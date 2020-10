La migración de los jóvenes emprendedores españoles

El sector emprendimiento en España ha tenido un desarrollo interesante en este 2020, ya que, si bien la crisis derivada de la situación actual ha golpeado duramente los sectores de turismo y hotelería, abrió la oportunidad para nuevas oportunidades de negocio. Y es que justamente la normalización del teletrabajo entre profesionales y autónomos ha causado un aumento significativo entre los profesionales jóvenes de start up por internet.

Aunque no todo ha sido favorable, ya que se ha hablado de un impuesto temporal a las grandes empresas para combatir la crisis económica, además de otras medidas fiscales que ya se encuentran en marcha: el gobierno puede llegar a cobrar hasta el 50% según el ingreso anual. Con un escenario que se ve complicado en el futuro a corto plazo, muchos jóvenes se han propuesto cambiar sus residencias a Andorra

Con una situación geográfica privilegiada entre España y Francia, el principado de Andorra se perfila como el mejor país para emigrar ya que cuenta con impuestos de los más bajos de Europa con solo un 4,5% sobre el valor agregado (IVA), un marcado contraste al 21% de España. Además, el país ofrece otros atractivos, como por ejemplo un máximo del 10% sobre los beneficios de sociedades, un 15,5% de cotización social para empresas y gastos anuales relativos a las cámaras de comercio, tasas municipales y gubernamentales que no superan los 800 euros anuales. Estas ventajas fiscales han captado la atención de muchos jóvenes profesionales especializados en informática, software y redes sociales, con ingresos anuales que superan los 200 mil euros. Números reportados por 25 diferentes agencias especializadas en asuntos migratorios e inversión internacional, indican que en este 2020 se ha visto un incremento notable en las solicitudes de residencias para el Principado. Según estas agencias, de las aproximadas 200 solicitudes que reciben habitualmente en un año, en lo que va de año han alcanzado cerca de las 600, lo que supone un incremento cercano al 60%. De estas solicitudes, más del 50% provienen de lugares en el sur de España mientras que, de las restantes, alrededor de un 20% son de ciudadanos franceses.

Dentro de este perfil, se encuentran los denominados Youtubers, quienes utilizan esta plataforma para dar a conocer su contenido. La principal preocupación de estos emprendedores radica en la incertidumbre de no saber cuanto tiempo se mantendrán relevantes, puesto que, al tratarse de un medio bastante errático, no se puede predecir si algún Youtuber seguirá produciendo la misma cantidad de ingresos a largo plazo, porque su forma de negocio puede desaparecer al ser incapaces de mantener la atención de sus seguidores. Entonces, si bien estos jóvenes españoles generan mucho capital rápidamente, al no poder asegurar cuanto por cuanto tiempo se mantendrá “en tendencia”, buscan asegurar su condición económica migrando a países que ofrezcan mejores alternativas fiscales.

Otras de las razones por las cuales estos jóvenes están escogiendo Andorra como destino son sus múltiples beneficios a nivel social. Uno de los principales es su excelente infraestructura sanitaria que funciona con un sistema de copagos; como consecuencia, el 75% del costo de una visita médica de rutina está cubierta por el gobierno, monto que aumenta hasta un 90% en el caso de intervenciones quirúrgicas hasta ser completamente gratis si no se tienen los medios necesarios para costearla. La calidad es una de las mejore de Europa, con una geografía excepcional con abundantes paisajes montañosos, que brindan numerosas opciones para la práctica de deportes de invierno. En términos educativos, la escolaridad es gratuita y obligatoria entre los 6 y los 16 años; a nivel superior muchas universidades privadas online han hecho de este país su destino por las leyes educativas aprobadas en 2018, las cuales les dan mucha libertad de acción a las mismas.

¿Y que puede hacer España para retener a estos talentos? Buenos muchos consideran que reformas fiscales son necesarias, ya que en su actual estado castiga los beneficios de las inversiones en lugar de incentivarla. Otros expertos opinan que compensar las pérdidas con las ganancias es una buena opción: si una empresa o particular hacen 200 mil euros durante su primer año y pierden 200 mil durante el segundo, estos deberían estar exentos de tributación ya que en el conjunto no han tenido ganancia real. Según sus argumentos, la aplicación de estas y otras medidas ayudaría a que la inversión se mantuviese en territorio español.