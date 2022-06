Las mejores prendas íntimas de Women’ Secret para este verano

Con la llegada del verano, la ropa más ligera y transparente, necesitamos una lencería que se adapte a nuestra indumentaria, ya sea para el día a día, para hacer deporte o para momentos más exclusivos como una fiesta o ceremonia. Women’ Secret, la marca de ropa interior líder en el mercado ofrece para esta temporada una guía completa para encontrar el sujetador y braga ideal para cada momento especial sin dejar de sentirte cómoda.

Sujetadores de encaje sexy, sencillos y sobre todo cómodos, con relleno o sin relleno, para las que prefieran aros, sin tirantes o con ellos, reductores, deportivos e incluso el sujetador bralette ultraligero…toda una gama de la nueva colección de lencería de esta temporada. ¿Qué tipo de sujetador estás buscando? En Women’ Secret lo encontrarás.

Sujetadores clásicos

En verano, el sujetador clásico es uno de los preferidos por las mujeres. Pero no vale cualquiera. Combinar una prenda cómoda, bonita y que se adapte a la figura femenina, que sujete el pecho a la vez que lo realza, es una tarea que requiere mucho arte y confección.

Women’ Secret conoce las peculiaridades de cada mujer. Por ello ha diseñado un catálogo amplio de sujetadores clásicos para todo tipo de mujeres, de diferentes colores y modelos, con relleno o sin él, y con aros o sin ellos. Todo es cuestión de probar y elegir.

Por ejemplo, el clásico Beautiful relleno de microfibra es un sujetador muy reclamado en esta temporada. Lleva relleno natural y aro, y el color nude es el apropiado para poner con todo tipo de prenda. No se nota ni transparenta. Se trata de un básico cómodo con tirantes regulables. Pertenece a la colección Honest por estar confeccionado con materiales más sostenibles.

Sujetadores sin tiras Women Secret.

Sin tirantes

En estas fechas, como no, muchas mujeres buscan sujetadores sin tirantes para lucir clavículas y espalda, pero cómodos, que sujeten y realcen. ¿Quién da más? Los sujetadores de Women Secret sin tirantes con push up, que realzan el pecho, son una prenda ideal para esos momentos especiales. Algunos de ellos, además tienen un precioso bordado que convierte al sujetador en una elegante prenda, perfecta para una noche de lujo o una ceremonia muy especial. La copa push up con realce suave consigue un perfecto escote, ideal para lucir incluso debajo del ¡vestido de novia!

Bralette, reductores y deportivos

La peculiaridad de los sujetadores bralette es que son ultraligeros, sin aros ni copas. Es el resultado de combinar un sujetador y un top que realza la figura. Women’ Secret ofrece una amplia colección de este tipo de sujetador para utilizar tanto en el día a día como en momentos destacados.

Y para aquellas mujeres que busquen reducir el volumen del pecho en una talla, la marca de lencería también tiene una colección de sujetadores reductores para sentirte más cómoda.

Por último, para este verano en el que muchas intensificamos el deporte, la nueva colección de sujetadores deportivos mantienen tu pecho sujeto con libertad de movimiento. Además, todos los sujetadores de Women’ Secret están realizados en materiales que aseguran una buena transpiración.

Braguitas Women Secret.

La intimidad de las braguitas

Women’ Secret lo define de una manera perfecta: “La ropa íntima es una de las cosas que más cuida una mujer. Por eso, queremos ofrecerte una colección de bragas que cumpla tus expectativas. Con las que te sientas cómoda y con los diseños con los que siempre has soñado”.

Clásicas, tangas, brasileñas, culottes, altas, reductoras y ¡premamá! Toda una gama extensa de diferentes colores, para que cada una escoja y se sienta libre y tranquila. De lo que se trata es que la braga se adapte a tu cuerpo y parezca que estás sin ella.

El tejido también es importante. Las hay fabricadas en algodón para los días corrientes, y de microfibra.

Bragas brasileñas

Algunas mujeres no se sienten cómodas con las tangas, pero tampoco con la clásica. Buscan una braga intermedia. Esa es la braguita brasileña, una mezcla entre braguita y tanga.

Women’ Secret ofrece una amplia variedad de este tipo de braguitas, con encaje, bordados o sin ellos, e incluso similares a un bikini.

Reductoras y deportivas

Las braguitas reductoras son una prenda interior diseñada para reducir alguna talla y utilizarla con vestidos o pantalones ajustados. Y sus diseños son tan innovadores que marcan un estilo muy sexy a la mujer.

Por ejemplo, la braguita alta moldeadora de color negro es un básico que no debe faltar en tu cajón de la ropa interior. Gracias a su efecto moldeador, notarás cómo tu cuerpo se ve más realzado y estilizado. Pertenece a la colección Honest debido a que está confeccionada con materiales reciclados, lo que la hace más sostenible.

Y, por último, Women’ Secret no se olvida de las más deportistas. Una colección de bragas deportivas perfectas para combinar con las distintas ropas para hacer cualquier deporte.

No lo olvides: en verano es un momento adecuado para renovar lencería cómoda y con estilo.