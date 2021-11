Mejor centro de belleza en Barrio Salamanca

La fundadora del centro de belleza en madrid Beldon Beauty sostiene que la belleza debe trabajarse desde el interior y como consecuencia, se reflejará en el aspecto exterior. Por ello propone a sus clientas trabajar sobre la percepción que tienen de sí mismas, valorarse, potenciar su autoestima y cuidarse mediante tratamientos que las ayuden a recobrar la confianza.

¿Qué tratamientos ofrece Beldon Beauty?

Beldon ofrece una gran variedad de servicios de estética facial y corporal, realizados por expertos altamente capacitados y en continuo reciclaje. El equipo también cuenta con profesionales expertos en microblanding.

Tratamientos faciales

Los servicios para el rostro comprenden tratamientos de limpieza, iluminadores, antienvejecimiento y despigmentantes. Los más populares son el tratamiento “Osmolight“ para el acné, la microdermoabrasión con punta de diamante, el protocolo inductor de colágeno, Volcano Lift y el tratamiento despigmentante Cosmelan.

Tratamientos corporales

Los servicios para el cuerpo consisten en distintos tipos de técnicas y masajes manuales o con aparatología, como por ejemplo las Ondas de Choque y tratamientos anticelulíticos. Estos últimos son los más solicitados por las clientas e incluyen el EDNA Pro celulitis, el tratamiento anticelulítico Pro Thermic Active 4 y el Bio Slimming.

¿Cómo elegir el tratamiento adecuado?

Cada caso es diferente y no existen soluciones mágicas que se apliquen a todas las personas. Los expertos de Beldon Beauty ofrecen diagnóstico honesto y profesional totalmente gratuito, este puede realizarse presencial en su centro de Lagasca 9 o bien de forma online vía zoom, en cualquiera de los casos la consulta gratuita dura aproximadamente media hora.

Tiene la finalidad de que el profesional efectúe un diagnóstico preciso y determine cuál es el tratamiento apropiado para cada cliente, así como los productos indicados para cada instante de la piel. Los profesionales en Beldon Beauty también pueden aconsejarle productos para complementar su rutina de cuidado de la piel a través de correo electrónico, llamada telefónica o whatsapp, este se conoce como asesoramiento cosmético personalizado.

Tarjetas de regalo

Cuando un ser querido está celebrando un momento único en su vida es normal sentir que ningún obsequio es lo suficientemente importante o adecuado para esa ocasión especial. Por eso Beldon Beauty propone regalar experiencias en lugar de objetos materiales.

Desde la página oficial del centro se pueden comprar tarjetas de regalo con distintos tratamientos. Llegan inmediatamente a la dirección de correo electrónico suministrada y tienen una validez de 365 días desde la fecha de compra. Si el agasajado quiere cambiar de tratamiento, puede hacerlo sin problemas. En caso de que la opción elegida sea más elevada que el valor de la tarjeta de regalo, solo deberá abonar la diferencia.

La tarjeta regalo Detox Facial es su "best seller" absoluto, un tratamiento ideal para regalar, ya que es el primer paso para conseguir una piel saludable y luminosa. Además de tratamientos puntuales, es posible comprar Beauty Packs. Los más populares son Mum To Be, para futuras madres; y Novias, para aquella amiga que está preparando su boda. También hay dos propuestas denominadas Beldon Date, destinadas a amigos o parejas que quieran compartir un día diferente.

Asesoramiento nutricional online

Llevar un estilo de vida saludable es indispensable para alcanzar el bienestar físico y mental deseado, y lucir bien. Por ese motivo, el equipo de Beldon Beauty sostiene que el cuidado integral de la salud es fundamental para obtener óptimos resultados a nivel estético.

La nutrición y el ejercicio físico se vinculan directamente con la estética facial y corporal. Debido a eso, Beldon Beauty ofrece asesoramiento nutricional de manera online. Este servicio tiene como objetivo la creación de un plan alimenticio personalizado y comprende tres etapas principales.

Consulta de diagnóstico

La primera consulta se lleva a cabo de forma presencial. En ella los nutricionistas realizan una evaluación inicial. Efectúan un cuestionario detallado para conocer el historial médico del paciente y toman datos clave vinculados con su composición corporal.

Prescripción de la dieta

Después de analizar la información obtenida, los profesionales elaboran el plan nutricional en un plazo máximo de 48 horas desde la consulta. En este programa se detallan los alimentos que debe consumir el paciente y las cantidades indicadas para cada ingesta.

Seguimiento semanal

Se coordinan encuentros virtuales semanales para que los nutricionistas puedan controlar la evolución del paciente y realizar las modificaciones que consideren necesarias. Transcurrido un período de 45 días, el individuo debe acudir a una cita presencial para la toma de datos actualizados y la reelaboración de la dieta conforme a ellos.

Beldon Beauty se considera un centro 360, ya que además de ofrecer tratamientos estéticos promueve la adquisición de hábitos positivos y la adopción de una rutina saludable. Es el mejor centro de belleza de Barrio Salamanca, combina aparatología moderna con técnicas milenarias, y pone a al alcance de los clientes asesoramiento totalmente personalizado y gratuito.