propagan rápido y son difíciles de rectificar, especialmente si lo hacen por redes sociales como WhatsApp, Facebook o Twitter.

Acabar con este tipo de noticias no es nada sencillo. Los Gobiernos, los medios de comunicación y los profesionales dedicados a la información son parte activa para luchar contra esta nueva plaga que afecta a todo el mundo, sobre los que recae la tarea de contrastar dichas noticias y ofrecer una información real y veraz. Es necesario que, además de estos medios, los ciudadanos lleven a cabo la importante labor de no convertirse en partícipes de este problema. Lo primero que debemos hacer es no difundir este tipo de noticias, y lo segundo, contrastar toda la información de dudosa veracidad que recibamos.